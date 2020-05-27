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В России заложен уже четвёртый мощнейший ледокол в мире

19:18. 27 мая 2020 66 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

Во вторник в Санкт-Петербурге был заложен уже четвёртый атомный ледокол проекта 22220 «Якутия». Машины этой серии являются самыми мощными в мире и гарантируют нам полное доминирование в Арктике. Из всех мировых держав составить конкуренцию нам пока что решился только Китай, который начал развитие собственной атомной ледокольной программы. Каковы его шансы на успех и что ещё припасено у нас как козырь – расскажем далее.

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Автор проекта #ВремяВперёд #ЕвгенийСупер

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=wdoIFW6TXq8

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