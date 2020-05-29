Читайте Ленина

Вы сидите дома и переживаете. Будет ли у вас работа завтра? Выплатят ли вам зарплату? Возможно, вы уже потеряли работу. Может быть, у вас был малый бизнес и теперь вы его потеряли, а значит пополнили ряды безработных. Возможно, вас прямо сейчас заставляют работать намного больше за те же деньги, угрожая увольнением. Вы – пролетарий. А это значит что вам придется устраиваться на работу. Это единственная возможность получить деньги на жизнь для человека без средств производства Наступил экономический кризис. Крупный капитал будет решать свои проблемы за ваш счёт. Чтобы понять, как выходить из этой ситуации, нужно понимать, что происходит в обществе и что будет происходить завтра. Если вас действительно интересуют эти вопросы, то вам не обойтись без чтения Ленина.





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#КонстантинСемин #ЗлобаДня

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gvud4pG-Tyk