Полиция душит, Иск к Путину, Без креста
В этом выпуске:
— Минздрав впервые назвал количество погибших от коронавируса медиков — 101 человек. С тяжелой пневмонией госпитализирован экс-глава Чувашии Игнатьев, уволенный Путиным в связи с утратой доверия и подавший на него иск.
— За апрель граждане вынесли из банков валюту на миллиард сто миллионов долларов.
— Полиция Миннеаполиса разогнала демонстрацию против произвола полиции резиновыми пулями и слезоточивым газом.
— Возобновлены неэлектронные торги на Нью-Йоркской фондовой бирже, остановленные в конце марта.
— С начала коронакризиса центробанки США, ЕС, Англии, Японии и Австралии напечатали 5 триллионов долларов, подсчитали эксперты Бэнк оф Америка Глобал Рисерч.
— Голосование по почте и открепительным талонам — это мошенничество, считает Трамп
— Опросы фиксируют глобальный рост безработицы среди миллениалов и тех, кто идет за ними. В США перспектив лишены 7 и 7 миллионов работников младше 30 лет.
— IBM и в целом хайтек индустрия готовится к увольнениям. ПО миру увольнение грозит 60 000 сотрудников 450 мелких стартапов.
— После выступления Макрона с планом помощий французскому автопрому — ему достанется 5 миллиардов евро — о сокращениях намерен объявить концерн Рено-Ниссан.
— США введут новые санкции против Северного Потока-2 и остановят его, предсказывает посол в Германии Гренелл в интервью Хандельсблатт.
— Ведомости раздобыли правительственный план восстановления экономики. Его объем — 8 триллионов рублей на полтора года. В графе “поддержка населения” — 180 миллиардов.
— обсуждается план увеличения налоговой нагрузки на фонды зарплаты. Новый сбор может быть назван “страхованием от безработицы”.
— Крым готовится выставить на торги завод “Массандра”. Предприятие попало в план приватизации на этот год, составленный Госсоветом.
— Госдеп осудил новый китайский закон в отношении Гонконга. Если закон о “предательстве и сепаратизме” примут, а Помпео решит, что город больше не является автономной территорией, США лишат его особого торгового статуса
— Екатеринбургская епархия разжаловала схиигумена Сергия — духовника Поклонской.
_______________________________________________
Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/donate/
_______________________________________________
Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам