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Как уходили кумиры Татьяна Снежина

12:36. 28 мая 2020 73 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

ТАТЬЯНЕ СНЕЖИНОЙ И ДРУГИМ

Посланники других миров!
Зачем приходите на Землю?
Ведь всё равно тех нету слов,
Что разбудили б этот мир, он - дремлет...

Всю жизнь горите как свеча,
Ни сна, ни отдыха не зная,
Пытаетесь зажечь вы их сердца,
Но вас никто не понимает...

Не слышат вас, пока вы живы,
Не видят, и когда - в упор...
Лишь ваша смерть даёт вам Силу
И люди с вами начинают разговор...

Наверное, для этого и приходили, -
Чтобы с уходом возвратиться вновь
В сердца людей, что вас не оценили,
Пока вы им несли свет и любовь...

Вера М

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cOlUZFiGM8I

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