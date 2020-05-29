Кто писал наши законы. Как из РФ утекает золото. Всеволод Большаков

Специалист по рынку золота Всеволод Большаков рассказывает о том, что мешает населению РФ хранить сбережения в золоте. Почему мы до сих пор живём по законам, которые были написаны в 90-х. Как это связано с мировыми резервными валютами, почему мы вынуждены вкладывать деньги в зарубежные активы, а не копить свои.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=eIJz1PXbmu4