“Рождение Российской империи. Специальный проект”. Е.Ю.Спицын и Г.В.Талина на радио Спутник

Помни, что сильные страдания завершаются смертью, слабые предоставляют нам частые передышки, а над умеренными — мы владыки; таким образом, если их можно стерпеть, снесём их; если же нет — уйдём из жизни, раз она не доставляет нам радости, как уходим из театра.

— Марк Туллий Цицерон