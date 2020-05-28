Сводки от ополчения Новороссии 28 мая 2020

В зоне боевых действий на Донбассе 28 мая внезапно умер командир 1 отдельной танковой Северской бригады ВСУ подполковник Юрий Межаков.

Об этом его подразделение сообщило на официальной странице в соцсети.

«Остановилось сердце патриота, воина, защитника Отечества. Он отдал свою жизнь за то, во что верил, чем жил, — за мир и свободу Украины, за достоинство и свободу украинского народа», — в неповторимо пафосной манере пишут оккупанты, будто бы не они занимаются мародёрством, пьянством и будто бы не они самым подлым образом ведут огонь по заведомо жилым районам Республик — за 6 лет все пристрелялись и отлично изучили карту.

В комментариях к некрологу отметились такие же «патрiоты»:

«Я не верю… Мы недавно общались», «Не верю», «Вечная память Герою. Родным соболезнования», «Царство небесное! Вечная память геройскому сыну Украины», «Эх, Юра, Юра. Все всегда ты принимал очень близко к сердцу. Вот оно и не выдержало. Вечная память!», «Печально», — пишут люди.

Как сообщала «Русская Весна», постоянное представительство «незалежной» в ООН потребовало от России «остановить насилие на Донбассе».

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