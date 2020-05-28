Главная » Видео, История, Мировоззрение

“О параде Победы 24 июня 1945 года. 5-я студия”. Е.Ю.Спицын и Г.А.Артамонов на канале Россия-24

19:12. 28 мая 2020 72 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=nhULe3WrA64

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Русская статья "282". Сергей Данилов [Геноцид Русов]
Русская статья "282". Данная статья позволяет преследовать и уничтожать представителей титульной нации. Подробнее: http://www.kramola.info * Дополнительная информация: Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php
Нефтегазовый Титаник тонет
... и у чиновников было два года, чтобы что-то предпринять. Но... это было в 2000-х годах. Для российской экономики, превращенной в... что мы просто в прошлом году хорошо росли, поэтому сегодня мы... по величине за последние 22 года. Такие антирекорды мы видели только...
Сказка об оккупации, как оправдание Путина. Юрий Болдырев
... Руси» от 7 декабря 2012 года. То, о чём говорит Юрий...
Парад на Красной площади — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
... парад в честь исторического военного парада красноармейцев 7 ноября 1941 года. Традиция проведения парадов... возобновлена в России с 2003 года. В них принимают участие ветераны...
22 августа - День государственного флага России
... №1714 от 20 августа 1994 года. Впервые в новой России государственный...) был поднят 22 августа 1991 года – на здании московского правительства. Тогда... России на фоне так называемого парада суверенитетов конца 80-х – начала...
Фотографию Парада Победы признали демонстрацией нацистской символики
... публикацию фотоснимка Парада Победы 1945 года. Инцидент произошел 19 января 2018 года в Архангельске... на мгновение ощутить бесконечную радость победы нашего народа в жуткой и... Память, наша Слава и наша Победа. Потому что на этой войне...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)