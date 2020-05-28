Убийство и погромы в Миннеаполисе

Недавнее убийство полицией афроамериканца (дебил из полиции запечатлен на фотографии во время совершения преступления) Джорджа Флойда (безработный из-за коронавируса, 46-ти лет), на которого поступила жалоба, что он якобы был пьян или под кайфом), которого банально задушили прямо на улице придавив шею коленом к асфальту, привело к масштабным протестам, которые переросли в погромы, в ответ на которые полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули. Повторяется уже знакомая история с Шарлоттсвиллем (в которой, если кто забыл, обвиняли Россию). Убийство негра, бессмысленный и беспощадный бунт с погромами, постепенное затухание.Полиция пытается замять дело и выгородить виновных, но это врядли получится, слишком большой резонанс вызвало как само убийство, так и способ. 4 полицейских уже уволены со службы, убийца же и ранее отмечался стрельбой по людям при исполнении.Наверняка, эта история будет использована в предвыборной кампании в США.Когда убийство стало мемом.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5902427.html