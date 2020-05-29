Америка в огне! Вывозят золото, Маркетинг наркокартелей // Галопом по Европам #222
В этом выпуске:
- За сутки вирус унес 232 жизни, но заражается все меньше — 8572 человека;
- В Бразилии за сутки умерло 1100 пациентов;
- После убийства полицейским темнокожего безработного беспорядки в нескольких городах Америки;
- За месяц самоизоляции проблемных микрозаймов стало на 40 процентов больше;
- На фоне стремительно дешевеющих нефти и газа рекордно дорожает уран;
- Американское Агентство по национальной Безопасности внезапно высказалось о российских хакерах;
- Российские банки продолжают вывозить золото за рубеж;
- Турция отмечает падение Константинополя;
- Университет дружбы народов имени Лумумбы получил самого молодого ректора в истории;
- Китай направил Канаде ноту протеста в связи с надвигающейся экстрадицией дочери основателя Хуавей;
- Профессор криминологии Хардинг из университета Западного Лондона опубликовал книгу о маркетинге
наркобизнеса;
- В связи с коронакризисом украинские международные авиалинии готовятся уволить 900 сотрудников и продать
часть самолетов.
_______________________________________________
Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/donate/
_______________________________________________
Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По
возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам