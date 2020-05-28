Сводки от ополчения Новороссии 28 мая 2020
- 16:51 Комбриг ВСУ внезапно «ушёл к Бандере» (ФОТО).
- 14:47 ВСУ уничтожили беспилотник ОБСЕ, скрывая свои преступления.
- 06:15 Баранец объяснил, как ответит Россия в случае атаки Украины на Донбасс.
- 03:00 ЧВК и американское вооружение: как на Донбассе исчезает военная помощь США.
Комбриг ВСУ внезапно «ушёл к Бандере» (ФОТО)
В зоне боевых действий на Донбассе 28 мая внезапно умер командир 1 отдельной танковой Северской бригады ВСУ подполковник Юрий Межаков.
Об этом его подразделение сообщило на официальной странице в соцсети.
«Остановилось сердце патриота, воина, защитника Отечества. Он отдал свою жизнь за то, во что верил, чем жил, — за мир и свободу Украины, за достоинство и свободу украинского народа», — в неповторимо пафосной манере пишут оккупанты, будто бы не они занимаются мародёрством, пьянством и будто бы не они самым подлым образом ведут огонь по заведомо жилым районам Республик — за 6 лет все пристрелялись и отлично изучили карту.
В комментариях к некрологу отметились такие же «патрiоты»:
«Я не верю… Мы недавно общались», «Не верю», «Вечная память Герою. Родным соболезнования», «Царство небесное! Вечная память геройскому сыну Украины», «Эх, Юра, Юра. Все всегда ты принимал очень близко к сердцу. Вот оно и не выдержало. Вечная память!», «Печально», — пишут люди.
Как сообщала «Русская Весна», постоянное представительство «незалежной» в ООН потребовало от России «остановить насилие на Донбассе».
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ВСУ уничтожили беспилотник ОБСЕ, скрывая свои преступления
В редакцию «Русской Весны» поступило экстренное заявление Управления Народной милиции ДНР.
Разведкой ДНР получены данные о проведении разбирательства в 28-й бригаде ВСУ по факту уничтожения украинскими боевиками БПЛА СММ ОБСЕ.
Так, по имеющимся данным, сегодня утром над позициями минометной батареи 3-го батальона 28-й бригады ВСУ осуществлялся полет БПЛА миссии ОБСЕ с целью мониторинга обстановки в районе н. п. Марьинка.
Согласно данным от нашего источника, командир батальона, осознавая тот факт, что наблюдателям удалось зафиксировать размещенное в нарушение Минских договорённостей запрещенное вооружение, приказал открыть огонь по беспилотнику.
Украинским преступникам удалось сбить беспилотник миссии ОБСЕ. Об уничтожении воздушного нарушителя доложено в штаб «ООС».
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Баранец объяснил, как ответит Россия в случае атаки Украины на Донбасс
Вопреки обнадеживающим предвыборным обещаниям Владимира Зеленского, мир в Донбассе с приходом к власти новой команды, которую на Украине принято считать «партией мира», так и не наступил. Напротив, обстрелы мирных кварталов республик Донбасса усиливаются, а спустя год после избрания президентом бывшего комика в стране вновь начали говорить о силовом решении донбасского вопроса.
Военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник Виктор Баранец в интервью каналу «Царьград» рассказал, что в случае наступления украинской армии на ЛДНР Россия вступится за население Донбасса. Теперь у российских войск есть все полномочия для того, чтобы зайти на эту территорию, так как многие местные жители получили российские паспорта. По мнению публициста, Россия будет защищать собственных граждан от геноцида.
«Если Зеленский решил силой покончить с ЛДНР – это очень важная проверка и для России. Может получиться так, что на первых порах наступления Украина, сформировав ударный кулак, прорвет оборону и войска начнут колошматить гражданское население. Но я не думаю, что командующий Южным военным округом будет в это время кофе пить и спокойно смотреть на этот геноцид», – сказал военный эксперт.
Баранец отметил, что российское руководство приняло верное решение, начав выдавать жителям республик Донбасса паспорта РФ. Это дало возможность в случае наступления украинских войск защитить местное население, которое теперь имеет российское гражданство.
«Они (украинские военные, – прим. ред.) даже не будут знать, откуда им прилетит. <…> Потому что мы будем защищать людей с российскими паспортами, граждан Российской Федерации, которых там не одна сотня тысяч. Это был хороший стратегический ход – предоставить им российское гражданство», – уверен он.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
ЧВК и американское вооружение: как на Донбассе исчезает военная помощь США
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.
По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки обстрелов со стороны ВСУ не зафиксировано.
С введением в Народной Республике боевой готовности «Полная» украинская армия увеличила количество запрещённого Минскими договоренностями тяжелого вооружения вблизи линии разграничения, одновременно активизировав мероприятия по её сокрытию от патрулей миссии ОБСЕ.
Так, манёвренная группа РЭБ 20-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы, действующая в интересах командира 24 бригады ВСУ, военного преступника Гудзя, осуществила подавление каналов управления БЛА миссии ОБСЕ, производившего мониторинг нарушений ВСУ на участке местности от н.п. Мироновский до н.п. Рассадки.
Умелыми действиями международных наблюдателей удалось вывести БЛА из зоны воздействия помех и без повреждений посадить его.
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Украинские войска на Донбассе несут большие потери не от огня защитников Республики, а по причине собственной халатности.
В подразделениях 24 бригады ВСУ, недавно прибывшей в зону «ООС» на замену 59 бригаде, продолжается рост гибели и увечий не обученного обращению с взрывчатыми устройствами личного состава.
Так, на одном из взводных опорных пунктов в районе н.п. Светлодарское личный состав отделения по указанию командира производил усиление охраны и обороны позиций с установкой временных минных заграждений.
Военнослужащий Менёк, не имеющий элементарных понятий о принципах установки и функционирования дистанционно забрасываемых мин ПОМ-2, попытался взвести их в ручную и спровоцировал непреднамеренный подрыв устройства.
В тяжелом состоянии рядового доставили в госпиталь города Северодонецка.
Командир бригады Гудзь, уже получивший предупреждение о неполном служебном соответствии от командования «ООС» за небоевые потери в соединении, приказал скрыть истинные причины происшествия и представить ранение военнослужащего как полученное в результате обстрела.
Не обошлось без небоевых потерь и в 25 бригаде, где во время проведения плановых практических стрельб получили ранения шестеро боевиков.
Военная служба правопорядка проводит расследование происшествия во 2-м батальоне данного соединения, в ходе которого установлено, что во время занятий по огневой подготовке младший сержант Серомашко демонстрировал подчиненному личному составу порядок снаряжения и использования автоматического гранатомета АГС-17.
Нарушив требования безопасности при проведении занятий, он присоединил к гранатомёту короб со снаряженной лентой и привел оружие в боевое состояние, после чего самопроизвольно произошло восемь выстрелов в направлении строя.
В результате шестеро военнослужащих были эвакуированы в госпиталь с многочисленными осколочными ранениями.
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В подразделениях ВСУ в зоне «ООС» продолжают отмечаться случаи хищения вооружения нечистыми на руку командирами, которые не прочь поживиться за счёт государства.
Не успев закончить работу по расследованию хищения приборов ночного видения в 25-й бригаде, комиссия службы РАВ ОТГ «Север» переместилась для проведения инвентаризации в 93-ю бригаду, где сотрудники СБУ выявили факт хищения приборов ночного видения AN-PVS14, переданных в ВСУ от США в качестве военной помощи.
Командиры 8 и 9 рот 3 батальона 93 бригады, намеревающиеся уволиться из армии по окончанию контракта, решили обогатиться, продав сразу 50 комплектов американского снаряжения.
Найдя канал сбыта через боевиков ЧВК, они прибыли на сделку, где с поличным и были задержаны опергруппой СБУ.
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