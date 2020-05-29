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Белые никогда не воевали за «историческую Россию»

15:32. 29 мая 2020 116 просмотров 9 коммент. Опубликовал:

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Итак, почему?

Во-первых, надо определиться с понятием «историческая» – совершенно неясно, что современные поклонники «Белых»* вкладывают в это понятие, противопоставляя его «советскому»? Оглядываясь на историю России, логично предположить, что «историческая Россия» – Россия монархическая**.

Но здесь есть сильная неувязка: будущие «белые» как раз и свергли монархию своими собственными руками. ***

Они выступал за что угодно, только не за монархию: за парламент, за Учредительное собрание, конституционную монархию по типу английской – за любые формы правления западного типа.


Лозунг русской императорской армии «За веру, царя и Отечество!» был выброшен за ненадобностью, а взамен не нашлось ничего. Слоган «За единую и неделимую!» выглядел довольно фальшиво, если учесть, что белые воевали против Красной Армии бок-о-бок с иностранными интервентами, получая от них помощь в виде живой силы и техники, финансов. Влезая при этом в долги, которых за царской Россией и так накопилось уже на несколько поколений вперёд.
А так же учесть и то, что Февраль 1917, организованный и осуществлённый будущими «белыми», вызвал мощные тектонические сдвиги по национальным окраинам бывшей Российской Империи, вызвав к жизни - современным языком выражаясь - парад суверенитетов. У «белых» не было идеологии, кроме идеологии ненависти к большевикам.

Поэтому лозунг современных поклонников «белых»:  мы де выступаем за «историческую» Россию в пику «совку» – ложный от начала, ибо не имеет никакой почвы, никакого подтверждения в истории России.

Но тогда возникает вопрос: а за что они сейчас бьются «не покладая рук» против советских наменований, советской культуры, советского периода в истории России, – не гнушаясь прославлять изменников типа Власова и фашистских содержанок типа Краснова, Шкуро, Туркула и им подобных? 
А бьются они за сословное общество – вот что для них такое «историческая Россия». «Историческая Россия для них» это Россия хозяев жизни и подлого люда.

 

Это то, что объединяет в их понимании Россию царскую с Россией пост-февральской.
Поэтому и ненавидят большевиков.

... Но ненависть «тех» белых еще понятна. Ненависть же «этих» белых не до конца ясна: почти все они – потомки рабочих и крестьян. И если бы не Великий Октябрь, сейчас чистили бы сапоги потомкам  своих кумиров и пели песенки типа:
«На Ку-у-урском на вокзале
стою я молодой,
Подайте Хри-иста ради
червонец золотой,
Подайте Хри-и-иста ради черавонец азалатой».

А хочется иметь душ триста ©.
Arctus=
___________________________

*Белыми они себя не называли. Тех, кого принято считать «белыми», сами себя называли «добровольцами», «корниловцами», «дроздовцами», «марковцами». Только уже в эмиграции участники антибольшевистской борьбы стали называть себя «белыми», чтобы отделить себя от «красных», «махновцев», «самостийников», «зелёных». Тем не менее, уже в ходе Гражданской войны вся большевистская пропаганда называла своих врагов «белогвардейцами», или «белыми». Инициатором введения этого термина «белые» был действительно Лев Троцкий. (pravoslavie.ru http://www.pravoslavie.ru/37122.html )
** хотя и это под вопросом: Николай Бердяев, например, выделял, образно говоря, «пять Россий» – киевского, татарского периодов, Россию Московскую, Петровскую и Советскую, – и каждая со своими особенностями, сильно выделяющими её из всех других.
*** Николая II, например, арестовал нач. Генштаба генерал Алексеев, царскую же семью – « революционный генерал» Корнилов. (Прибыв 5 марта в Петроград, Корнилов заявил репортерам: «Я считаю, что происшедший в России переворот является верным залогом нашей победы над врагом. Только свободная Россия, сбросившая с себя гнет старого режима, может выйти победительницей из настоящей мировой войны»Февральскую революцию иногда называют «революцией генерал-адъютантов», намекая на решающую роль генералитета в перевороте.
 

Источник: https://socialego.mediasole.ru/belye_nikogda_ne_voevali_za_istoricheskuyu_rossiyu

Метки: власть, народ

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9 Комментариев » Оставить комментарий


  • 18253 1451
    Русофил 29 мая 2020 в 17:36

    Как упоительно в России палачам
    Любовь, шампанское, ГУЛАГи и расстрелы
    Ах, звёзды красные как и в ССССРе
    Как упоительно в России палачам

    Тюрьма, красавицы все Зечки,самогон
    И песня Валенки и хруст советской булки
    Погоны,комсомолки, переулки
    Как упоительно в России палачам

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  • 16280 12350
    Ъ 29 мая 2020 в 17:40

    Белые-это настоенная в столетиях кремлядь.

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  • 1463 1226
    George 29 мая 2020 в 17:41

    А как же это:

    Белая гвардия, чёрный барон
    Снова готовят нам ЦАРСКИЙ ТРОН.

    неувязочка? кто не прав?

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    1
    • 18253 1451
      РусофилGeorge 29 мая 2020 в 17:51

      Все неправы.
      Вася убил брата Ваню ОБОЛВАНЕННЫЙ вот такими Серыми.
      Убил родного брата.
      Какая разница белые или красные или трон или барон…..
      Брата убил.
      Зачем?
      Вы ведь вместе во дворе играли мамку радовали на Вас отец надеялся
      А Серый непричём он просто провокатор.
      Он поделил братьев на белого и красного…
      И получил ДЕНЕШКИ
      И ему ничего не будет

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      • 1463 1226
        GeorgeРусофил 29 мая 2020 в 17:56

        Значит серый, а белый, значит, не причём?
        Как по мне, так один паразит вытеснил другого(02.1917), потом его – третий(10.1917), первым двум это не нравиться.

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        1
        • 18253 1451
          РусофилGeorge 29 мая 2020 в 18:01

          А нет ни белых ни красных.
          Землячка-Залкинд она какая?
          А Бронштейн да и ВСЯ та братия что назвала себя красными?
          Ну или какие “белые” Чёрные бароны?
          Вас обманули снова.
          Они серые и ЗАРАБАТЫВАЮТ стравливая братьев.

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      • 16280 12350
        ЪРусофил 29 мая 2020 в 18:11

        Хорошо что ЯП-это цивилизованный сайт.У нас долб..бы на любой вкус…Эзотерические,псевдопатриотические,чистый путинюгенд,ну и люди с фимозом головного мозга,вроде тебя…

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  • 11885 11003
    жора шапов 29 мая 2020 в 17:56

    Для гешефта третьих лиц.

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    2

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