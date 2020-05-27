Жизнь в России входит в нормальное русло: 24 июня пройдет парад Победы

В российских войсках уже приступили к подготовке военной техники и возобновлению тренировок парада в честь 75-летия Победы в ВОВ. Известно, что специалисты уже проводят диагностику технического состояния техники, моют и красят боевые машины.

Недавно глава РФ Владимир Путин объявил, что парад Победы в Москве состоится 24 июня. Президент поручил министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к параду.

«Мы сделаем это 24 июня — в день, когда в 1945 году состоялся исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин», — сказал глава РФ.

Проведение парада Победы 24 июня несет особый смысл, ведь в этот день в 1945 году прошел легендарный парад по Красной площади. Это празднование обещает стать настоящим символом Победы. 75 лет назад страна начала возвращаться к нормальной жизни после победы над фашисткой Германией, а сейчас возвращается к нормальной жизни после победы над опасным вирусным врагом. В конце июня — к началу июля уже стоит ожидать благоприятной обстановки в плане безопасности.

Проведение парада Победы 24 июня — не единственное доказательство того, что жизнь в нашей стране входит в нормальное русло. Уже объявили о возобновлении чемпионата России по футболу, 29 и 30 июня запланированы пробные ЕГЭ, а с 3 июля начнется уже плановая сдача экзаменов в школах.