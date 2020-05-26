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Парад Победы пройдет 24 июня. Бессмертный полк 26 июля

16:31. 26 мая 2020 171 просмотр Нет комментариев Опубликовал:


Официально объявлено, что Парад Победы пройдет 24 июня.
В принципе это и ожидалось, так как если привязывать перенос к какой-то дате, то 24 июня выглядело практически идеально. Потому что если бы самоизоляцию продлили, то тогда оставалось лишь 2-3 сентября и окончание второй мировой войны. Дата конечно тоже круглая + там еще и победа над Японией, но 24 июня выглядит более уместной датой, раз уж так сложились обстоятельства.
Интересно, будут ли заделывать снова картонками Мавзолей, ведь 24 июня знамена Гитлеровской Германии бросали именно к подножию Мавзолея Ленина. Так ведь получается, что отмечаем не только День Победы и юбилей Парада Победы, а места, к которому кидали трофеи, стесняются, прячутся от него. Что сразу обесценивает весь пафос про "помню и горжусь".

"Бессмертный полк" 24 июня не пройдет. Путин предложил провести "Бессмертный полк" на День ВМФ 26 июля (это к вопросу о том, когда можно ожидать снятия ограничений на массовые мероприятия). Тут с датой все-таки такое себе соседство и вот тут, 3 сентября было бы более уместно.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5897470.html

Метки: день победы, коронавирус, парад победы, парады

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