Мировое правительство, Трамп против Твиттера, Пойдем в кино? // Галопом по Европам #221

В этом выпуске:

- Сбер предсказывает вторую волну эпидемии, россияне не верят;

- Боинг отправляет сотрудников в неоплачиваемый отпуск;

- РПЦ нашла деньги на зарплату духовенству;

- Трамп пригрозил закрыть или начать жестко регулировать соцсети;

- Канадский суд разрешил экстрадицию в США дочери основателя Хуавей;

- ЮНЕСКО и международный музейный совет оценили культурный ущерб от пандемии;

- Конгресс принял адресные санкции против Китая;

- Китай не возражает против расследования причин пандемии;

- Путин переговорил с саудовским принцем Бин-Салманом;

- ВЭБ и Ротенберг займутся федеральными трассами;

- Роспотребналзор и Минкульт придумали, как пускать зрителей в кино





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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=nbTBtv_Em58