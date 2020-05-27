Новости Украины и Новороссии 27 мая 2020
- 08:10 В Польше пожаловались на нехватку украинцев для сбора клубники.
- 08:05 Приказ Пушилина работает: Украина в ООН требует прекратить «насилие на Донбассе».
- 06:00 Это безумие, они на грани: Погребинский раскрыл, что на самом деле происходит на Украине.
- 05:30 Миронов призвал Мишустина обеспечить ДНР и ЛНР средствами защиты и лекарствами против COVID-19.
- 04:00 Звёздные войны: Украина хочет «выбить» Россию из космоса.
- 01:30 Символично: Нацбанк Украины выпустит монету с ночной бабочкой (ФОТО).
- Вчера 22:01 В ДНР приняли закон о запрете реабилитации и героизации пособников фашизма.
- Вчера 19:13 Чистосердечное признание Порошенко.
- Вчера 12:15 Снится Красная Площадь.
В Польше пожаловались на нехватку украинцев для сбора клубники
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Приказ Пушилина работает: Украина в ООН требует прекратить «насилие на Донбассе»
Постоянное представительство Украины в ООН в экстренном выступлении призывает Россию «прекратить насилие на Донбассе». Напомним, 26 мая штаб украинских оккупантов заявил о потерях, среди которых один 200-й.
«Сегодня российские войска начали атаку на Донбассе, убив украинского солдата. Режим прекращения огня нарушается ежедневно. Россия должна отказаться от насилия и логики войны и выполнить свои обязательства в соответствии с согласованными результатами саммита № 4 в Париже и Минскими соглашениями», — говорится в сообщении.
Кроме того, представители Украины призвали Российскую Федерацию придерживаться Минских соглашений и договоренностей «нормандской четверки».
Как сообщала «Русская Весна», Глава ДНР отдал Народной милиции приказ адекватно отвечать огнём на огонь противника в том случае, если он угрожает мирным жителям.
Вчера, 26 мая, в обращении по случаю годовщины атаки на мирный тогда ещё Донецк Пушилин напомнил, что «на данный момент Народная милиция имеет все возможности, все соответствующие приказы, чтобы давать адекватный отпор».
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Это безумие, они на грани: Погребинский раскрыл, что на самом деле происходит на Украине
Коронавирус совсем не пощадил Украину и обнажил все проблемы и без того обнищавшей страны.
Доходы падают, а вот коммунальные тарифы, к сожалению, растут. Долги за жилищно-коммунальные услуги достигли уже неприличных цифр, а Владимир Зеленский ведет себя, как в пословице: «Плюнь дураку в глаза, ему все Божья роса». Он заявляет, что платежи по ЖКХ даже уменьшились.
Правду о положении дел на Украине рассказал эксперт Михаил Погребинский.
По его словам, у людей уже сейчас нет возможности платить за коммуналку, долги выросли очень сильно. У соседей Украины были приняты меры, которые помогли облегчить ситуацию. К примеру, в России на период самоизоляции не начислялись пени.
Погребинский не понимает, как Зеленский может говорить о том, что платежки уменьшились. Ведь товарищ КВНщник сидит в самом важном кресле страны, но позволяет себе так нагло лгать.
Впрочем, зачем ему думать о том, что говорить, когда в его государстве люди, зарабатывающие чуть больше 200 баксов, считаются средним классом.
Эксперт предрекает Украине «движение в сторону пропасти».
Наверное, вы, дорогие читатели, сейчас скептически ухмыльнетесь и подумаете, что «незалежной» это предрекает каждый второй эксперт. Но здесь речь идет о коронавирусе. Страна будет двигаться к пропасти, причем, очень медленно.
Дело в том, что Украина все еще выгодна Западу в роли восточноевропейского вассала, посему некая поддержка от МВФ и США будет поступать. Это и позволит стране кое-как балансировать на грани.
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Илья Новицкий, специально для «Русской Весны»
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Миронов призвал Мишустина обеспечить ДНР и ЛНР средствами защиты и лекарствами против COVID-19
Председатель Партии «Справедливая Россия», руководитель фракции «СР» в Госдуме Сергей Миронов написал письмо Председателю Правительства Михаилу Мишустину с просьбой направить в Донецкую и Луганскую Народные Республики достаточное количество средств индивидуальной защиты и лекарств для борьбы с пандемией новой коронавирусной инфекции.
Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе партии.
По словам парламентария, в ходе видеоконференции с Министром здравоохранения ДНР Ольгой Долгошапко 25 мая была затронута ситуация с пандемией новой коронавирусной инфекцией в ДНР и ЛНР, где проживает значительное количество граждан РФ.
«Органы управления молодых республик принимают все возможные усилия по нераспространению этой инфекции и оказанию медицинской помощи заболевшим жителям.
Однако имеющиеся в республиках ресурсы для борьбы с COVID-19 весьма ограничены, а выявленные проблемы требуют скорейшего решения.
Не хватает как лекарств для лечения инфекции, так и средств индивидуальной защиты», — отметил депутат.
В связи с этим Сергей Миронов попросил Михаила Мишустина рассмотреть возможность внесения изменений в Постановление Правительства РФ от 2 марта 2020 года № 223 «О введении временного запрета на вывоз отдельных видов продукции из РФ» в части снятия ограничений на поставки средств индивидуальной защиты в ДНР и ЛНР.
Лекарственный препарат «Актемра», который хорошо зарекомендовал себя в лечении новой коронавирусной инфекции, на сегодняшний день отсутствует в республиках, также сообщил парламентарий.
«В целях стабилизации и дальнейшего улучшения санитарно-эпидемиологического положения, смягчения негативных последствий коронавирусной инфекции для здоровья жителей и врачей ДНР и ЛНР, ежедневно подвергающихся повышенному риску и находящихся на передовой борьбы с инфекцией, фракция „Справедливая Россия“ предлагает при формировании дальнейших гуманитарных конвоев в первоочередном порядке отправить в республики достаточное количество лекарственного препарата „Актемра“ и средств индивидуальной защиты для медицинских работников», — отметил Сергей Миронов.
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Звёздные войны: Украина хочет «выбить» Россию из космоса
Глава Государственного космического агентства Украины Владимир Усов рассказал о встрече с американскими «партнерами» для обсуждения сотрудничества по космическим программам. А проще говоря, по словам самого же чиновника, ему «дали понять, с кем дружить, а с кем — нет».
Усов поведал, что американцы дали четкие указания, с какими странами Украине можно сотрудничать в космической сфере, а с какими — нет.
Ну и теперь цель «незалежной» — научиться создавать двигатели для ракет и организовать полный производственный цикл, чтобы больше не зависеть в этом плане от России.
На это, по мнению Усова, необходимо около 40 млн долларов. И тогда Украина сможет сама продавать необходимые запчасти США, так как в космической сфере американцы тоже во многом зависят от РФ.
Другое дело, где Украина достанет денег на столь дорогостоящий план. Уже не говоря о том, что Штатам выгоднее научиться делать все самим, чем иметь посредника в виде «незалежной».
В частности, американцы ищут замену российскому двигателю, который используется в ракетах Atlas ULA и Antares.
«Если украинским руководством будет принято соответствующее политическое решение, мы смогли бы выбить российские компании из проекта Antares как минимум», — мечтает Усов.
Это, конечно, смешно, учитывая, что еще недавно он говорил о провале украинской ракеты «Циклон», которую разрабатывали 15 лет. Да и, учитывая, насколько быстро и неэффективно расходуются выделяемые Украине деньги, едва ли кто-то согласится их выделить. Но мечтать, как говорится, не вредно.
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Людмила Корсунова, специально для «Русской Весны»
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Символично: Нацбанк Украины выпустит монету с ночной бабочкой (ФОТО)
В начале лета, 2 июня 2020 года, Национальный банк Украины планирует выпустить в обращение памятную серебряную монету номиналом 10 гривен. На монете изображена ночная бабочка совка роскошная.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Совка роскошная — редкий вид насекомых, который имеет статус вымирающего и потому занесен в Красную книгу Украины. Бабочку можно увидеть в Полесье, Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Черкасской и Харьковской областях.
Монета выполнена из серебра 925-й пробы. Она весит 31,1 г, имеет диаметр 38,6 мм. Тираж продукции — 2 500 штук. Цена одной монеты составляет 1 075 грн.
Над ее дизайном работал художник Владимир Демьяненко. На аверсе монеты в обрамлении венка, образованного изображениями растений, насекомых и птицы, находится трезубец и надписи: «Украина», «10 гривен», «2020». На реверсе красуется совка роскошная и выбито ее название на украинском языке и по-латыни (Staurophora celsia).
В Сети называют монету «символичной» и напоминают, что Украина является одним из основных поставщиков «ночных бабочек» в Европе.
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В ДНР приняли закон о запрете реабилитации и героизации пособников фашизма
Депутаты ДНР в двух чтениях приняли закон «О запрете реабилитации и героизации фашистских коллаборационистов времен ВОв».
«Данный документ особенно важен именно сейчас, поскольку мы видим попытки переписать историю, фактически сделать пособников фашистов героями. В этом законопроекте предусмотрен ряд мер, которые направлены на запрет реабилитации и героизации фашистских пособников, — отметил в беседе с журналистами спикер парламента Владимир Бидевка. — Согласно документу, члены формирований Украинской повстанческой армии (УПА)*, Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца „Полесская Сечь“, Украинской народной революционной армии, а также организация Украинских националистов* относятся к фашистским коллаборационистам времен Великой Отечественной войны».
Спикер НС подчеркнул, что проект закона направлен на запрет реабилитации и героизации фашистских пособников в коммуникационных сетях, в интернете или на телевидении. За это будет предусмотрена административная ответственность.
Законопроект поддержали все 89 депутатов, присутствовавших на заседании.
Документ будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.
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*Запрещённые в РФ экстремистские организации.
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Чистосердечное признание Порошенко
В другой стране он уже сидел бы
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Снится Красная Площадь
Жаль, что это не показывают по ТВ…
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