Кто писал наши законы. Как из РФ утекает золото. Всеволод Большаков
Специалист по рынку золота Всеволод Большаков рассказывает о том, что мешает населению РФ хранить сбережения в золоте. Почему мы до сих пор живём по законам, которые были написаны в 90-х. Как это связано с мировыми резервными валютами, почему мы вынуждены вкладывать деньги в зарубежные активы, а не копить свои.
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Лохи слушайте Большакова.
Он как и Лёня Голубков не врёт