Сводки от ополчения Новороссии 26 мая 2020
- 11:48 Глава ДНР пообещал ВСУ «адекватный отпор» в годовщину атаки на Донецк.
- 09:20 Моего ребёнка нет! — день, когда война пришла в Донецк (ФОТО).
- 03:00 Взрывы уничтожают военных ВСУ, солдаты подняли бунт против командования: сводка.
Глава ДНР пообещал ВСУ «адекватный отпор» в годовщину атаки на Донецк
Сегодня Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал атаку на Донецк, приказ о которой 6 лет назад отдали майданные власти, военными преступлениями, не имеющими срока давности.
Он напомнил согражданам, благодаря кому выстоял Донбасс, кто не дал украинским оккупантам утопить Донецк в крови, а также обещал адекватный отпор ВСУ.
«26 мая 2014 года — это не просто дата, когда Киев развязал войну против шахтерской столицы Донбасса. Это день, когда украинские власти отдали приказ использовать авиацию против мирных жителей, дали приказ бомбить город. Это военные преступления, которые не имеют срока давности. С тех пор украинские боевики только увеличивают счет своих злодеяний.
Благодаря силе духа наших граждан, благодаря героическому подвигу ополченцев мы сделали главное — мы выстояли. И вот уже шесть лет мы строим мир, пребывая в состоянии войны.
Сейчас мы снова видим, что враг пытается пойти на эскалацию конфликта. На данный момент Народная милиция имеет все возможности, все соответствующие приказы, чтобы давать адекватный отпор», — заявил глава Республики.
В шестую годовщину со дня первого авиаудара ВСУ по Донецку Денис Пушилин возложил цветы к памятнику «Гражданам ДНР», который установлен на территории Парка культуры и отдыха им. Ленинского комсомола.
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Моего ребёнка нет! — день, когда война пришла в Донецк (ФОТО)
Донецкий фотограф и репортёр Денис Григорюк вспоминает день, когда Украина принесла в Донецк смерть и войну. В материале Аналитической службы Донбасса описана вторая годовщина кровавого авианалёта на тогда ещё мирный город — сегодня тем событиям исполняется шесть лет.
Это было в мае 2016 года. Люди кучковались у помятых, словно бумага, ржавых листов металла. Рынок давным-давно сгорел в результате обстрелов.
Толпа собиралась у свежевымощенной брусчаткой небольшой площадки с гранитными плитами. Вокруг сновали организаторы, что-то объясняли парням в белой парадной кадетской форме, расставляли колонки и микрофоны.
Фото: Денис Григорюк
Фото: Денис Григорюк
Я рассматривал горящую лампадку, стоящую недалеко от мягких детских игрушек. Пламя, заточенное в зеленой колбе, приковало к себе мое внимание. Точнее, я уставился в оранжевый извивающийся язык и не мог оторвать от него свой взгляд. Мысли отбросили меня на пару лет назад, когда утром 26 мая 2014 года я проснулся от знакомого, но более мощного звука.
Пока я досматривал утренние сны и лежал в кровати, наслаждаясь выходным днем, реактивные двигатели уже несли смерть над Донецким аэропортом. Украинские истребители пролетали над северной окраиной Донецка, оставляя за собой дорогу смерти. На подъезде к новому терминалу аэропорта им. С.С. Прокофьева стояли прошитые пулями автомобили.
Рядом лежали обездвиженные тела, застывшие в неестественных позах. Ручьи крови окрашивали черно-серый асфальт в багровые тона. Рядом с Иверским кладбищем лежали трупы первых жертв войны в Донбассе.
В небо вздымался черный дым — горел аэропорт. Первые авиаудары по Донецку. Весь город слышал бросающий в дрожь вой двигателей украинских истребителей. В интернете стали появляться ужасающие фотографии, которые казались нереальными. Обезглавленная женщина, разорванный напополам мужчина и реки крови.
Фото: Денис Григорюк
К реальности меня вернула музыка. Я стоял на месте, куда прилетели первые украинские снаряды. На этом месте был установлен памятник жертвам боевых действий в Куйбышевском районе Донецка и поселке Весёлый.
Плиты для мемориального комплекса были взяты из Донецкого аэропорта. К месту приехал на тот момент глава Куйбышевского района Иван Приходько. Траурное мероприятие началось. Люди выходили к микрофону, становились спиной к плитам с именами, говорили речи и уходили.
Дети пели песню, которая была написана специально для этого и посвящена первому дню войны в Донецке.
Фото: Денис Григорюк
Фото: Денис Григорюк
Но тогда больше всего меня поразил другой эпизод. После окончания официальной программы толпа ринулась возлагать цветы к свежему мемориалу. Горы цветов быстро вырастали у гранитных плит. Людей было много.
Один за другим они шли бесконечным потоком. Были и те, для кого этот день — личная трагедия.
Они приходили с портретами своих близких. Там была женщина. Весь митинг она не могла справиться со слезами и будто бы ждала, когда её пустят поближе к памятным плитам. Она пыталась пробраться через толпу.
Пожилая женщина всматривалась в каждую фамилию на граните. Разглядывала каждую букву, пытаясь найти в них что-то родное и близкое. В руках дрожал портрет маленького человека. Переходила от плиты к плите, глаза бегали, но не могли найти того, что нужно. Слезы предательски мешали рассмотреть, что выгравировано на граните.
Фото: Денис Григорюк
— Моего ребенка нет, — в отчаянии простонала она.
Женщина искала имя и фамилию девочки с портрета. Из толпы кто-то выкрикнул, что справа есть ещё одна плита со списком погибших детей. Женщина будто бы нашла покой, когда она заметила то, что так скрупулезно искала.
Слезы никуда не делись, но паника будто улетучилась. Плита с именем была найдена. Она устремилась к своей цели, и казалось, что больше ничего вокруг она не видит и не слышит.
Фото: Денис Григорюк
Фото: Денис Григорюк
Памятника уже было не видно. Маленькие дончане складывали игрушки: мишка, заяц, жираф и прочие мягкие и яркие фигурки окутали холодный гранит с отметинами о коротких жизненных путях. На плите были отмечены имена:
- Артур Бабенко
- Андрей Елисеев
- Владислав Кравченко
- Саша Мамедханова
- Данил Кузнецов
- Никита Руссов
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Денис Григорюк
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Взрывы уничтожают военных ВСУ, солдаты подняли бунт против командования: сводка
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.
По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки обстрелов со стороны ВСУ не зафиксировано.
Командование ВСУ продолжает цинично скрывать потери личного состава, в том числе небоевые, от общественности и родственников погибших.
Реальные цифры безвозвратных потерь в разы превышают заявляемые командованием карательной операции и исчисляются десятками. Гибель военнослужащих в подавляющем большинстве связана с подрывами на собственных минах.
Так, вчерашний день в подразделениях ВСУ, выполняющих задачи в зоне проведения «ООС», ознаменовался новыми небоевыми потерями.
По данным нашей разведки, в связи с неудовлетворительным состоянием позиций, оставленных после ротации подразделениями 59-й бригады, в зоне ответственности 2-го батальона 24-й бригады проводились инженерные работы с применением окопных зарядов по оборудованию новых опорных пунктов.
Но вследствие низкой обученности личного состава, произошла непреднамеренная детонация боеприпасов, в результате которой один боевик погиб и один получил ранения.
Раненый, рядовой Рихно, в тяжёлом состоянии с минно-взрывными травмами доставлен в больницу н. п. Светлодарск.
Пытаясь скрыть истинные причины произошедшего и избежать ответственности за увеличение количества небоевых потерь, командир 24-й бригады Гудзь приказал о произошедшем не докладывать в вышестоящий штаб и преподнести потери, как результат обстрелов со стороны НМ ЛНР.
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Вместе с тем в подразделениях «ООС» продолжает снижаться уровень морально-психологического состояния военнослужащих. Благодаря источнику в 30-й бригаде стали известны обстоятельства очередного происшествия.
В ночное время при проверке позиций в районе н. п. Золотое командиром роты 1-го батальона были выявлено трое военнослужащих под действием психотропных веществ.
На приказ командира сдать оружие военнослужащие, находившиеся в неадекватном состоянии, связали ему руки и раздели. После чего, под угрозой расправы, направили командира взвода через минное поле в расположение соединения.
По счастливой случайности сержанту удалось выжить. Узнав о случившемся, командир батальона Кибальников направил на позиции разведгруппу для задержания и ареста наркоманов.
По данным нашего источника, в настоящее время в бригаде работает комиссия военной службы правопорядка, а также Главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ с группой психологов для проведения тестирования и оценки морально-психологического состояния личного состава.
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