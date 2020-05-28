Шойгу жёстко ответил обнаглевшим США
США активно продолжают накалять отношения с Россией, пытаясь разглядеть в ней «угрозу». Причём американцы всё чаще начинают демонстрировать игру «ядерными мускулами». Так, может, реальная опасность всё-таки кроется в них?
Именно такого мнения придерживается министр обороны РФ Сергей Шойгу, который в интервью итальянскому изданию Il Giornale оценил геополитические шаги Вашингтона, сопоставив их с географическим расположением США.
По мнению Шойгу, действия американцев далеки от того, что они пытаются прорекламировать. Министр обороны РФ заявил, что уже давно хочет преподнести американским коллегам подарок в виде глобуса, поскольку те не понимают, где находятся их «противники».
По словам Шойгу, они находятся на Дальнем и Ближнем Востоке, однако США жмутся со своими военными базами к российским границам, совершая очевидные географические ошибки. Вот и выходит, что Запад кричит об «агрессивных планах» России, представляя непосредственную угрозу для её границ.
И ведь выглядит всё это крайне нелепо на фоне того, как в Восточной Европе наращивается военный контингент НАТО.
Так, сейчас в Польше и странах Балтии находится 18 тыс. американских солдат.
Вероятно, численность будет расти, поскольку американские элиты блокируют все попытки установления диалога между Москвой и Вашингтоном.
Из-за параноидальных мыслей о своем превосходстве США так просто идут на нарушение важных договоренностей, развёртывая в Европе установки пуска Mk-41, что в случае реальных боевых действий позволило бы им покрыть «Томагавками» весь запад России.
Видимо, всё-таки стоит подарить им глобус с отмеченной на нём стратегией американцев, о которой России всё известно. Хотя, с другой стороны, пусть лучше совершают оплошности, раз уж решили устроить «ядерную игру» против РФ и КНР.
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Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»
Источник: https://rusvesna.su/news/1590598129
А кто заказал пандемию по мнению Шойгу? Опять США. Президент США Трамп представляет интересы промышленного капитала, а не международного банковского, на который ориентируется руководство РФ. Трамп не будет содержать ВОЗ, которая воюет против него. РФ взяла под козырёк и стала проводить все рекомендации мирового финансового капитала. Трамп заинтересован в мировом господстве промышленного капитала США, который начал выходить в политику.
Два сапога пара, оба левые.