«Хитрый план Путина» — приоткрываем завесу тайны

Александр Роджерс

источник

Путин уничтожил олигархию, как явление. Поломал американскую схему «у кого ресурсы, тот и власть» и вернул более традиционную для России модель «у кого власть, у того и ресурсы».Любой вменяемый историк или даже просто человек, внимательно изучавший историю в школе, понимает, что отношения власти никогда не ограничиваются формальностями. С древнейших времён и до наших дней.Болеслав Прус в «Фараоне» описывает, как ещё в Древнем Египте жрецы плели интриги, подкупали военных, манипулировали толпами и подсылали наёмных убийц. При том, что формальная власть была сосредоточена в руках у фараона, как «живого бога». С тех пор в вопросах власти всё стало только сложнее.Уже при внуке Карла Великого королевская власть во Франции стала номинальной, короли были лишь безвольными марионетками, а все реальные рычаги управления были сосредоточены в руках у коннетаблей. И так продолжалось несколько столетий.В феодальной Японии, начиная с эпохи сэнгоку дзидай (эпохи «воюющих провинций»), при наличии формальной императорской династии реальными правителями были сёгуны. Причём сёгунат несколько раз переходил от клана к клану, иногда в результате интриг, а иногда и в результате сражений. Несколько раз императоры пытались восстановить реальную власть, но безуспешно (для некоторых такие попытки плохо кончились).Впрочем, зачем далеко ходить? И в российской истории есть эпизоды, когда не только царю-батюшке, но и императору-самодержцу его ближайшее окружение могло устроить «апоплексический удар» табакеркой в висок.Дворцовые перевороты вовсе не чужды российской истории. В том числе и Петра Великого едва не свергла собственная сестра.История СССР также не стала исключением. После смерти Сталина (также до сих пор вызывающей множество вопросов) Хрущев пришёл к власти в результате внутрипартийного переворота, поддержанного Жуковым. И смещали его самого потом также фактически путём внутреннего переворота.С Ельциным тоже получилось забавно. Лично я глубоко убеждён, что он не сам «устал», а его «уговорили». Но доказательств нет, и искать их у меня нет ни малейшего желания (потому что по старому алкашу никто не заплачет).К чему я это всё веду? К тому, что политика – это всегда искусство возможного и мастерство компромисса.Иначе ты можешь себя объявить хоть трижды Цезарем (это титул, а не фамилия – многие почему-то не в курсе), но всё равно какой-нибудь товарищ Брут с группой единомышленников насуют в тебя ножичков столько, что ты умрёшь от аллергии на железо.Или какой-нибудь товарищ Болингброк объявит тебя «Сумасшедшим королём», а весь двор будет радостно орать «Да! Он прав!», и кончится это тоже весьма плачевно. Например, одному из британских королей, чтобы не оставлять видимых следов насилия, в некое отверстие в теле вставили раскалённый лом, вызвав «анус запеканус». Крик, по легенде, было слышно на расстоянии 17 миль.Поэтому даже самые выдающиеся и жёсткие правители типа Отто фон Бисмарка (который, кстати, был всего лишь канцлером во время правления трёх кайзеров, чьи имена мало кто вспомнит без подглядывания в Википедию) всю свою карьеру занимались лавированием и компромиссами. Тот же Бисмарк заключал союзы то с либералами, то с консерваторами, в зависимости от конъюнктуры и текущих целей.Путин пришёл к власти в 1999 году, опираясь лишь на так называемый «кооператив Озеро» – сообщество разведчиков и контрразведчиков из бывшего КГБ СССР (преимущественно из нелегальной разведки).Львиная доля экономики, промышленности, финансов на тот момент принадлежала олигархам из «ельцинской Семьи». В правительстве также были сплошные либералы-младодемократы из числа «вашингтонских мальчиков». Семибанкирщина и прочие проявления американской оккупационной администрации.Вступать с ними в открытую конфронтацию на тот момент было смерти подобно, и привело бы к неминуемому поражению.Вместо этого Путин начал «выщёлкивать» олигархов одного за другим. Березовского, Гусинского, Ходорковского и многих других. Причём делая это исключительно «по понятиям», формально никогда не нарушая «олигархического консенсуса» – всегда за нарушение правил. Благо с беспредельщиками и рейдерами (а других среди ельцинских олигархов попросту не было) всегда можно найти такой повод.Параллельно Путин формировал команду, и не торопясь расставлял на ключевые позиции своих людей.И потихоньку наводил порядок в стране. Пасифицировал Чечню, в своей фирменной манере найдя там договороспособные силы, готовые к компромиссу, и сочетая задабривание пророссийских элит с безжалостным уничтожением антироссийских. Постепенно отменил кабальные «Соглашения о разделе продукции» (их было несколько сотен, а не одно, как любит вещать некто Болдырев, избивая себя антисоветской пяткой в антисоветскую грудь). Разобрался с последствиями ельцинского «берите столько суверенитета, сколько сможете унести». И многое другое.А начиная примерно с 2006-2007 годов – начал масштабное (но незаметное, потому что прикрываемое «скандалами о коррупции Сердюкова») реформирование и перевооружение армии. Грузины почувствовали эффект от этих реформ в 2008 году буквально за три дня (и это было ещё далеко от сегодняшнего состояния армии).Можно долго перечислять достижения администрации Путина, начиная с роста ВВП и заканчивая сокращением количества нищих с 82% населения в 1999 году до 13% в 2017 году. Но не это является целью нашей статьи.Самое главное – Путин уничтожил олигархию, как явление. Поломал американскую схему «у кого ресурсы, тот и власть» и вернул более традиционную для России модель «у кого власть, у того и ресурсы».Да, в России и сегодня есть сверхбогатые люди, долларовые миллиардеры. Но все они устранены от власти, и не оказывают на неё влияния (а вот наоборот – сколько угодно).Более того, за последние четыре-пять лет произошли существенные изменения и в структуре собственности. Доля государства в экономике выросла с 17% до 70% (я писал об этом многократно, с кучей ссылок на источники, и повторяться не хочу).Не последнюю роль в этом процессе играл товарищ Сечин, который занимался «рейдерством в пользу государства». А на самом деле карал рейдеров (надеюсь, их фамилии называть не надо, сами догадаетесь).В частности, против нечистоплотных, кхм, «бизнесменов» (в том числе и из «ельцинской Семьи», ранее считавшей себя «неприкасаемыми») было возбуждено существенное количество уголовных дел.Мельницы государевы мелют медленно, но неотвратимо. Либералы ельцинской/прозападной закваски садятся один за другим – Белых, Улюкаев, мэры, губернаторы, генералы. У пана Чубайса тоже пятки горят – целый ряд его людей (Меламед, Понуров и так далее) под следствием, и ему приходится давать против них показания в качестве свидетеля (пока) Следственному Комитету.Набиуллина тоже даёт жару. Это почему-то почти никто не замечает и не анализирует, но за четыре года в России были отозваны лицензии у 359 (вдумайтесь!) банков и, как сказал Поздышев, заместитель Набиуллиной, «ситуация с очисткой банковского сектора приближается к своему завершению».Все эти четыре года чистили «стиральные машинки», «конвертационные центры» и прочие конторы, которые занимались исключительно спекулятивными операциями, и не инвестировали в реальный сектор экономики. В том числе и множество «карманных» банков так называемых «олигархов», которые использовали эти банки исключительно для обеспечения деятельности своих ФПГ (как Коломойский на Украине, к примеру, использовал деньги «Приват-банка» для скупки предприятий на своё имя).На кого, кроме Путина, идёт больше всего нападок со стороны российских СМИ (как либеральных, так и псевдопатриотических)? Правильно, на Сечина и на Набиуллину.Почему? Потому что эти двое больше всех щемят старый, сформировавшийся при Ельцине, олигархат. Один по части собственности, вторая по части финансов.Нет, у меня (как и у Глазьева) к Эльвире Сахипзадовне есть целая куча вопросов. Но эти вопросы надо задавать в формате спокойной дискуссии, обсуждая, какие шаги будут лучше для экономики. А не кричать «Всё пропало! Смотрите, что она творит!».Так кричат те, у кого (или у чьих хозяев) всё действительно плохо. Но это их индивидуальные или корпоративные проблемы, а не проблемы страны в целом.Как учат следователей, всегда ищите мотив. Qui prodest? Кому выгодно?У меня, пока я копал, кто на самом деле стоит за Болдыревым, Грудининым и прочими Кучеренко, целый список образовался. Из миллиардеров, чьи состояния за последние несколько лет существенно снизились (соответственно, и их места в списке Форбс уехали далеко вниз). И банков, им принадлежавших, а теперь закрытых или санируемых. И возбуждённых против них уголовных дел.Не, фамилии я пока не назову (может позже). Потому что их пока не до конца репрессировали, а судиться с десятком долларовых миллиардеров наша редакция не потянет. Я уже давал подсказки, как их можно вычислить, и некоторые читатели уже проделали эту работу самостоятельно в прошлый раз.Эта триада – уголовные дела за хищения и растраты, «рейдерство» Сечина и банковские проверки Набиуллиной – работает как «ежедневная шагающая мясорубка». Это группа товарищей лет десять назад придумали образ, знаменующий неотвратимость наказания — а действительность превзошла все ожидания.Путин, кстати, не врёт – пересмотра приватизации не будет. Будет «экспроприация экспроприаторов». Хотя почему «будет»? Уже идёт!«Красная машина» работает, как часы. Репрессии в разгаре.А вы как думали? Выйдет Путин и торжественно объявит «Граждане олигархи, вам писец»? И поедут по адресам чёрные воронки с людьми в форме НКВД (или вовсе опричники с мётлами и собачьими головами)? Он же разведчик, а не идиот!Смотрим количество отставок, арестов и посадок по коррупционным делам за последние два года, и понимаем, что Роджерс (как обычно) прав.Всё идёт по плану. Просто план многолетний и долгосрочный.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/10201504.html