Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 29 мая 2020

Решение Турции заключить альянс с террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра», а также на запрет протурецкими группировкам «Сирийской Национальной армии» препятствовать свободному передвижению радикалов по Идлибской зоне деэскалации и досматривать их автомобили, вызвал настоящий гнев среди многих членов незаконных вооруженных формирований, причисляющих себя к сирийской оппозиции.

Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник.

Напомним, 26 мая 2020 года на позиции «Джебхат ан-Нусра» в районе Шейх-Акиль (пригород города Алеппо) прибыли военнослужащие турецкой армии, возглавляемые несколькими высокопоставленными офицерами, для проведения совещания с руководством террористических группировок. На встрече планировалось выработать план совместных действий, направленных в первую очередь против правительственных сил и российского военного контингента в Сирии, а также по реализации турецких планов на территории страны.

Помимо этого, турецким командованием было дано распоряжение всем командирам подконтрольных им вооруженных формирований «Сирийской Национальной армии» оказывать всё возможное содействие террористам группировки «Фронт ан-Нусра».

При этом стоит понимать, что многие группировки сирийской оппозиции потеряли не одну сотню своих бойцов в боях именно с «Нусрой» и союзными ей террористическими бандами. Однако турки приняли решение на сближение с радикальными исламистами.

Реакция на действия Анкары со стороны «Сирийской Национальной армии» не заставила себя долго ждать. Так, 27 мая на трассе М4 в районе населенного пункта Джиср-эш-Шугур произошел мощный взрыв во время движения колонны вооруженных сил Турции.

В результате взрыва двое турецких военнослужащих получили ранения, один из которых впоследствии скончался. По одним данным, причиной взрыва стало срабатывание заложенного на дороге взрывного устройства, по другим, особенно оппозиционных СМИ, произошедшее стало результатом удара ВКС России. Правда, в данную версию не верят даже сами турки.

Как бы ни складывались в последние месяцы отношения между Москвой и Анкарой, но никто не будет осуществлять открытого нападения на военнослужащих другого государства.

В то же время источники в сирийской разведке дают более интересную и логичную информацию. На опубликованном с места происшествия видео отчетливо видно, что взрыв произошел во время пожара в одном из зданий, находящегося как раз у трассы М4. По данным сирийских источников, в здании находился один из складов военного имущества, используемых турецкими военными в ходе патрулирования, который был подожжен неизвестными лицами. По некоторым данным, он был обстрелян боеприпасами, снаряженными огнеметной смесью.

Через некоторое время, и это отчетливо было видно на видео, произошла детонация находящихся в здании боеприпасов или запасов неизвестного взрывчатого вещества. Для сторонников теории, что причиной взрыва были российские самолеты, есть одна существенная деталь. Пожар был до взрыва. Обычно, когда падают бомбы, сначала происходит взрыв… А дальше гореть уже нечему.

Однако интерес вызывает больше не то, что взорвалось, а кто это сделал. Обычно турки не медлят с обвинениями, а если бы это был удар российских или сирийских самолетов, то было бы как минимум официальное заявление Анкары. Почему его нет? Ответ прост. Дело в том, что с высокой долей вероятности, и это косвенно подтверждают в управлении контрразведки Сирийской Арабской Республики, что произошедшее не что иное, как преднамеренная диверсия со стороны членов «Сирийской Национальной армии». На это также указывает место взрыва — территория, контролируемая протурецкими боевиками, а если быть точнее — группировкой «Фейлак аш-Шам».

На самом деле ничего удивительного. Именно «Фейлак аш-Шам» понесла достаточно серьезные потери в боях против террористических группировок в Идлибской зоне деэскалации. «Фронт ан-Нусра», с которой Турция заключила соглашение о сотрудничестве, одна из них.

Вероятнее всего, произошедший взрыв турецкого дорожного склада не что иное, как своеобразная «нота протеста», направленная боевиками «Сирийской Национальной армии» своему турецкому руководству. И есть предположение, что данный взрыв был далеко не последним актом проявления недовольства протурецких боевиков, вызванного решением Анкары заключить альянс с террористами «Джебхат ан-Нусра»*.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.