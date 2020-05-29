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Америка в огне! Вывозят золото, Маркетинг наркокартелей // Галопом по Европам #222

19:23. 29 мая 2020 220 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- За сутки вирус унес 232 жизни, но заражается все меньше — 8572 человека;
- В Бразилии за сутки умерло 1100 пациентов;
- После убийства полицейским темнокожего безработного беспорядки в нескольких городах Америки;
- За месяц самоизоляции проблемных микрозаймов стало на 40 процентов больше;
- На фоне стремительно дешевеющих нефти и газа рекордно дорожает уран;
- Американское Агентство по национальной Безопасности внезапно высказалось о российских хакерах;
- Российские банки продолжают вывозить золото за рубеж;
- Турция отмечает падение Константинополя;
- Университет дружбы народов имени Лумумбы получил самого молодого ректора в истории;
- Китай направил Канаде ноту протеста в связи с надвигающейся экстрадицией дочери основателя Хуавей;
- Профессор криминологии Хардинг из университета Западного Лондона опубликовал книгу о маркетинге
наркобизнеса;
- В связи с коронакризисом украинские международные авиалинии готовятся уволить 900 сотрудников и продать

часть самолетов.


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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JCVY3zqThvY

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