Америка в огне! Вывозят золото, Маркетинг наркокартелей // Галопом по Европам #222

В этом выпуске:

- За сутки вирус унес 232 жизни, но заражается все меньше — 8572 человека;

- В Бразилии за сутки умерло 1100 пациентов;

- После убийства полицейским темнокожего безработного беспорядки в нескольких городах Америки;

- За месяц самоизоляции проблемных микрозаймов стало на 40 процентов больше;

- На фоне стремительно дешевеющих нефти и газа рекордно дорожает уран;

- Американское Агентство по национальной Безопасности внезапно высказалось о российских хакерах;

- Российские банки продолжают вывозить золото за рубеж;

- Турция отмечает падение Константинополя;

- Университет дружбы народов имени Лумумбы получил самого молодого ректора в истории;

- Китай направил Канаде ноту протеста в связи с надвигающейся экстрадицией дочери основателя Хуавей;

- Профессор криминологии Хардинг из университета Западного Лондона опубликовал книгу о маркетинге

наркобизнеса;

- В связи с коронакризисом украинские международные авиалинии готовятся уволить 900 сотрудников и продать



часть самолетов.





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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JCVY3zqThvY