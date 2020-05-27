Новости Украины и Новороссии 27 мая 2020

Постоянное представительство Украины в ООН в экстренном выступлении призывает Россию «прекратить насилие на Донбассе». Напомним, 26 мая штаб украинских оккупантов заявил о потерях, среди которых один 200-й.

«Сегодня российские войска начали атаку на Донбассе, убив украинского солдата. Режим прекращения огня нарушается ежедневно. Россия должна отказаться от насилия и логики войны и выполнить свои обязательства в соответствии с согласованными результатами саммита № 4 в Париже и Минскими соглашениями», — говорится в сообщении.

Кроме того, представители Украины призвали Российскую Федерацию придерживаться Минских соглашений и договоренностей «нормандской четверки».

Как сообщала «Русская Весна», Глава ДНР отдал Народной милиции приказ адекватно отвечать огнём на огонь противника в том случае, если он угрожает мирным жителям.

Вчера, 26 мая, в обращении по случаю годовщины атаки на мирный тогда ещё Донецк Пушилин напомнил, что «на данный момент Народная милиция имеет все возможности, все соответствующие приказы, чтобы давать адекватный отпор».

Читайте также: Скандальный экс-глава Чувашии оспорил в суде указ Путина об увольнении