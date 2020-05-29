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Путин объявил 24 июня нерабочим днём

20:49. 29 мая 2020 80 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Путин объявил 24 июня нерабочим днём | Русская весна

Владимир Путин объявил 24 июня нерабочим днем, в эту дату пройдет военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе Кремля. 

В президентском указе отмечается, что в 10:00 мск на Красной площади и в других городах страны под Знаменем Победы пройдут военные парады с участием военной техники. 

В 22:00 мск состоятся артиллерийские салюты.

Президент поручил Минобороны совместно с главами регионов определить места проведения парадов и салютов и обеспечить подготовку к ним.

Двадцать четвертое июня выпадает на среду, этот день будет нерабочим с сохранением заработной платы.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1590774570

Метки: Новости

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