Мировое правительство, Трамп против Твиттера, Пойдем в кино? // Галопом по Европам #221
В этом выпуске:
- Сбер предсказывает вторую волну эпидемии, россияне не верят;
- Боинг отправляет сотрудников в неоплачиваемый отпуск;
- РПЦ нашла деньги на зарплату духовенству;
- Трамп пригрозил закрыть или начать жестко регулировать соцсети;
- Канадский суд разрешил экстрадицию в США дочери основателя Хуавей;
- ЮНЕСКО и международный музейный совет оценили культурный ущерб от пандемии;
- Конгресс принял адресные санкции против Китая;
- Китай не возражает против расследования причин пандемии;
- Путин переговорил с саудовским принцем Бин-Салманом;
- ВЭБ и Ротенберг займутся федеральными трассами;
- Роспотребналзор и Минкульт придумали, как пускать зрителей в кино
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