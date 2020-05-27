Полиция душит, Иск к Путину, Без креста

В этом выпуске:

— Минздрав впервые назвал количество погибших от коронавируса медиков — 101 человек. С тяжелой пневмонией госпитализирован экс-глава Чувашии Игнатьев, уволенный Путиным в связи с утратой доверия и подавший на него иск.

— За апрель граждане вынесли из банков валюту на миллиард сто миллионов долларов.

— Полиция Миннеаполиса разогнала демонстрацию против произвола полиции резиновыми пулями и слезоточивым газом.

— Возобновлены неэлектронные торги на Нью-Йоркской фондовой бирже, остановленные в конце марта.

— С начала коронакризиса центробанки США, ЕС, Англии, Японии и Австралии напечатали 5 триллионов долларов, подсчитали эксперты Бэнк оф Америка Глобал Рисерч.

— Голосование по почте и открепительным талонам — это мошенничество, считает Трамп

— Опросы фиксируют глобальный рост безработицы среди миллениалов и тех, кто идет за ними. В США перспектив лишены 7 и 7 миллионов работников младше 30 лет.

— IBM и в целом хайтек индустрия готовится к увольнениям. ПО миру увольнение грозит 60 000 сотрудников 450 мелких стартапов.

— После выступления Макрона с планом помощий французскому автопрому — ему достанется 5 миллиардов евро — о сокращениях намерен объявить концерн Рено-Ниссан.

— США введут новые санкции против Северного Потока-2 и остановят его, предсказывает посол в Германии Гренелл в интервью Хандельсблатт.

— Ведомости раздобыли правительственный план восстановления экономики. Его объем — 8 триллионов рублей на полтора года. В графе “поддержка населения” — 180 миллиардов.

— обсуждается план увеличения налоговой нагрузки на фонды зарплаты. Новый сбор может быть назван “страхованием от безработицы”.

— Крым готовится выставить на торги завод “Массандра”. Предприятие попало в план приватизации на этот год, составленный Госсоветом.

— Госдеп осудил новый китайский закон в отношении Гонконга. Если закон о “предательстве и сепаратизме” примут, а Помпео решит, что город больше не является автономной территорией, США лишат его особого торгового статуса

— Екатеринбургская епархия разжаловала схиигумена Сергия — духовника Поклонской.

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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mbeO2uAmjhk