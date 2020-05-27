Какие книги читают в Донецке

Самоизоляция, работа и учеба в удаленном режиме уже порядком утомили. Тем не менее дончане приспособились к режиму повышенной готовности и как-то пытаются скрасить свой досуг и в таких условиях. Один из вариантов нескучного проведения времени – чтение. К счастью, телевизор и интернет пока не одержали полную победу над книгами, и наш народ продолжает читать не только новостные ленты и социальные сети.

Что именно читают жители Донецка, мы выяснили в книжных магазинах и на самом большом и известном книжном рынке города, расположенном возле торгового центра «Маяк», который находится в Киевском районе.

Для тех, кто учится

На этот рынок регулярно наведываются родители школьников, сами учащиеся и студенты. Чаще всего они ищут учебные пособия и канцелярские товары, которые здесь дешевле, чем в других точках их реализации, в среднем процентов на 10–15.

Марина приехала на «Маяк» за развивающими пособиями для четырехлетнего сына, у которого врачи выявили аутизм и задержку психоречевого развития:

«Я серьезно занимаюсь реабилитацией ребенка, а без использования наглядных пособий и развивающих материалов это невозможно. Уже не первый раз я покупаю здесь пазлы с крупными деталями, наборы картинок для обучения навыкам речи и произношению звуков, кубики, позволяющие в игровой форме запомнить цвета и формы. Сейчас ищу красочно иллюстрированные детские книги. Цены, конечно, высоковаты. Но ничего не поделаешь», – говорит она.

Вика и Аня приехали на рынок в поисках учебной литературы для подготовки к Государственной итоговой аттестации (ГИА). Одна из девушек планирует поступать в медицинский университет и хочет найти тренировочные тесты по биологии. Пособие по химии она купила через интернет-магазин, а вот материалы по биологии, необходимые не только для ГИА, но и для сдачи российского Единого государственного экзамена (ЕГЭ), не нашла. Их предлагали российские интернет-магазины, но забирать товар нужно было в Таганроге. На «Маяке», как это ни было удивительно, нужная литература оказалась.

Вера готовит дочь к школе. Молодая мама убеждена, что при нынешних учебных нагрузках ребенок должен идти в первый класс, умея читать, писать и считать до тысячи. Но будущего первоклассника нужно заинтересовать процессом получения знаний в игровой форме, чтобы привить ему интерес к учебе. В этом помогают красочные обучающие пособия. Вера довольна и ценами на канцелярские товары. Многое из необходимого к новому учебному году она уже купила.

Чтиво на любой вкус и возраст

Художественные книги сейчас читают преимущественно люди старшего поколения. В том числе те, кому больше 65 лет. Они вынуждены соблюдать режим самоизоляции, так как входят в группу риска по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Многие из бабушек и дедушек не дружат с компьютерами и разными навороченными гаджетами, поэтому отдают предпочтение чтению бумажных книг.

По словам продавцов торговых точек на «Маяке», в последний месяц поток возрастных покупателей увеличился. Они спрашивают и классику, и советских авторов. Немало среди пожилых людей и любителей детективов. В фаворе – Агата Кристи, Рекс Стаут, Жорж Сименон и, конечно же, наши российские мастерицы детективных интриг Александра Маринина, Дарья Донцова, Татьяна Устинова. Есть спрос и на приличные любовные романы. В этой категории лидирует Даниэла Стил с её мелодраматическими женскими историями.

Хорошей тенденцией стало стремление не только бабушек и дедушек, но и родителей приучить своих отпрысков к чтению. Конечно, детским сказкам, даже в самых шикарных, прекрасно иллюстрированных изданиях, сегодня сложно тягаться с мультфильмами и героями компьютерных игр. Но противостоять цифровизации мышления подрастающего поколения необходимо. Судя по спросу на детские книги, это удается. Чаще всего библиотеки юных дончан пополняют волшебными сказками, произведениями Николая Носова, стихами Самуила Маршака и Агнии Барто.

Молодежь и люди среднего возраста читают мало. Тем не менее и они нередко бывают гостями книжного рынка «Маяк». Например, системный администратор Андрей жалуется на то, что устает постоянно смотреть в монитор ноутбука. После насыщенного рабочего дня у него пропадает желание читать электронные книги. Поэтому он частый гость «Маяка», где ищет исторические романы. История – одно из давних увлечений Андрея.

Лидирующие места по продажам занимают документальные и публицистические книги на исторические и актуальные политические темы, мемуары знаменитых людей или посвященные им издания. Они вызывают интерес у людей всех возрастов.

Большим спросом пользуются и книги, посвященные нашей войне: «Донбасс. Пять лет сражений и побед» Михаила Поликарпова, «Фидель на Донбассе» Вадима Канделинского, «Записки очевидца необъявленной войны» Андрея Сарматова и другие.\

Что пользуется спросом?

О спросе на книге немного подробнее согласилась рассказать Елена Иващенко, реализатор одной из расположенных на «Маяке» торговых точек.

– Какую литературу чаще всего спрашивают люди?

– В последнее время чаще всего ищут учебные пособия – как для младших школьников, так и для старшеклассников, заканчивающих 9 или 11 классы. Спрашивают методички по подготовке и к ГИА, и к российским ЕГЭ. На втором месте по спросу у наших покупателей документальные исторические книги.

– А художественная литература пользуется спросом?

– Да. Приятно, что в последнее время все больше людей интересуется русской классикой. И не только пожилые, но и молодежь. К счастью, снижается спрос на так называемые дамские романы с обилием откровенных сцен. Лишь иногда такую, с позволения сказать, литературу, спрашивают девчонки от 12 до 14 лет. По-прежнему в тренде детективные романы.

– Откуда сегодня привозят книги?

– В основном из России. До введения в ДНР режима повышенной готовности проблем с поставками не возникало. А сейчас таможня в приоритетном порядке пропускает машины с продуктами питания, поэтому провозить книги стало намного сложнее.

Книжные магазины

Что касается книжных магазинов, то сегодня их в Донецке осталось немного. Самые крупные и посещаемые – это «Эридан» на улице Артема и «Буклет», филиалы которого находятся в торгово-развлекательном центре «Донецк-Сити» и на территории все того же книжного рынка возле «Маяка». На их стеллажах стоят и детские книги, и подростковая литература, и классика, и фантастика, и психология, и книги других жанров.

Продавцы этих магазинов любезно встречают каждого покупателя и готовы дать любые консультации. По их словам, после введения в Республике режима повышенной готовности число покупателей возросло, но незначительно. Спрашивают они в основном учебные пособия и детскую литературу. Классикой интересуются учащиеся старших классов школы и студенты филологического факультета университета.

Ксения Белашова, газета «Донецк вечерний»

Источник: https://nstarikov.ru/kakie-knigi-chitajut-v-donecke-115740