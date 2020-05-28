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Шойгу жёстко ответил обнаглевшим США

05:00. 28 мая 2020 210 просмотров 2 коммент. Опубликовал:
Шойгу жёстко ответил обнаглевшим США | Русская весна

США активно продолжают накалять отношения с Россией, пытаясь разглядеть в ней «угрозу». Причём американцы всё чаще начинают демонстрировать игру «ядерными мускулами». Так, может, реальная опасность всё-таки кроется в них?

Именно такого мнения придерживается министр обороны РФ Сергей Шойгу, который в интервью итальянскому изданию Il Giornale оценил геополитические шаги Вашингтона, сопоставив их с географическим расположением США.

По мнению Шойгу, действия американцев далеки от того, что они пытаются прорекламировать. Министр обороны РФ заявил, что уже давно хочет преподнести американским коллегам подарок в виде глобуса, поскольку те не понимают, где находятся их «противники».

По словам Шойгу, они находятся на Дальнем и Ближнем Востоке, однако США жмутся со своими военными базами к российским границам, совершая очевидные географические ошибки. Вот и выходит, что Запад кричит об «агрессивных планах» России, представляя непосредственную угрозу для её границ.

И ведь выглядит всё это крайне нелепо на фоне того, как в Восточной Европе наращивается военный контингент НАТО.

Так, сейчас в Польше и странах Балтии находится 18 тыс. американских солдат.

Вероятно, численность будет расти, поскольку американские элиты блокируют все попытки установления диалога между Москвой и Вашингтоном.

Из-за параноидальных мыслей о своем превосходстве США так просто идут на нарушение важных договоренностей, развёртывая в Европе установки пуска Mk-41, что в случае реальных боевых действий позволило бы им покрыть «Томагавками» весь запад России.

Видимо, всё-таки стоит подарить им глобус с отмеченной на нём стратегией американцев, о которой России всё известно. Хотя, с другой стороны, пусть лучше совершают оплошности, раз уж решили устроить «ядерную игру» против РФ и КНР.

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Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»

Источник: https://rusvesna.su/news/1590598129

Метки: Новости

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 9240 3485
    nikolay 28 мая 2020 в 11:18

    А кто заказал пандемию по мнению Шойгу? Опять США. Президент США Трамп представляет интересы промышленного капитала, а не международного банковского, на который ориентируется руководство РФ. Трамп не будет содержать ВОЗ, которая воюет против него. РФ взяла под козырёк и стала проводить все рекомендации мирового финансового капитала. Трамп заинтересован в мировом господстве промышленного капитала США, который начал выходить в политику.

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  • 3754 2934
    Sergey64 28 мая 2020 в 12:31

    Два сапога пара, оба левые.

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