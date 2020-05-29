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Миннеаполис зажигает

11:57. 29 мая 2020 59 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


В Миннепаполисе счастливо продолжаются погромы и столкновения с полицией. Ночью протестующие сожгли полицейский участок в отместку за убийство https://colonelcassad.livejournal.com/5902427.html Джорджа Флойда.
В город вводят национальную гвардию, так как полиция и местные власти не справляются. 1 в 1 как в Шарлоттсвилле.
























































У убийцы Флойда это далеко не первый залет.


Стоит также отметить, что среди погромщиков был опознан действующий сотрудник полиции Джейкоб Педерсен, который бил стекла в магазинах, пока его не прогнали другие протестующие.
Вероятно, полиция пытается канализровать беспорядки в банальные погромы и грабежи, чтобы переключить с себя внимание.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5903824.html

Метки: беспорядки, миннеаполис, погромы, полиция, протесты, расизм, США, фотографии

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