Сколько танков СССР потерял в Великую Отечественную войну

На момент начала Великой Отечественной войны в распоряжении РККА числилось 25 482 танка (около 13 тысяч находились в западной части страны). В основном (порядка 21 тысячи) это были легкие машины, которые значительно уступали немецкой бронетехнике в бронировании и огневой мощи.

Т-26. Всего было выпущено 11373 таких машин. До конца 1942 года он оставался самым массовым танком в истории, после чего уступил место Т-34.

В одном только сражении при Дубно-Луцк-Броды, проходившем 25-29 июня 1941 года с советской стороны участвовало 3,4 тысячи танков против 728 немецких. В результате безвозвратные потери составили 2648 машин у нас и 85 у немцев.

Всего за одно только лето 1941 года СССР потерял около 15000 танков. При том, что при вторжении в СССР на Восточном фронте Германия располагала лишь 3582 танками.

За всю войну советские потери в бронетехнике составили 126 тысяч единиц. Правда, с этой цифрой не совсем все в порядке - в бою было утеряно значительно меньше.

Боевые потери в бронетехнике за годы Великой Отечественной войны составили 83 500 танков. Оставшиеся 42,5 тысячи - это потери не боевые: какие-то машины выходили из строя и не ремонтировались, какие-то списывали из-за износа и т.п.

После окончания войны численность советского танкового парка немногим уступала довоенный уровень - 22 тысячи машин. Только на этот раз, в основном, это были современные и проверенные войной машины.

Всего за годы войны было произведен 105 251 танк.

И тут самые внимательные скажут: "Эй, что-то у тебя не сходится: было 25 тысяч, построили 105, потеряли 126 и каким-то образом осталось еще 22 тысячи. Как так?" Очень просто - Ленд-лиз. За годы войны США поставили в СССР 12 00

Источник: https://zen.yandex.ru/media/wt1/skolko-tankov-sssr-poterial-v-velikuiu-otechestvennuiu-voinu-5ecb1578a3811a33d94a3a06