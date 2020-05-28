Ох, уж эти Столыпина поклонники!
Свидетелем жизни дореволюционных крестьян в данном посте является граф Л.Н. Толстой (из Полного собрания сочинений в 90 томах, академическое юбилейное издание, том 29).
В первой деревне, в которую я приехал, — Малой Губаревке, на 10 дворов было 4 коровы и 2 лошади; два семейства побирались, и нищета всех жителей была страшная.
Таково же почти, хотя и несколько лучше, положение деревень: Большой Губаревки, Мацнева, Протасова, Чапкина, Кукуевки, Гущина, Хмелинок, Шеломова, Лопашина, Сидорова, Михайлова Брода, Бобрика, двух Каменок. Во всех этих деревнях хотя и нет подмеси к хлебу, как это было в 1891-м году, но хлеба, хотя и чистого, дают не вволю.
Приварка — пшена, капусты, картофеля, даже у большинства, нет никакого. Пища состоит из травяных щей, забеленных, если есть корова, и незабеленных, если ее нет, — и только хлеба. Во всех этих деревнях у большинства продано и заложено всё, что можно продать и заложить. Из Гущина я поехал в деревню Гневышево, из которой дня два тому назад приходили крестьяне, прося о помощи.
Деревня эта состоит, так же, как и Губаревка, из 10 дворов. На десять дворов здесь четыре лошади и четыре коровы; овец почти нет; все дома так стары и плохи, что едва стоят. Все бедны, и все умоляют помочь им.
«Хоть бы мало-мальски ребята отдыхали», — говорят бабы. «А то просят папки (хлеба), а дать нечего, так и заснет не ужинаючи».
Нам, взрослым, если мы не сумасшедшие, можно, казалось бы, понять, откуда голод народа.
Прежде всего он, и это знает всякий мужик:
1) от малоземелья, оттого что половина земли у помещиков и купцов, которые торгуют и землями, и хлебом.
2) от фабрик и заводов с теми законами, при которых ограждается капиталист, но не ограждается рабочий.
3) от водки, которая составляет главный доход государства и к которой приучили народ веками.
4) от солдатчины, отбирающей от него лучших людей в лучшую пору и развращающей их.
5) от чиновников, угнетающих народ.
6) от податей.
7) от невежества, в котором его сознательно поддерживают правительственные и церковные школы.
Заработная плата доведена до минимума. Полная обработка десятины, начиная от первой пахоты и кончая свозом скошенного и связанного хлеба на помещичье гумно, стоит 4 р. за десятину в 2400 кв. саж. и 6 руб. за десятину в 3200 кв. саж. Поденная плата от 10—15 коп. в сутки.
Вот слова не кого-нибудь, министра земледелия 1915–1916 гг. А. Н. Наумова, весьма реакционного монархиста, а вовсе не большевика и революционера: «Россия фактически не вылезает из состояния голода то в одной, то в другой губернии, как до войны, так и во время войны».
А дальше у него же следует: «Процветают спекуляция хлебом, хищничество, взяточничество; комиссионеры, поставляющие зерно, наживают состояние, не отходя от телефона. И на фоне полной нищеты одних – безумная роскошь других. В двух шагах от конвульсий голодной смерти – оргии пресыщения. Вокруг усадеб власть имущих вымирают селения. Они же тем временем заняты постройкой новых вилл и дворцов.»
Кроме «голодного» компрадорского экспорта у постоянного голода в Российской Империи были ещё две серьёзных причины – одна из самых низких в мире урожайность большинства культур , вызванная спецификой климата, крайне отсталые аграрные технологии , приводящие к тому, что при формально большой площади земель, земли, доступной для обработки допотопными технологиями за очень короткий срок русской посевной было крайне недостаточно и ситуация только ухудшалась с ростом населения. В результате в Российской Империи повальной бедой было малоземелье – очень маленький размер крестьянского надела.
К началу ХХ века ситуация в деревне Российской Империи стала приобретать характер критической.
Так, просто для примера, по Тверской губ. 58% крестьян имели надел, как это изящно называют буржуазные экономисты – «ниже прожиточного минимума». Хорошо ли сторонники России-которую-мы-потеряли понимают, что это означает в реальности?
«Загляните в любую деревню, какая там царит голодная и холодная нищета. Крестьяне живут чуть ли не совместно со скотом, в одном жилом помещении. Какие у них наделы? Живут они на 1 десятине, на 1/2 десятине, на 1/3 десятине, и с такого малого клочка приходится воспитывать 5, 6 и даже 7 душ семейства…» Заседание Думы 1906 волынский крестьянин — Данилюк.
Материалы судов, крестьянские наказы и обращения показывают крайнюю степень отчаяния народа в «богоспасаемой России». Из материалов одного из первых судов: Когда потерпевший Фесенко обратился к толпе, пришедшей его грабить, с вопросом, за что они хотят его разорить, обвиняемый Зайцев сказал «У тебя одного 100 десятин, а у нас по 1 десятине* на семью. Попробовал бы ты прожить на одну десятину земли…» обвиняемый…
Киян: «Позвольте рассказать вам о нашей мужичьей, несчастной жизни. У меня отец и 6 малолетних (без матери) детей и надо жить с усадьбой в 3/4 десятины и 1/4 десятины полевой земли. За пастьбу коровы мы платим… 12 руб., а за десятину под хлеб надо работать 3 десятины уборки. Жить нам так нельэя, – продолжал Киян. – Мы в петле. Что же нам делать? Обращались мы, мужики, всюду… нигде нас не принимают, нигде нам нет помощи».
Да, царская Россия увеличила экспорт продовольствия — но экспортировали хлеб помещики и кулаки, эксплуатируя отобранную у общины землю.
Гнусные дельцы, отправляли зерно на экспорт, в то время как в соседних губерниях умирали от голода Русские дети, и средний размер мужской одежды был 44 – й!
Урожайность была 6 – 7 центнеров с га. Такой продовольственный экспорт можно организовать хоть сейчас! По вычислению составителей «Отчета», численность населения царской России (без Финляндии) на середину 1913 года составляла 166 650 тыс. человек В среднем, за свою жизнь к 30 – 50 годам, русская баба рожала 4 – 5 – 7 – 10 детей.
Таких рожениц в Империи было не менее 40 – 45 миллионов человек. А это означает, что за 1880 – 1916 годы эти женщины родили не менее 400 миллионов детей. Где они? Иными словами, каждый год в царской России умирало не менее 4,4 млн. детей: от голода, болезней, эпидемий, отравлений. Следовательно, за 1880 – 1916 годы умерло не менее 158 млн. детей, из них в годы царствования Николая 2-го — 96,8 млн.
Популяризаторы идей Столыпина как-то упускают из виду, что вызревшая в крестьянской среде ненависть к кулакам и правительству обеспечила большевикам сочувствие села не только в гражданскую войну! Но и в последующей политике Советской власти!
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Глас народа
Сергей Бубнов:
Чудовищные факты и цифры! Понимают ли сторонники России-которую-мы-потеряли, какими ублюдками они выглядят в моральном смысле на фоне таких фактов и цифр.
Константин Корнев:
Царебожникам хоть ссы в глаза. Все божья роса!
Андрей Громадский:
Читал дневники Л. Толстого. РФ в значительной мере возвернулась к социально-экономическим показателям дореволюционной Российской Империи. Крестьянство лишилось земли, деревни вымирают, качественную пшеницу, выращиваемую на полях латифундистов юга РФ гонят на экспорт, а для простого народа пекут хлеб из фуражного зерна, предназначенного на корм скоту.
Либеральные реформы 1991-2020 г.г. забрали в мир иной не менее трёх десятков миллионов русских душ. Вывод: мы, наконец-то, вернулись в потерянную дореволюционную Россию, где 1% населения «хрустит французскими булками» в курортных Куршавелях, а 99% «россиян» по-тихому уходит в мир иной, не дожив до пенсионного возраста.
Становится понятно, зачем в РФ уже действуют «дворянские собрания», наделяющие нуворишей титулами и званиями, зачем в РФ зачастила забугорная прошмандовка якобы романовской династии, а по всей стране ставят памятники царям-»освободителям, и прочим колчакам. Новорусская «знать», захватившая в личную собственность материальное достояние России объявила себя преемницей дореволюционной Р.И. Мы пока смеёмся над потугами нашей «знати», мол, что возьмёшь с ублюдков, а они на полном серьёзе реставрируют крепостническую Русь царя-гороха. Поэтому полным ходом идёт десоветизация населения РФ, правда, не такая оголтелая, как на Украине.
Павел Артемьев:
Тупорылые антисоветчики с монархистами никак не могут принять очевидное – Советская власть победила только потому, что выполнила все вековые чаяния русского народа. И неизбежно победит снова – ровно по той же причине.
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Источник.
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Помещики владели только 30% всех пахотных земель в России! Иудокоммунисты этого не хотят знать.А ещё иудокоммунисты отрицают геноцид крестьян, устроенный ими, работа за трудодни. И самое главное, коммунистическая пропаганда замалчивает факт снижения объемов выращивания хлеба за годы советской власти. Только после войны удалось догнать по хлебу дореволюционный уровень.
Крепостным не платил НИ барин НИ коммунисты. Ничего у них не изменилось. Стали крепостными Партии.
А Л.Н.Толстой своими дневниками преследовал офигенно далекие цели!
Тема для оспаривания теми, кто только фамилию эту слыхал. И то не факт.
PS: пропаганда пропагандой – а пруфы подай.
PPS: “ИУДОКОММУНИСТЫ”- something new!
При империи, как минимум, рождаемость была в плюсе, а качество жизни можно было сильно улучшить, доведи Столыпин свои реформы до конца. Зато сейчас все одетые, модные, сытые, ездим на кредитомобилях, звоним по бабофонам, выкладываем на всеобщий доступ никому ненужные фото из своей жизни и теряем в год по 400 000 человек. Этого счастья ждали?
Ты и впрямь с Луны свалился:))