Белые никогда не воевали за «историческую Россию»

Итак, почему?



Во-первых, надо определиться с понятием «историческая» – совершенно неясно, что современные поклонники «Белых»* вкладывают в это понятие, противопоставляя его «советскому»? Оглядываясь на историю России, логично предположить, что «историческая Россия» – Россия монархическая**.



Но здесь есть сильная неувязка: будущие «белые» как раз и свергли монархию своими собственными руками. ***



Они выступал за что угодно, только не за монархию: за парламент, за Учредительное собрание, конституционную монархию по типу английской – за любые формы правления западного типа.





Лозунг русской императорской армии «За веру, царя и Отечество!» был выброшен за ненадобностью, а взамен не нашлось ничего. Слоган «За единую и неделимую!» выглядел довольно фальшиво, если учесть, что белые воевали против Красной Армии бок-о-бок с иностранными интервентами, получая от них помощь в виде живой силы и техники, финансов. Влезая при этом в долги, которых за царской Россией и так накопилось уже на несколько поколений вперёд.

А так же учесть и то, что Февраль 1917, организованный и осуществлённый будущими «белыми», вызвал мощные тектонические сдвиги по национальным окраинам бывшей Российской Империи, вызвав к жизни - современным языком выражаясь - парад суверенитетов. У «белых» не было идеологии, кроме идеологии ненависти к большевикам.



Поэтому лозунг современных поклонников «белых»: мы де выступаем за «историческую» Россию в пику «совку» – ложный от начала, ибо не имеет никакой почвы, никакого подтверждения в истории России.



Но тогда возникает вопрос: а за что они сейчас бьются «не покладая рук» против советских наменований, советской культуры, советского периода в истории России, – не гнушаясь прославлять изменников типа Власова и фашистских содержанок типа Краснова, Шкуро, Туркула и им подобных? —

А бьются они за сословное общество – вот что для них такое «историческая Россия». «Историческая Россия для них» это Россия хозяев жизни и подлого люда.

Это то, что объединяет в их понимании Россию царскую с Россией пост-февральской.

Поэтому и ненавидят большевиков.

... Но ненависть «тех» белых еще понятна. Ненависть же «этих» белых не до конца ясна: почти все они – потомки рабочих и крестьян. И если бы не Великий Октябрь, сейчас чистили бы сапоги потомкам своих кумиров и пели песенки типа:

«На Ку-у-урском на вокзале

стою я молодой,

Подайте Хри-иста ради

червонец золотой,

Подайте Хри-и-иста ради черавонец азалатой».

А хочется иметь

©.

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*Белыми они себя не называли.

. (pravoslavie.ru

)

**

хотя и это под вопросом: Николай Бердяев, например, выделял, образно говоря, «пять Россий» – киевского, татарского периодов, Россию Московскую, Петровскую и Советскую, – и каждая со своими особенностями, сильно выделяющими её из всех других.

*** Николая

II

, например, арестовал нач. Генштаба генерал Алексеев, царскую же семью – « революционный генерал» Корнилов. (

Прибыв 5 марта в Петроград, Корнилов заявил репортерам:

)

Февральскую революцию иногда называют «

», намекая на решающую роль генералитета в перевороте.

«Я считаю, что происшедший в России переворот является верным залогом нашей победы над врагом. Только свободная Россия, сбросившая с себя гнет старого режима, может выйти победительницей из настоящей мировой войны»