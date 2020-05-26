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Вторая волна, Электронные паспорта, Новые помещики // Галопом по Европам #219

21:05. 26 мая 2020 106 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- Рекорд по умершим и выздоровевшим. Последних — 12 тысяч. Это опять больше, чем новых зараженных;
- В Москве после эксперимента с кьюаркодами попробуют внедрить “мобильный идентификатор” — приложение, заменяющее общегражданский паспорт;
- Если не ослабить миграционный режим и не пустить на поля мигрантов, можно остаться без урожая;
- Прекращены поставки российского газа в Германию через Польшу;
- Германия опять берет под крыло Люфтганзу. Господдержка в 9 миллиардов евро будет выделена в обмен на 20 процентный пакет;
- Новый завод по производству сжиженного газа в Усть-Луге могут построить на народные деньги;
- Минэнерго считает, что пора размораживать штраф и пени за коммунальные неплатежи;
- МЧС использует государственный авиапарк для коммерческих рейсов;
- Работники челябинского аэропорта (с недавних пор носит имя Курчатова) пожаловались на снижение зарплаты;
- “Детский Мир” пустит на дивиденды акционерам за прошлый год почти всю прибыль – 90 процентов или 2 и 2 миллиарда рублей;
- Консалтинговая компания BEFL пересчитала главных российских помещиков;
- Альджазира утверждает, что засняла эвакуацию российских ЧВК из Ливии;
- Бывший премьер Австралии Рудд в интервью Foreign Affairs предсказал миру анархию после пандемии.


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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rUDDi5ZEamY

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