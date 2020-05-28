Как уходили кумиры Татьяна Снежина
ТАТЬЯНЕ СНЕЖИНОЙ И ДРУГИМ
Посланники других миров!
Зачем приходите на Землю?
Ведь всё равно тех нету слов,
Что разбудили б этот мир, он - дремлет...
Всю жизнь горите как свеча,
Ни сна, ни отдыха не зная,
Пытаетесь зажечь вы их сердца,
Но вас никто не понимает...
Не слышат вас, пока вы живы,
Не видят, и когда - в упор...
Лишь ваша смерть даёт вам Силу
И люди с вами начинают разговор...
Наверное, для этого и приходили, -
Чтобы с уходом возвратиться вновь
В сердца людей, что вас не оценили,
Пока вы им несли свет и любовь...