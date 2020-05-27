Главная » Новости Украины и Новороссии

Новости Украины и Новороссии 27 мая 2020

10:21. 27 мая 2020 150 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В Польше пожаловались на нехватку украинцев для сбора клубники

Фото: РИА Новости
Польским фермерам не хватает работников с Украины, которые покинули страну во время эпидемии коронавируса. Об этом рассказал РИА Новости глава Союза польских садоводов, депутат сейма страны Мирослав Малишевский.

“Работников не хватает из-за того, что слишком поздно была открыта граница для работников с Украины. Сейчас слишком малое их количество приезжает в Польшу. Все идет к тому, что работников и далее не будет хватать”, – сказал собеседник агентства.

Малишевский добавил, что во время эпидемии из Польши выехало большое количество украинцев. “Мы видели большие очереди на границе, была определенного рода паника среди работников. Значительная часть выехала в страхе перед закрытием границы”, – сказал он.
Глава союза отметил, что сейчас польские сельхозпроизводители пытаются активно привозить украинцев на работу, но большинство желающих не смогли получить визы, так как из-за эпидемии коронавируса не работали польские консульства. “Все больше людей хотят приехать, но пока еще не так легко пересечь границу. Нужно иметь соответствующие документы”, – сказал Малишевский.
При этом он отметил, что польские ведомства, которые выдают разрешения на работу гражданам Украины по запросу работодателей, выдают достаточное количество таких разрешений, но проблема возникла на стороне консульской службы.
По словам собеседника агентства, большое количество работников польским фермерам понадобится уже очень скоро для сбора клубники. “Уже начинается клубника, позже – голубика и, наконец, яблоки. Это три культуры, которых мы в Польше производим больше всего, где самая большая потребность в рабочей силе”, – рассказал Малишевский. Он уточнил, что основной урожай клубники начнется через неделю-полторы.
Пока же, по информации депутата, польские фермеры частично трудоустраивают поляков – людей, которые потеряли работу или находятся в неоплачиваемых отпусках.
Он отметил, что недостаток украинских работников в первую очередь отразится на розничной цене продукции сельского хозяйства. “На оплате труда – наверняка отразится, но более отразится на ценах для потребителей. Потребитель будет должен заплатить за продукт больше, так как его будет меньше на рынке. Это является наибольшей опасностью – что продукции просто будет не хватать, так как урожай не будет собран”, – сказал собеседник агентства.
Он отметил, что уже сейчас клубника в розничной торговле стоит дороже, чем год назад. “В основном это происходит из-за отсутствия достаточного количества рабочих рук”, – заключил он.
В Польше в связи с распространением коронавирусной инфекции объявлен режим эпидемии. Правительство республики приняло решение закрыть границы для иностранцев, восстановить контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекратить международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, закрыть детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты общественного питания, парикмахерские, маникюрные салоны.
С 4 мая после полуторамесячного перерыва принято решение возобновить работу торговых центров, а с 18 мая – ресторанов, кафе, баров, косметических кабинетов и маникюрных салонов.

 К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Приказ Пушилина работает: Украина в ООН требует прекратить «насилие на Донбассе»

Приказ Пушилина работает: Украина в ООН требует прекратить «насилие на Донбассе» | Русская весна

Постоянное представительство Украины в ООН в экстренном выступлении призывает Россию «прекратить насилие на Донбассе». Напомним, 26 мая штаб украинских оккупантов заявил о потерях, среди которых один 200-й.

«Сегодня российские войска начали атаку на Донбассе, убив украинского солдата. Режим прекращения огня нарушается ежедневно. Россия должна отказаться от насилия и логики войны и выполнить свои обязательства в соответствии с согласованными результатами саммита № 4 в Париже и Минскими соглашениями», — говорится в сообщении.

Кроме того, представители Украины призвали Российскую Федерацию придерживаться Минских соглашений и договоренностей «нормандской четверки».

Как сообщала «Русская Весна», Глава ДНР отдал Народной милиции приказ адекватно отвечать огнём на огонь противника в том случае, если он угрожает мирным жителям.

Вчера, 26 мая, в обращении по случаю годовщины атаки на мирный тогда ещё Донецк Пушилин напомнил, что «на данный момент Народная милиция имеет все возможности, все соответствующие приказы, чтобы давать адекватный отпор».

Читайте также: Скандальный экс-глава Чувашии оспорил в суде указ Путина об увольнении

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Это безумие, они на грани: Погребинский раскрыл, что на самом деле происходит на Украине

Это безумие, они на грани: Погребинский раскрыл, что на самом деле происходит на Украине | Русская весна

Коронавирус совсем не пощадил Украину и обнажил все проблемы и без того обнищавшей страны.

Доходы падают, а вот коммунальные тарифы, к сожалению, растут. Долги за жилищно-коммунальные услуги достигли уже неприличных цифр, а Владимир Зеленский ведет себя, как в пословице: «Плюнь дураку в глаза, ему все Божья роса». Он заявляет, что платежи по ЖКХ даже уменьшились.

Правду о положении дел на Украине рассказал эксперт Михаил Погребинский.

По его словам, у людей уже сейчас нет возможности платить за коммуналку, долги выросли очень сильно. У соседей Украины были приняты меры, которые помогли облегчить ситуацию. К примеру, в России на период самоизоляции не начислялись пени.

Погребинский не понимает, как Зеленский может говорить о том, что платежки уменьшились. Ведь товарищ КВНщник сидит в самом важном кресле страны, но позволяет себе так нагло лгать.

Впрочем, зачем ему думать о том, что говорить, когда в его государстве люди, зарабатывающие чуть больше 200 баксов, считаются средним классом.

Эксперт предрекает Украине «движение в сторону пропасти».

Наверное, вы, дорогие читатели, сейчас скептически ухмыльнетесь и подумаете, что «незалежной» это предрекает каждый второй эксперт. Но здесь речь идет о коронавирусе. Страна будет двигаться к пропасти, причем, очень медленно.

Дело в том, что Украина все еще выгодна Западу в роли восточноевропейского вассала, посему некая поддержка от МВФ и США будет поступать. Это и позволит стране кое-как балансировать на грани.

Читайте также: YouTube удалил фильм российского военкора спустя 2 часа после премьеры

Илья Новицкий, специально для «Русской Весны»

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Миронов призвал Мишустина обеспечить ДНР и ЛНР средствами защиты и лекарствами против COVID-19

Миронов призвал Мишустина обеспечить ДНР и ЛНР средствами защиты и лекарствами против COVID-19 | Русская весна

Председатель Партии «Справедливая Россия», руководитель фракции «СР» в Госдуме Сергей Миронов написал письмо Председателю Правительства Михаилу Мишустину с просьбой направить в Донецкую и Луганскую Народные Республики достаточное количество средств индивидуальной защиты и лекарств для борьбы с пандемией новой коронавирусной инфекции.

Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе партии.

По словам парламентария, в ходе видеоконференции с Министром здравоохранения ДНР Ольгой Долгошапко 25 мая была затронута ситуация с пандемией новой коронавирусной инфекцией в ДНР и ЛНР, где проживает значительное количество граждан РФ.

«Органы управления молодых республик принимают все возможные усилия по нераспространению этой инфекции и оказанию медицинской помощи заболевшим жителям.

Однако имеющиеся в республиках ресурсы для борьбы с COVID-19 весьма ограничены, а выявленные проблемы требуют скорейшего решения.

Не хватает как лекарств для лечения инфекции, так и средств индивидуальной защиты», — отметил депутат.

В связи с этим Сергей Миронов попросил Михаила Мишустина рассмотреть возможность внесения изменений в Постановление Правительства РФ от 2 марта 2020 года № 223 «О введении временного запрета на вывоз отдельных видов продукции из РФ» в части снятия ограничений на поставки средств индивидуальной защиты в ДНР и ЛНР.

Лекарственный препарат «Актемра», который хорошо зарекомендовал себя в лечении новой коронавирусной инфекции, на сегодняшний день отсутствует в республиках, также сообщил парламентарий.

«В целях стабилизации и дальнейшего улучшения санитарно-эпидемиологического положения, смягчения негативных последствий коронавирусной инфекции для здоровья жителей и врачей ДНР и ЛНР, ежедневно подвергающихся повышенному риску и находящихся на передовой борьбы с инфекцией, фракция „Справедливая Россия“ предлагает при формировании дальнейших гуманитарных конвоев в первоочередном порядке отправить в республики достаточное количество лекарственного препарата „Актемра“ и средств индивидуальной защиты для медицинских работников», — отметил Сергей Миронов.

Читайте также: Танковые и мотострелковые подразделения Армии ЛНР выдвинулись к линии фронта (ВИДЕО)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Звёздные войны: Украина хочет «выбить» Россию из космоса

Звёздные войны: Украина хочет «выбить» Россию из космоса | Русская весна

Глава Государственного космического агентства Украины Владимир Усов рассказал о встрече с американскими «партнерами» для обсуждения сотрудничества по космическим программам. А проще говоря, по словам самого же чиновника, ему «дали понять, с кем дружить, а с кем — нет».

Усов поведал, что американцы дали четкие указания, с какими странами Украине можно сотрудничать в космической сфере, а с какими — нет.

Ну и теперь цель «незалежной» — научиться создавать двигатели для ракет и организовать полный производственный цикл, чтобы больше не зависеть в этом плане от России.

На это, по мнению Усова, необходимо около 40 млн долларов. И тогда Украина сможет сама продавать необходимые запчасти США, так как в космической сфере американцы тоже во многом зависят от РФ.

Другое дело, где Украина достанет денег на столь дорогостоящий план. Уже не говоря о том, что Штатам выгоднее научиться делать все самим, чем иметь посредника в виде «незалежной».

В частности, американцы ищут замену российскому двигателю, который используется в ракетах Atlas ULA и Antares.

«Если украинским руководством будет принято соответствующее политическое решение, мы смогли бы выбить российские компании из проекта Antares как минимум», — мечтает Усов.

Это, конечно, смешно, учитывая, что еще недавно он говорил о провале украинской ракеты «Циклон», которую разрабатывали 15 лет. Да и, учитывая, насколько быстро и неэффективно расходуются выделяемые Украине деньги, едва ли кто-то согласится их выделить. Но мечтать, как говорится, не вредно.

Читайте также: Армия США: «Авиация ВКС России летит в Ливию для поддержки ЧВК» (ФОТО)

Людмила Корсунова, специально для «Русской Весны»

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Символично: Нацбанк Украины выпустит монету с ночной бабочкой (ФОТО)

Символично: Нацбанк Украины выпустит монету с ночной бабочкой (ФОТО) | Русская весна

В начале лета, 2 июня 2020 года, Национальный банк Украины планирует выпустить в обращение памятную серебряную монету номиналом 10 гривен. На монете изображена ночная бабочка совка роскошная.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Совка роскошная — редкий вид насекомых, который имеет статус вымирающего и потому занесен в Красную книгу Украины. Бабочку можно увидеть в Полесье, Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Черкасской и Харьковской областях.

Монета выполнена из серебра 925-й пробы. Она весит 31,1 г, имеет диаметр 38,6 мм. Тираж продукции — 2 500 штук. Цена одной монеты составляет 1 075 грн.

Над ее дизайном работал художник Владимир Демьяненко. На аверсе монеты в обрамлении венка, образованного изображениями растений, насекомых и птицы, находится трезубец и надписи: «Украина», «10 гривен», «2020». На реверсе красуется совка роскошная и выбито ее название на украинском языке и по-латыни (Staurophora celsia).

В Сети называют монету «символичной» и напоминают, что Украина является одним из основных поставщиков «ночных бабочек» в Европе.

Читайте также: На Западе назвали единственный способ остановить «Северный поток — 2»

Символично: Нацбанк Украины выпустит монету с ночной бабочкой (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

В ДНР приняли закон о запрете реабилитации и героизации пособников фашизма

В ДНР приняли закон о запрете реабилитации и героизации пособников фашизма | Русская весна

Депутаты ДНР в двух чтениях приняли закон «О запрете реабилитации и героизации фашистских коллаборационистов времен ВОв».

«Данный документ особенно важен именно сейчас, поскольку мы видим попытки переписать историю, фактически сделать пособников фашистов героями. В этом законопроекте предусмотрен ряд мер, которые направлены на запрет реабилитации и героизации фашистских пособников, — отметил в беседе с журналистами спикер парламента Владимир Бидевка. — Согласно документу, члены формирований Украинской повстанческой армии (УПА)*, Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца „Полесская Сечь“, Украинской народной революционной армии, а также организация Украинских националистов* относятся к фашистским коллаборационистам времен Великой Отечественной войны».

Спикер НС подчеркнул, что проект закона направлен на запрет реабилитации и героизации фашистских пособников в коммуникационных сетях, в интернете или на телевидении. За это будет предусмотрена административная ответственность.

Законопроект поддержали все 89 депутатов, присутствовавших на заседании.

Документ будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.

Читайте также: YouTube удалил фильм российского военкора спустя 2 часа после премьеры

*Запрещённые в РФ экстремистские организации.

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Чистосердечное признание Порошенко

В другой стране он уже сидел бы

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Снится Красная Площадь

Жаль, что это не показывают по ТВ…

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Метки: важное, компиляция

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 28 мая 2015
..., де-факто признав Новороссию. «Украина продемонстрировала единство. Это достижение...новостей: Информационный выпуск новостей Новороссии за 26-27 мая 2015 Информационный выпуск новостей Новороссии...в пресс-центре «РИА Новости Украина» в Киеве состоялась пресс...
Новости Украины и Новороссии 13 мая 2015
... Информационный выпуск новостей Новороссии за 12-13 мая 2015 Информационный выпуск новостей Новороссии за 12...», направив Конституционную комиссию Украины предложения по изменению конституции Украины. Ими предусматривается включение...
Новости Украины и Новороссии 25 мая 2015
... Информационный выпуск новостей Новороссии за 24-25 мая 2015. 19:48 Яценюк: Украина будет...?. Информационный выпуск новостей Новороссии за 24-25 мая 2015 Информационный выпуск новостей Новороссии за 24...
Новости Украины и Новороссии 09 июня 2015
... Украина вернет контроль над Крымом и Донбассом. Предыдущие выпуски новостей: • Информационный выпуск новостей Новороссии... № № 122,123 подписаны 19 мая. В объявлении также указано, что...Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в конце мая сообщил, что МВД...
Новости Украины и Новороссии 23 апреля 2015
Обзор последних новостей Украины и Новороссии за сегодня. Информация обновляется. Нацбанк...Численность наблюдателей ОБСЕ на Украине к середине мая достигнет полутысячи. Страх ... наблюдателей ОБСЕ на Украине к середине мая достигнет полутысячи Эртугрул ...
Последние новости Украины и Новороссии сегодня 1 мая 2015
... сообщила Галагуза. Напомним, 1 мая в Украине поднимаются тарифы на холодную воду...! Скидку дашь?.." 12 мая на Украину собралась наведаться миссия Международного валютного... Источник: rusvesna.su Информационный выпуск новостей Новороссии за 29-30 апреля 2015...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)