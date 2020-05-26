Вторая волна, Электронные паспорта, Новые помещики // Галопом по Европам #219
В этом выпуске:
- Рекорд по умершим и выздоровевшим. Последних — 12 тысяч. Это опять больше, чем новых зараженных;
- В Москве после эксперимента с кьюаркодами попробуют внедрить “мобильный идентификатор” — приложение, заменяющее общегражданский паспорт;
- Если не ослабить миграционный режим и не пустить на поля мигрантов, можно остаться без урожая;
- Прекращены поставки российского газа в Германию через Польшу;
- Германия опять берет под крыло Люфтганзу. Господдержка в 9 миллиардов евро будет выделена в обмен на 20 процентный пакет;
- Новый завод по производству сжиженного газа в Усть-Луге могут построить на народные деньги;
- Минэнерго считает, что пора размораживать штраф и пени за коммунальные неплатежи;
- МЧС использует государственный авиапарк для коммерческих рейсов;
- Работники челябинского аэропорта (с недавних пор носит имя Курчатова) пожаловались на снижение зарплаты;
- “Детский Мир” пустит на дивиденды акционерам за прошлый год почти всю прибыль – 90 процентов или 2 и 2 миллиарда рублей;
- Консалтинговая компания BEFL пересчитала главных российских помещиков;
- Альджазира утверждает, что засняла эвакуацию российских ЧВК из Ливии;
- Бывший премьер Австралии Рудд в интервью Foreign Affairs предсказал миру анархию после пандемии.
_______________________________________________
Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/donate/
_______________________________________________
Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам