Клим Жуков. Катастрофа российского кино: три причины.

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Одна причина.
Все бездари.
Жук Климов тоже
Всё правильно говорит Клим -результат нашего времени -Заказчики ,т.е владельцы денег -не русские и это основное.Потому что, Запрос ешё пока остался ,технари есть ,нет Заказа .Заказчик стремится на Запад( нужна 100% очернение совка и России )и в России уже свои штампы -работать на низменные инстинкты.Половина украдена ,присвоена и на остальные копейки -полуфабрикат.Чем он не прав ,всё правильно говорит.***** и чужие дорвались в 1991 к власти и казне и творят каждый своё-одни крадут,другие уничтожают человека.
И конечно художник не должен быть жирным и обслуживать власть.
Ага говорит-говорит морду какую отьел на разговорах ))
Заметь не сеет не пашет не строит и даже
даже ДАЖЕ ФИЛЬМЫ НЕ СНИМАЕТ.
Ведь и ему не запрещено.
Где фильмы этой бездарности?
Тоже нет
Зато как говорит.
и НЕ БЕСПЛАТНО ))
Он не режиссер что бы фильмы снимать.Открой свой канал на Ютубе и руби капусту,кто тебе мешает?А рассказчик он зачётный,рассказывает интересно и с юмором.Не всегда с ним и его коллегой Гоблином согласен,но они молодцы.