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В «Ростехе» рассказали о госиспытаниях новейшей бомбы «Дрель»

11:29. 27 мая 2020 87 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
В «Ростехе» рассказали о госиспытаниях новейшей бомбы «Дрель» | Русская весна

Серийные поставки новейшей планирующей бомбовой кассеты «Дрель» в российскую армию начнутся в 2022 году.

Об этом в интервью РИА Новости рассказал исполнительный директор предприятия-разработчика данной бомбы — научно-производственной корпорации «Техмаш» (входит в контур управления холдинга «Технодинамика» госкорпорации «Ростех») Александр Кочкин.

«Сегодня мы завершаем госиспытания, в этом году мы должны их закончить. Наверняка у госзаказчика возникнут ещё какие-то требования по доработке, но по плану в 2022 году запланирована серийная закупка данных изделий», — сказал он.

Кочкин напомнил, что уникальность этой бомбы заключается в том, что самолет-носитель может запускать её, не заходя в зону поражения оружием противника.

«Дрель» способна самостоятельно долететь до цели и раскрыться над ней в нужный момент. Кроме того, в ее состав входят самоприцеливающиеся боевые элементы.

«Если даже этой кассете не удаётся найти цель, она все равно через определенное время самоуничтожится и не будет представлять опасности для населения после прекращения боевых действий», — добавил собеседник агентства.

Унифицированная планирующая бомбовая кассета «ПБК-500У СПБЭ-К» («Дрель») с возможностью круглосуточного всепогодного применения (без захода самолета в зону действия объектов ПВО) предназначена для поражения бронетанковой техники, наземных радиолокационных станций и пунктов управления.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1590564718

Метки: Новости

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