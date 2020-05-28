Как уходили кумиры Татьяна Снежина

ТАТЬЯНЕ СНЕЖИНОЙ И ДРУГИМ

Посланники других миров!

Зачем приходите на Землю?

Ведь всё равно тех нету слов,

Что разбудили б этот мир, он - дремлет...

Всю жизнь горите как свеча,

Ни сна, ни отдыха не зная,

Пытаетесь зажечь вы их сердца,

Но вас никто не понимает...

Не слышат вас, пока вы живы,

Не видят, и когда - в упор...

Лишь ваша смерть даёт вам Силу

И люди с вами начинают разговор...

Наверное, для этого и приходили, -

Чтобы с уходом возвратиться вновь

В сердца людей, что вас не оценили,

Пока вы им несли свет и любовь...

Вера М

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cOlUZFiGM8I