Новости Украины и Новороссии 28 мая 2020

Воздержитесь от утверждений, что эсэсовцы из “Галичины” не нацисты

Киевский суд признал незаконными действия Вятровича по реабилитации 14-й гренадерской дивизии войск СС "Галичина".Суд обязял Вятровича и Ко, воздержаться от заявлений, где утверждается, что символика дивизии СС "Галичина" не является нацистской.Также подтверждено, что ее символика на Украине запрещена (что впрочем не мешает украинским нацистам ее носить в публичных местах).Бужанский на тему решения суда:На деле, как носили, так и будут носить и процесс героизации нацизма на Украине это решение конечно же не остановит. Денацификация осуществляется не решениями судов.

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Во взломанном аккаунте главы ДНР разместили его «сенсационное» признание

Личный Twitter-аккаунт главы ДНР Дениса Пушилина был взломан. Об этом 27 мая сообщили в пресс-службе его администрации.

«В результате взлома на личной странице главы государства появилась запись, компрометирующая подразделения Народной милиции Республики. На данный момент о случившемся было сообщено в технический отдел социальной сети, ждем от них адекватной реакции», — говорится в сообщении.

Судя по всему, речь идет о спланированной провокации со стороны Киева, поскольку украинские СМИ как по команде разместили у себя сюжеты о том, что «главарь террористов» якобы признался в обстрелах мирного населения.

Они были опубликованы после того, как на аккаунте Пушилина в Twitter появилась запись о том, что он приносит соболезнования пострадавшим жителям Донбасса за несогласованный обстрел жилых кварталов подразделениями ДНР.

Явную «липу» выдает то обстоятельство, что в тексте не сообщается о времени и месте обстрела «сепаратистами» гражданских объектов. Видимо подходящих примеров у авторов провокации просто не нашлось.

В администрации Пушилина сообщили, что до тех пор пока не будет устранена проблема, и в связи с возросшим риском атак на другие аккаунты, необходимо проверять всю информацию на официальном сайте Главы ДНР.

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Увезли с блокпоста и пять дней избивали: как на самом деле работает программа СБУ «Тебя ждут дома»

Программа СБУ «Тебя ждут дома» якобы предназначена для тех, кто принимал участие в боевых действиях на стороне ДНР и ЛНР, но решил вернуться домой на подконтрольную Киеву территорию. Уже не раз «Русская Весна» писала о чудовищных последствиях для тех, кто доверился майданным властям. Однако, Порошенко сменился на Зеленского, сменилось и руководство СБУ, что же стало с этой программой? Об этом мы узнаём, как ни странно, из доклада ООН. Там, среди прочего, упомянут нечеловеческий случай, который произошел в октябре 2019 года — уже после того, как сменилось руководство СБУ. Мужчина решил воспользоваться программой, позвонил по указанным телефонам, там его заверили, что он может возвращаться без опасений. Но на украинском КПВВ «Марьинка» его схватили, затолкали в автомобиль и отвезли под Мариуполь, не исключено, что в ту самую «Библиотеку» (пыточную СБУ — прим. РВ), где пять дней избивали, пытаясь добиться признания. Только после этого мужчину отвезли в Северодонецкое управление СБУ и провели официальный допрос, хотя и без адвоката. После суд арестовал его на два месяца, а прокурор заявил, что в программе «Тебя ждут дома» мужчина принять участие не сможет. Вместо этого он предложил подписать признание вины и согласие пойти на обмен — назад в республики. Подследственный отказался и 11 декабря таки вышел на свободу — поскольку закончился срок действия меры пресечения. То есть по факту на него ничего не нашли и посадить не смогли. После чего мужчина подал на СБУ заявление в ГБР, которое рассматривается до сих пор. «Не садитесь за один стол с шулерами, у вас нет шансов на победу в игре с их колодой», — комментирует новость российский военкор Александр Коц. Читайте также: Украинскому политику стало плохо во время прямого эфира (+ВИДЕО)

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ЕС не верит в статистические данные по коронавирусу, которые предоставляет украинская власть

Евросоюз не верит в статистические данные по распространению коронавируса, которые предоставляет украинская власть. Послы европейских стран уверены, что Украина не знает о реальном уровне инфицирования, рассказали изданию дипломаты. «Последние события, например, признаки подтасовки статистики украинской властью, хаотичное введение и снятие карантина, добавляют сомнений», — пишет издание с ироничным названием «Украинская правда», ссылаясь на собственные источники в дипломатических кругах ЕС. Следствием этого может стать нежелание европейских авиакомпаний возобновлять полеты на Украину, выяснили журналисты. 19 мая Европейское агентство авиационной безопасности внесло аэропорты Киева и Черновцов в список аэропортов, расположенных в районах с высоким риском передачи коронавируса. Издание прогнозирует, что в этот список вскоре добавят аэропорт Львова. На практике это значит, что все самолеты, которые летают в эти города, должны проходить процедуру усиленного обеззараживания. Это, в свою очередь, делает эксплуатацию дороже и может добавлять технологические паузы в работе. На возобновление авиасообщения с Украиной будут влиять два фактора: развитие эпидемии на территории Украины и способность Киева убедить ЕС в правдивости статистических данных, а также готовность украинской власти к ответному шагу, то есть к открытию своих границ для иностранцев. По вчерашним данным (27 мая), на Украине 21 905 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 658 летальных, 7995 пациентов выздоровело. За сутки выявлен 321 новый случай. Читайте также: В Москве продлены ограничительные меры

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МИД Украины сообщил о плане ликвидировать ДНР и ЛНР

Фото: Reuters Фото: Reuters После установления контроля в Донбассе киевская власть намерена ликвидировать администрацию ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR, передает РИА Новости

По его словам, диалог с республиками Донбасса не имеет “никаких перспектив в будущей системе урегулирования”. “Если будет безопасность, будет система вывода войск, восстановлен контроль границы, то, собственно, где место этой оккупационной администрации? Ответ — нигде”, — сказал Кулеба. Он также отметил, что киевским властям не хотелось бы применять в Донбассе план “Б”, о котором ранее говорили в офисе президента Владимира Зеленского. Он отметил, что этот вариант решения конфликта запланирован на случай, если договориться с ДНР и ЛНР не удастся в течение года. При этом Кулеба не уточнил, что включает в себя план “Б” по Донбассу.

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На Украине испытали систему «Кольчуга» после ремонта (ФОТО)

Государственное предприятие Укроборонсервис презентовало комплекс радиотехнической разведки «Кольчуга-КЭ», который был восстановлен предприятием после длительного простоя. Об этом сообщает Укроборонпром в среду, 27 мая. Директор Укроборонсервиса Владимир Воронин рассказал, что цель демонстрации комплекса «Кольчуга-КЭ» — подтверждение его готовности к выполнению боевых задач. «Мы готовы поставить этот комплекс Министерству обороны Украины, предоставить гарантии его работоспособности и взять на себя обязательства по дальнейшему техническому обслуживанию в случае, если наши военные решат приобрести этот комплекс. Также, в случае необходимости, мы готовы начать ремонт других комплексов РТР этого типа, которые уже стоят на вооружении Вооруженных сил Украины и предложить свой вариант модернизации», — отметил директор. В Укроборонпроме напомнили, что станции радиотехнической разведки «Кольчуга» производились на ГАХК «Топаз» в Донецке. После начала вооруженных действий на Донбассе предприятие было эвакуировано в Запорожскую область. Концерн готов возобновить производство современных комплексов типа «Кольчуга» на мощностях своих предприятий. Читайте также: Танковые и мотострелковые подразделения Армии ЛНР выдвинулись к линии фронта (ВИДЕО)

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Шухевич защитник Краматорска

А вы не знали? Историческая правда

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«Главное — независимость!» — Правительство Украины подписало меморандум о поставках СПГ из США

Правительство Украины подписало меморандум с компанией Louisiana Natural Gas Exports о поставках сжиженного газа на Украину из Соединённых Штатов. Об этом сообщил нардеп и соратник Порошенко Алексей Гончаренко на своей странице в соцсети. Отмечается, что меморандумом предусматривается также построение новой газовой инфраструктуры между Украиной и Польшей. В документе указывается объём поставок американского сжиженного газа: 5,5 млрд м3 в год. Однако уточняется, что цена будет определяться в соответствии с рынком физического хаба в Луизиане — Henry Hub. При этом участники меморандума указали согласие на начало поставок СПГ в «незалежную», как только появится первая возможность, с учётом действующих технических, юридических и других препятствий. Также оговаривается, что график поставок тестовых и пилотных партий будет дополнительно обрабон и окончательно определён другим договором. Некоторые украинские СМИ новость о меморандуме подают с крайне осторожными оценками, отмечая, что об экономической выгоде, в целом, речи не идёт, а данное соглашение можно скорее отнести к политической «перемоге». Поясняется, что «политическая выгода» заключается в том, что документ является ещё одним шагом к созданию на Украине европейского хаба и «главное — это очень важно для энергонезависимости Украины от России». В то же время, другие издания подчеркивают, что меморандум не является полноценным договором, а всего лишь фиксирует намерения. Читайте также: На Западе назвали единственный способ остановить «Северный поток — 2»

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