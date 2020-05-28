Памяти профессора МПГУ А.В.Пыжикова. “Настоящая история России. О “великих страданиях” Малороссии”

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-Kdg5SjcJMg
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Человек не для того здесь, чтобы наблюдать и отражать самого себя; он здесь для того, чтобы предоставлять себя, поступаться собой, чтобы, познавая и любя, отдавать себя.
— Виктор Франкл
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