Они «открывали» шестой материк

В XX веке русские учёные сделали серьёзные шаги в изучении шестого материка. Этому способствовали советские антарктические экспедиции, создание полярных станций. Но кто из учёных первым ступил на берег ледового континента? Кому удалось организовать первую советскую научную обсерваторию на материке, а кому — предсказать существование подлёдного озера Восток? В этом материале мы расскажем о русских исследователях, посвятивших свою жизнь исследованию Антарктиды.

В июле 1819 года из Кронштадта отправились в Первую антарктическую экспедицию два русских военных шлюпа — «Восток» и «Мирный». Задачей похода было доказать или опровергнуть существование Антарктиды. Возглавил экспедицию Фаддей Беллинсгаузен (1778–1852), он же был капитаном «Востока». «Мирным» командовал Михаил Лазарев (1788–1851). Всего в экспедиции приняли участие 190 человек. 27 января 1820 года по новому стилю корабли пересекли Южный полярный круг, а на следующий день Беллинсгаузен записал в своём дневнике: «Продолжая путь на юг, в полдень в широте 69°21’28», долготе 2°14’50» мы встретили льды, которые представлялись нам сквозь шедший снег в виде белых облаков». Со шлюпа Лазарева открывшаяся картина виделась более ясно: «Встретили матёрый лёд чрезвычайной высоты… простирался оный так далеко, как могло только достигнуть зрение». Эти строки капитанов стали первым описанием Антарктиды.

Первый в числе первых

В феврале 1821 года журнал «Казанский вестник» публикует выдержки из писем участника Первой русской антарктической экспедиции Ивана Симонова. Отправленные из Австралии, они были адресованы попечителю Казанского учебного округа Магницкому. Корабли экспедиции ещё находились в плавании, а мировое сообщество уже узнало о результатах открытий, перевернувших тогдашние представления о географии мира. Так заявил о себе миру человек, первым из учёных приблизившийся к шестому континенту.

Вид ледяных островов. Акварель из альбома Павла Михайлова, участника Первой русской антарктической экспедиции. 1820 г.

С юных лет будущий астроном Иван Симонов (1794-1855) начал проявлять экстраординарные способности в науке. Уже в 18 лет он получил учёную степень магистра физико-математических наук, а в 22 года возглавил сразу две астрономические кафедры Казанского университета. В 25 лет дважды профессор Симонов вместе с Беллинсгаузеном и Лазаревым любовался шельфовыми льдами Антарктиды. Будучи единственным учёным в команде, Симонов вёл географические, метеорологические, этнографические, зоологические наблюдения. Первым из русских астрономов он изучил звёзды Южного полушария, которые никогда не видны в России. Также Симонов впервые установил, что южный магнитный полюс Земли в то время располагался на 76° ю.ш. и 142,5° в.д.

Иван Симонов вскоре после кругосветного плавания, ок. 1822 г. Источник: wikipedia.org

В отделе рукописей и редких книг Научной библиотеки Казанского федерального университета сохранились четыре письма Симонова к Магницкому. Они стали достоянием альма-матер, в которой учёный учился и работал на протяжении 40 лет. В коллекции экспонатов, привезённых им из экспедиции в Антарктиду, сохранилось более 180 артефактов. Особенно ценится рукопись Симонова «Восток» и «Мирный» – путевой дневник экспедиции, изданный университетом в 1990 году. Им интересуются не только учёные-естественники, но и литературоведы: рукопись написана безупречным литературным языком. Помимо склонности к науке, Симонов обладал писательским талантом – сам исследователь признавался, что в молодости он мечтал слушать лекции на факультете словесных наук.

Человек и пароход

Именем этого человека названы море у берегов Антарктиды и ледник на Земле Королевы Мод, к югу от станции «Новолазаревская». А ещё – малая планета 3334 и научно-исследовательское судно, которое до сих пор бороздит просторы полярных морей. Этот человек – известный советский учёный-океанолог, полярный исследователь, член РГО Михаил Сомов (1908-1973).

Митинг, посвящённый торжественному поднятию флага над «Мирным». Слева направо: капитан «Лены» Александр Ветров, начальник морской части КАЭ-1 Владимир Корт, начальник КАЭ-1 и зимовочной группы Михаил Сомов и капитан «Оби» Иван Ман, 13 февраля 1956 г.

Его экспедиционная жизнь началась в 1938 году, когда он, будучи работником Центрального института прогнозов, принимал участие в полётах по разведке льдов, отслеживал их движение. Во время войны Михаил Сомов прокладывал во льдах маршруты для наших судов. В августе 1942-го он участвовал в героической обороне посёлка Диксон и расположенной там научно-исследовательской станции, захват которой «подарил» бы немцам доступ к маршрутам движения судов по Северному морскому пути. В 1955-1957 годах Михаил Сомов возглавил Первую советскую антарктическую экспедицию. Её итогом стало появление сразу трёх полярных станций. В феврале 1956 года был создан «Мирный» – первая советская научная обсерватория в Антарктиде. В мае 1956 года состоялось открытие станции «Пионерская», а в октябре – «Оазиса» на берегу озера Фигурного.

Михаил Михайлович Сомов

Сомов ещё не раз бывал на шестом континенте. Он возглавлял Восьмую и Девятую антарктические экспедиции. Он стал легендой ещё при жизни. Традиции, заложенные им в профессию полярного учёного, живут и поныне, а его заслуги в изучении Арктики и Антарктики были высоко отмечены не только в Советской России, но и за рубежом. Шведское королевское общество антропологии и географии присвоило ему медаль «Вега», а Британское географическое общество – свою золотую медаль.

Антарктический начальник

Станция «Новолазаревская». Именно здесь в апреле 1961 года, чтобы избежать перитонита и не испытывать судьбу в ожидании помощи с «Мирного», врач Леонид Рогозов самому себе удалил аппендикс. Операция, к счастью, прошла успешно: через неделю хирург уже снял швы и вновь приступил к своим обязанностям. До конца года он проработал на станции не только врачом, но и метеорологом и даже водителем. А ведь случись что с Рогозовым, отцу-начальнику станции, полярнику Владиславу Гербовичу (1927-2004) пришлось бы несладко.

Фото из архива члена Пензенского областного отделения РГО Алексея Сузюмова

«Новолазаревская» стала преемницей одной из трёх научных станций, работающих во время Шестой советской антарктической экспедиции (1960–1962 гг.). «Мирный» и «Лазарев» располагались близ океана, «Восток» находился на южном полюсе недоступности. Но станция «Лазарев» располагалась на краю шельфового ледника: учёные опасались, что её могло унести в океан. Станцию решено было законсервировать, а вместо неё открыть новую – в 100 км от берега, у оазиса Ширмахера.

Владислав Иосифович Гербович. Источник: wikipedia.org

Подыскать место и построить её поручили именно Владиславу Гербовичу. Это был человек высокого роста, классического телосложения и с красивыми чертами лица. Прирождённый лидер, обладавший даром увлекать за собой людей. А ведь ему и его команде пришлось нелегко: тело уставало от тяжёлых нагрузок, под лучами антарктического солнца кожа мгновенно обгорала, губы трескались на морозе так, что трудно было улыбнуться. И всё это в условиях строгого распорядка дня и при угрозе наводнений, которые, как оказалось, тоже бывают в Антарктиде. Благодаря своей стойкости духа Гербовичу не только удалось сохранить боевой настрой и энтузиазм у коллег-товарищей, но и самому не сдаться в суровых антарктических условиях.

Из личного дневника Владислава Гербовича: «Я руковожу строительством новой станции, в которую много вложил. Мне хочется, чтобы она была лучшей, красивой, удобной, поэтому я и выкладываюсь. <…> Если у меня белокровие и я обречён на смерть, то лучше мне болеть и умереть в Антарктиде, на новой станции, и быть похороненным здесь. Хочу остаться в памяти родных, близких и знакомых таким, каким я был, — сильным, здоровым, деятельным, а не развалиной, надоевшей всем, измотавшей всех уходом за собой».

Кадр из фильма «Полярное счастье»

Официальное открытие «Новолазаревской» состоялось 18 февраля 1961 года. После этого Владислав Геробович не раз становился начальником полярных станций и целого зимовочного состава. Его имя часто звучало в статьях журналистов, по радио, по телевидению, когда речь заходила об Антарктике, он становился героем приключенческих повестей Владимира Санина. До конца жизни Владислав Гербович сохранял ту крепость духа, которую проявлял в экспедициях. В 1971 году он попал в автомобильную аварию. По прогнозам врачей, он вряд ли должен был выжить. А Гербович после выписки из больницы демонстративно подъехал на машине к больнице и довёз до дома своего лечащего врача. Вот что значит – антарктическая закалка.

В Антарктиду в любом качестве

В 1966 году вышел первый из двух томов атласа Антарктики. Издание обобщило важнейшие результаты советских антарктических исследований. В него вошла максимально подробная характеристика природы Антарктиды и прилегающих океанов. Главным редактором атласа выступил советский океанолог, географ, с 1964 года вице-президент, а с 1977 по 1991 год – президент Географического общества СССР, исследователь Арктики и Антарктики Алексей Трёшников (1914-1991).

Академик Алексей Фёдорович Трёшников. Кадр из фильма «Полярное счастье»

Он и сам не раз отправлялся бороздить просторы шестого материка, всего на его счету 22 экспедиции к обоим полюсам земли. Они словно манили учёного, хотя Трёшников, находясь в экспедициях, не раз оказывался на краю гибели. «Когда ему предложили возглавить экспедицию в Антарктиду, он тут же побежал на почту и отбил телеграмму: «Согласен в Антарктиду в любом качестве», – вспоминает зять Алексея Трёшникова Евгений Касаткин.

Учётная карточка А.Ф. Трёшникова в Географическом обществе СССР. 1941 год. Фото из архива РГО

К работе в области географии полярных стран его готовил выдающийся океанограф и картограф Юрий Шокальский. Ещё студентом геолого-почвенно-географического факультета Ленинградского университета Трёшников совершил своё первое арктическое плавание, а уже в 1954-м возглавил дрейфующую станцию «Северный полюс-3». Антарктика, наравне с Арктикой, стала неотъемлемой частью жизни Алексея Трёшникова. В 1956-1958 годах он выступил руководителем Второй советской антарктической экспедиции, основал станции «Восток» и «Комсомольская», в 1963-м участвовал в создании «Молодежной», а в 1967-м возглавил 13-ю экспедицию в Антарктиду, заодно совершив кругосветное плавание в высоких широтах. Четвёртое антарктическое путешествие Трёшникова состоялось в 1973 году. В этот раз исследователь стал участником спасательной операции: дизель-электроход «Обь» зажало льдами в прибрежной зоне близ материка, и Алексей Федорович возглавил работы по выводу судна из ледового плена.

Кадр из фильма «Полярное счастье»

Алексей Трёшников умер в 1991 году. Его могила находится в селе Комарово под Санкт-Петербургом. Символично, что его могила находится рядом с захоронением Михаила Сомова, а надгробие полярного исследователя выполнено в форме пингвина – птицы, которая стала символом Антарктики.

В 2015 году вышел документальный фильм «Полярное счастье». Картина автора и продюсера Владимира Стругацкого рассказывает о жизненном пути и экспедициях выдающегося полярного исследователя. Посмотреть её можно здесь.

И всё-таки оно существует!

О существовании огромного подлёдного озера под станцией «Восток» заговорили сразу после обработки результатов Первой советской антарктической экспедиции. Такую гипотезу выдвинул географ, гляциолог и геоморфолог Андрей Капица (1931-2011). Сын знаменитого физика, Нобелевского лауреата Петра Капицы, выпускник географического факультета МГУ, он побывал в четырёх научных экспедициях в Антарктиду. Если сложить всё время, которое Капица провёл на Южном полюсе, получится около трёх с половиной лет. За это время учёный научился бурить скважины, освоил профессии метеоролога, радиста, повара, изучил рельеф ледникового ложа. А полученные им данные легли в основу первой в мире карты подлёдного рельефа Антарктиды.

Станция «Восток». Фото: wikipedia.org

Первые исследования показали, что толщина ледника у самого берега равна 400 м, у станции «Пионерской» – 1 км, а в центре полюса их высота достигает 4 км над уровнем моря. Молодой географ предположил, что в таком случае толщина льда, невидимого человеческому глазу, должна составлять около четырёх километров. В разных местах эта цифра может варьироваться за счёт тепла, идущего от земли и подогревающего лёд. По мнению Капицы, это могло означать одно – где-то в центре Южного полюса должна быть огромная линза воды. Тогда коллеги Капицы подняли 25-летнего учёного на смех. Но молодой и целеустремленный исследователь опубликовал свои идеи в первых научных работах.

Андрей Петрович Капица. Фото с сайта letopis.msu.ru

Гипотеза Капицы дала старт масштабным научным работам, но подтвердить её удалось лишь спустя 20 лет. Официальное открытие озера Восток состоялось в 1996 году, когда российские и английские учёные пробили ледовый щит озера до глубины 3539 метров. Это событие стало одним из крупнейших географических открытий второй половины XX века. После долгих споров и поисков нужных методик в феврале 2012 года российские исследователи пробурили в леднике скважину и проникли в воды озера. Но им ещё предстоит выяснить, какие тайны скрывает реликтовое озеро.

Почему озеро Восток уникально? – На протяжении 15 миллионов лет озеро находилось в изоляции от земной поверхности под четырёхкилометровым ледяным панцирем на глубине около 1200 метров. При этом возраст льда над озером оценивается в 20 тысяч лет. – Вода в озере перенасыщена кислородом. Его содержание примерно в 50 раз выше, чем в обычной пресной воде. Этим озеро обязано постепенно опускающимся в глубины верхним слоям льда: они буквально доставляют кислород в воду. Кадр из фильма «Полярное счастье» – Температура воды на глубине озера весьма высокая и может достигать до 10°C. Есть предположение, что она получает тепло от подземных геотермальных источников. При этом температура воды на поверхности озера равняется примерно −3 °C. – По расчётам учёных, давление воды в озере более 300 атмосфер, которое создаётся толщей льда. Это более чем в 300 раз выше привычного нам атмосферного давления. Тем не менее, микроорганизмы, обитающие в озере, смогли приспособиться к таким условиям.

Человек-рекорд

В молодости Артур Чилингаров стать полярником не планировал. Решив связать свою жизнь с морем, он подал документы в Высшее военно-морское училище имени адмирала Макарова, но по конкурсу на престижный механический факультет не прошёл. Тогда начальник училища Владимир Кошкин предложил Чилингарову перейти на арктический факультет, где был недобор. «Упавшим голосом я спросил Кошкина, что это за факультет, а тот ответил, что сам его закончил и ничуть об этом не жалеет. Я сказал: «Зачисляйте! В худшем случае буду начальником училища», – вспоминает Артур Николаевич. Так спонтанно началась история одного из выдающихся отечественных полярников.

Артур Николаевич Чилингаров. Фото из личного архива Артура Чилингарова

Сложно подсчитать все заслуги Артура Чилингарова. Он служил начальником станции «Беллинсгаузен» 17-й советской антарктической экспедиции, возглавлял специальную экспедицию по спасению научно-экспедиционного судна «Михаил Сомов», оказавшегося в ледовом плену в Южном океане в районе станции «Русская». Из этой экспедиции Чилингаров вернулся Героем Советского Союза. И всё это – лишь верхушка айсберга. Артур Чилингаров стал первым в мире человеком, который в течение шести месяцев побывал на Южном и Северном полюсах. За это его имя внесено в Книгу рекордов Гиннеса. Но даже это – далеко не предел.

Артур Николаевич Чилингаров. Фото из личного архива Артура Чилингарова

Ася Стародубцева

Обложка: Кадр из фильма «Полярное счастье»

Источник: https://nstarikov.ru/oni-otkryvali-shestoj-materik-115701