Шойгу жёстко ответил обнаглевшим США

США активно продолжают накалять отношения с Россией, пытаясь разглядеть в ней «угрозу». Причём американцы всё чаще начинают демонстрировать игру «ядерными мускулами». Так, может, реальная опасность всё-таки кроется в них?

Именно такого мнения придерживается министр обороны РФ Сергей Шойгу, который в интервью итальянскому изданию Il Giornale оценил геополитические шаги Вашингтона, сопоставив их с географическим расположением США.

По мнению Шойгу, действия американцев далеки от того, что они пытаются прорекламировать. Министр обороны РФ заявил, что уже давно хочет преподнести американским коллегам подарок в виде глобуса, поскольку те не понимают, где находятся их «противники».

По словам Шойгу, они находятся на Дальнем и Ближнем Востоке, однако США жмутся со своими военными базами к российским границам, совершая очевидные географические ошибки. Вот и выходит, что Запад кричит об «агрессивных планах» России, представляя непосредственную угрозу для её границ.

И ведь выглядит всё это крайне нелепо на фоне того, как в Восточной Европе наращивается военный контингент НАТО.

Так, сейчас в Польше и странах Балтии находится 18 тыс. американских солдат.

Вероятно, численность будет расти, поскольку американские элиты блокируют все попытки установления диалога между Москвой и Вашингтоном.

Из-за параноидальных мыслей о своем превосходстве США так просто идут на нарушение важных договоренностей, развёртывая в Европе установки пуска Mk-41, что в случае реальных боевых действий позволило бы им покрыть «Томагавками» весь запад России.

Видимо, всё-таки стоит подарить им глобус с отмеченной на нём стратегией американцев, о которой России всё известно. Хотя, с другой стороны, пусть лучше совершают оплошности, раз уж решили устроить «ядерную игру» против РФ и КНР.

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Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»