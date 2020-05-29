Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

Клим Жуков. Катастрофа российского кино: три причины.

19:24. 29 мая 2020 137 просмотров 4 коммент. Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rUGzg24Wiwc

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 27 ноября 2017
...| Источник: rusvesna.su Разведопрос: Клим Жуков и Александр Скробач о происхождении...населения Казахстана, Поволжья, Белоруссии, российского Черноземья, Кавказа. Однако украинские ... людоедской манере устроила гуманитарную катастрофу на востоке Украины, на...
Наталья Кошелева. СССР 2.0. Инструкция по применению
...… не складывается. Вот и историк Клим Жуков в своем цикле передач у..., Владимир Ленин в работе «Грозящая катастрофа и как с ней бороться... стране владельцы немногочисленных промышленных предприятий Российской Империи начали бросать своё производственное...
Видеосолянка 02.11.2019
... МВт.Для сравнения: на любом российском атомном ледоколе реакторы более мощные... Major.* * *5. Реми Мейснер и Клим Жуков о событиях 1993 года.0...». ХУДОЖЕСТВЕННОЕ изложение РЕАЛЬНОЙ катастрофы. Самой страшной техногенной катастрофы XX столетия. Трагедия, ...
ВТО: Кто поставил под угрозу безопасность страны? Вспомним их поименно.
... Сергей Владимирович Жуков Александр Дмитриевич ... Борисович Климов Андрей Аркадьевич Климов Виктор ...потребителей) предопределяют неконкурентоспособность российского нефтегазового сектора. Сравните... приведёт к национальной катастрофе — к социальному взрыву...

4 Комментария » Оставить комментарий


  • 18271 1461
    Русофил 29 мая 2020 в 19:27

    Одна причина.
    Все бездари.
    Жук Климов тоже

    Ответить
       
  • 9185 7487
    марина 29 мая 2020 в 20:50

    Всё правильно говорит Клим -результат нашего времени -Заказчики ,т.е владельцы денег -не русские и это основное.Потому что, Запрос ешё пока остался ,технари есть ,нет Заказа .Заказчик стремится на Запад( нужна 100% очернение совка и России )и в России уже свои штампы -работать на низменные инстинкты.Половина украдена ,присвоена и на остальные копейки -полуфабрикат.Чем он не прав ,всё правильно говорит.***** и чужие дорвались в 1991 к власти и казне и творят каждый своё-одни крадут,другие уничтожают человека.
    И конечно художник не должен быть жирным и обслуживать власть.

    Ответить
    2
    • 18271 1461
      Русофилмарина 29 мая 2020 в 21:49

      Ага говорит-говорит морду какую отьел на разговорах ))
      Заметь не сеет не пашет не строит и даже
      даже ДАЖЕ ФИЛЬМЫ НЕ СНИМАЕТ.
      Ведь и ему не запрещено.
      Где фильмы этой бездарности?
      Тоже нет
      Зато как говорит.
      и НЕ БЕСПЛАТНО ))

      Ответить
         
      • 2852 2680
        KTРусофил 29 мая 2020 в 21:59

        Он не режиссер что бы фильмы снимать.Открой свой канал на Ютубе и руби капусту,кто тебе мешает?А рассказчик он зачётный,рассказывает интересно и с юмором.Не всегда с ним и его коллегой Гоблином согласен,но они молодцы.

        Ответить
           

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)