Ох, уж эти Столыпина поклонники!

В первой деревне, в которую я приехал, — Малой Губаревке, на 10 дворов было 4 коровы и 2 лошади; два семейства побирались, и нищета всех жителей была страшная. Таково же почти, хотя и несколько лучше, положение деревень: Большой Губаревки, Мацнева, Протасова, Чапкина, Кукуевки, Гущина, Хмелинок, Шеломова, Лопашина, Сидорова, Михайлова Брода, Бобрика, двух Каменок. Во всех этих деревнях хотя и нет подмеси к хлебу, как это было в 1891-м году, но хлеба, хотя и чистого, дают не вволю. Приварка — пшена, капусты, картофеля, даже у большинства, нет никакого. Пища состоит из травяных щей, забеленных, если есть корова, и незабеленных, если ее нет, — и только хлеба. Во всех этих деревнях у большинства продано и заложено всё, что можно продать и заложить. Из Гущина я поехал в деревню Гневышево, из которой дня два тому назад приходили крестьяне, прося о помощи. Деревня эта состоит, так же, как и Губаревка, из 10 дворов. На десять дворов здесь четыре лошади и четыре коровы; овец почти нет; все дома так стары и плохи, что едва стоят. Все бедны, и все умоляют помочь им.



«Хоть бы мало-мальски ребята отдыхали», — говорят бабы. «А то просят папки (хлеба), а дать нечего, так и заснет не ужинаючи».

Нам, взрослым, если мы не сумасшедшие, можно, казалось бы, понять, откуда голод народа.

Прежде всего он, и это знает всякий мужик:

1) от малоземелья, оттого что половина земли у помещиков и купцов, которые торгуют и землями, и хлебом.

2) от фабрик и заводов с теми законами, при которых ограждается капиталист, но не ограждается рабочий.

3) от водки, которая составляет главный доход государства и к которой приучили народ веками.

4) от солдатчины, отбирающей от него лучших людей в лучшую пору и развращающей их.

5) от чиновников, угнетающих народ.

6) от податей.

7) от невежества, в котором его сознательно поддерживают правительственные и церковные школы.

Заработная плата доведена до минимума. Полная обработка десятины, начиная от первой пахоты и кончая свозом скошенного и связанного хлеба на помещичье гумно, стоит 4 р. за десятину в 2400 кв. саж. и 6 руб. за десятину в 3200 кв. саж. Поденная плата от 10—15 коп. в сутки.

Вот слова не кого-нибудь, министра земледелия 1915–1916 гг. А. Н. Наумова, весьма реакционного монархиста, а вовсе не большевика и революционера: «Россия фактически не вылезает из состояния голода то в одной, то в другой губернии, как до войны, так и во время войны».



А дальше у него же следует: «Процветают спекуляция хлебом, хищничество, взяточничество; комиссионеры, поставляющие зерно, наживают состояние, не отходя от телефона. И на фоне полной нищеты одних – безумная роскошь других. В двух шагах от конвульсий голодной смерти – оргии пресыщения. Вокруг усадеб власть имущих вымирают селения. Они же тем временем заняты постройкой новых вилл и дворцов.»

Кроме «голодного» компрадорского экспорта у постоянного голода в Российской Империи были ещё две серьёзных причины – одна из самых низких в мире урожайность большинства культур , вызванная спецификой климата, крайне отсталые аграрные технологии , приводящие к тому, что при формально большой площади земель, земли, доступной для обработки допотопными технологиями за очень короткий срок русской посевной было крайне недостаточно и ситуация только ухудшалась с ростом населения. В результате в Российской Империи повальной бедой было малоземелье – очень маленький размер крестьянского надела.

К началу ХХ века ситуация в деревне Российской Империи стала приобретать характер критической.

Так, просто для примера, по Тверской губ. 58% крестьян имели надел, как это изящно называют буржуазные экономисты – «ниже прожиточного минимума». Хорошо ли сторонники России-которую-мы-потеряли понимают, что это означает в реальности?

«Загляните в любую деревню, какая там царит голодная и холодная нищета. Крестьяне живут чуть ли не совместно со скотом, в одном жилом помещении. Какие у них наделы? Живут они на 1 десятине, на 1/2 десятине, на 1/3 десятине, и с такого малого клочка приходится воспитывать 5, 6 и даже 7 душ семейства…» Заседание Думы 1906 волынский крестьянин — Данилюк.

Материалы судов, крестьянские наказы и обращения показывают крайнюю степень отчаяния народа в «богоспасаемой России». Из материалов одного из первых судов: Когда потерпевший Фесенко обратился к толпе, пришедшей его грабить, с вопросом, за что они хотят его разорить, обвиняемый Зайцев сказал «У тебя одного 100 десятин, а у нас по 1 десятине* на семью. Попробовал бы ты прожить на одну десятину земли…» обвиняемый…



Киян: «Позвольте рассказать вам о нашей мужичьей, несчастной жизни. У меня отец и 6 малолетних (без матери) детей и надо жить с усадьбой в 3/4 десятины и 1/4 десятины полевой земли. За пастьбу коровы мы платим… 12 руб., а за десятину под хлеб надо работать 3 десятины уборки. Жить нам так нельэя, – продолжал Киян. – Мы в петле. Что же нам делать? Обращались мы, мужики, всюду… нигде нас не принимают, нигде нам нет помощи».

Да, царская Россия увеличила экспорт продовольствия — но экспортировали хлеб помещики и кулаки, эксплуатируя отобранную у общины землю.

Гнусные дельцы, отправляли зерно на экспорт, в то время как в соседних губерниях умирали от голода Русские дети, и средний размер мужской одежды был 44 – й!

Урожайность была 6 – 7 центнеров с га. Такой продовольственный экспорт можно организовать хоть сейчас! По вычислению составителей «Отчета», численность населения царской России (без Финляндии) на середину 1913 года составляла 166 650 тыс. человек В среднем, за свою жизнь к 30 – 50 годам, русская баба рожала 4 – 5 – 7 – 10 детей.

Таких рожениц в Империи было не менее 40 – 45 миллионов человек. А это означает, что за 1880 – 1916 годы эти женщины родили не менее 400 миллионов детей. Где они? Иными словами, каждый год в царской России умирало не менее 4,4 млн. детей: от голода, болезней, эпидемий, отравлений. Следовательно, за 1880 – 1916 годы умерло не менее 158 млн. детей, из них в годы царствования Николая 2-го — 96,8 млн.

Популяризаторы идей Столыпина как-то упускают из виду, что вызревшая в крестьянской среде ненависть к кулакам и правительству обеспечила большевикам сочувствие села не только в гражданскую войну! Но и в последующей политике Советской власти!

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Глас народа

Сергей Бубнов:

Чудовищные факты и цифры! Понимают ли сторонники России-которую-мы-потеряли, какими ублюдками они выглядят в моральном смысле на фоне таких фактов и цифр.

Константин Корнев:

Царебожникам хоть ссы в глаза. Все божья роса!

Андрей Громадский:

Читал дневники Л. Толстого. РФ в значительной мере возвернулась к социально-экономическим показателям дореволюционной Российской Империи. Крестьянство лишилось земли, деревни вымирают, качественную пшеницу, выращиваемую на полях латифундистов юга РФ гонят на экспорт, а для простого народа пекут хлеб из фуражного зерна, предназначенного на корм скоту.



Либеральные реформы 1991-2020 г.г. забрали в мир иной не менее трёх десятков миллионов русских душ. Вывод: мы, наконец-то, вернулись в потерянную дореволюционную Россию, где 1% населения «хрустит французскими булками» в курортных Куршавелях, а 99% «россиян» по-тихому уходит в мир иной, не дожив до пенсионного возраста.

Становится понятно, зачем в РФ уже действуют «дворянские собрания», наделяющие нуворишей титулами и званиями, зачем в РФ зачастила забугорная прошмандовка якобы романовской династии, а по всей стране ставят памятники царям-»освободителям, и прочим колчакам. Новорусская «знать», захватившая в личную собственность материальное достояние России объявила себя преемницей дореволюционной Р.И. Мы пока смеёмся над потугами нашей «знати», мол, что возьмёшь с ублюдков, а они на полном серьёзе реставрируют крепостническую Русь царя-гороха. Поэтому полным ходом идёт десоветизация населения РФ, правда, не такая оголтелая, как на Украине.

Павел Артемьев:

Тупорылые антисоветчики с монархистами никак не могут принять очевидное – Советская власть победила только потому, что выполнила все вековые чаяния русского народа. И неизбежно победит снова – ровно по той же причине.

publizist



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