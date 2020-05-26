Новости Украины и Новороссии 26 мая 2020
- 06:00 «И при чём здесь “Бук”?»: вскрыты новые детали крушения Boeing MH17 (ФОТО).
- 04:00 Славная история и боевая современность луганского «Динамо» (ВИДЕО).
- 03:30 Под Харьковом семья фермеров держала рабов (ФОТО).
- 01:30 Зрада: ЕС не верит в данные по коронавирусу, которые предоставляет Украина.
- 00:00 Для ДНР и ЛНР необходим особый статус в составе России, — Миронов.
- Вчера 20:52 Сага о кpымcком патриоте.
«И при чём здесь “Бук”?»: вскрыты новые детали крушения Boeing MH17 (ФОТО)
В современных реалиях практически ничего не удается скрыть от человека. Прогресс достигнут практически в каждом направлении. Это позволяет узнавать много нового. Утаить что-либо, соврать становится все сложнее. Скрыть правду о причинах крушения малайзийского Boeing 777, совершавшего рейс MH17, не выйдет.
Ученые и специалисты продолжают опровергать информацию о том, что самолет был сбит российской ракетой, запущенной с «Бука». Очередные исследования подтвердили это. Независимый технический эксперт Юрий Антипов использовал один из новейших микроскопов в мире и сделал удивительные выводы.
Рассматривая многократно увеличенные частицы осыпи с обгоревших конструкций авиалайнера, Антипов увидел множества фрагментов шестиугольной формы, напоминающие пчелиные соты. Эксперт определил, что это был за материал в конструкции Boeing, но не стал раскрывать все секреты.
Эксперт лишь указал, что уровень повреждения исследуемой структуры подтверждает, что основной удар пришелся не на кабину пилота, а по центральной части самолета. То есть, опровергает версию об ударе по самолету «Буком».
«Но что же за соты были обнаружены? Вернее, их разрушенные огнём остатки? Сразу скажу — всё мною определено, но пока не время рассказывать об этом. Добавлю лишь одно — не только диаметр воздуховода 200 мм говорит о том, что этот воздуховод был расположен ещё дальше от кабины пилотов и ближе к центральной части самолёта. Но и эта сожжённая дотла сотовая структура, которая изначально находится в центральной части фюзеляжа, также подтверждает этот вывод», — пояснил Юрий Антипов.
Есть все основания полагать, что уже в ближайшее время появятся новые данные о том, кто же все-таки сбил малайзийский Boeing. Бывшему президенту Петру Порошенко и его окружению стоит задуматься. Их провокацию могут раскрыть.
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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»
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Славная история и боевая современность луганского «Динамо» (ВИДЕО)
Война в Донбассе и украинская блокада приносят не только всем понятные бытовые сложности. Война ещё и затрудняет спортивную деятельность.
Однако луганские «динамовцы» не сдаются и не унывают. Ведь луганское «Динамо» — это воспитатель множества славных спортсменов международного уровня, среди которых — 25 олимпийских призеров, из которых шестеро завоевали олимпийское золото!
Сегодня, 26 мая, вся Луганская Народная Республика отмечает 92 года со дня основания луганского спортивного общества «Динамо». Общество «Динамо» создавалось как организация, предоставляющая возможность для занятий спортом сотрудникам органов безопасности и правопорядка.
Луганское республиканское общество «Динамо» в наши дни — спортивный лидер в Луганской Народной Республике.
Тренеры готовят как сотрудников органов внутренних дел, так и дают возможность спортивного развития для подрастающего поколения луганчан.
«Динамовцы» уверенно смотрят в будущее, находят возможности выступать на российских и международных спортивных аренах.
Славные спортивные традиции будут продолжаться, и новые молодые спортсмены обязательно прославят общество «Динамо», Луганскую Народную Республику и весь Русский Мир!
Центр общественных связей МВД ЛНР при поддержке Министерства культуры, молодежи и спорта ЛНР, а также Луганской академии культуры и искусств им. Матусовского подготовили фильм о спортивной истории общества «Динамо», который мы и представляем Вашему вниманию.
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Алексей Селиванов, специально для «Русской Весны»
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Под Харьковом семья фермеров держала рабов (ФОТО)
В Харьковской области полицейские обнаружили семейную пару, которая заставляла работать бесплатно девять человек в своем фермерском хозяйстве. Мужчина и женщина вербовали и перевозили рабочих, среди которых один несовершеннолетний мальчик.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.
Как отмечается, обыски проводились прокуратурой области совместно с Управлением по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«В ходе обысков… выявлено девять человек, которые подвергались принудительной трудовой эксплуатации и не получали заработную плату.
Среди них — трое женщин, пятеро мужчин, один несовершеннолетний. Кроме того, изъято 66 боевых патронов и 1 запал от гранаты», — говорится в сообщении.
По данному делу открыто уголовное производство по ч.2 ст. 149 «Торговля людьми в форме вербовки и перемещения лиц с использованием обмана и уязвимого состояния, совершенная с целью трудовой эксплуатации в виде принудительного труда» УК Украины.
Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.
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Зрада: ЕС не верит в данные по коронавирусу, которые предоставляет Украина
Евросоюз не верит в статистические данные по распространению коронавируса, которые предоставляет украинская власть, сообщают украинские СМИ со ссылкой на дипломатические источники.
Послы европейских стран уверены, что Украина не знает о реальном уровне инфицирования, рассказали дипломаты.
«Последние события, например, признаки подтасовки статистики украинской властью, хаотичное введение и снятие карантина добавляют сомнения», — пишут СМИ.
Следствием этого может стать нежелание европейских авиакомпаний возобновлять полеты на Украину.
19 мая Европейское агентство авиационной безопасности внесло аэропорты Киева и Черновцов в список аэропортов, расположенных в районах с высоким риском передачи коронавируса. По прогнозам, в этот список вскоре добавят аэропорт Львова.
На практике это значит, что все самолеты, которые летают в эти города, должны проходить процедуру усиленного обеззараживания. Это, в свою очередь, делает эксплуатацию дороже и может добавлять технологические паузы в работе.
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Для ДНР и ЛНР необходим особый статус в составе России, — Миронов
Председатель партии «Справедливая Россия», руководитель фракции СР в Госдуме Сергей Миронов по итогам онлайн-встречи с министром здравоохранения ДНР Ольгой Долгошапко заявил, что пока президент Украины Владимир Зеленский не в состоянии соблюдать Минские соглашения, Россия должна взять Донбасс под временный протекторат и предоставить республикам особый статус.
Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе партии.
«На Донбассе опять льется кровь. Минометным огнем ВСУ поливает окраины Горловки, Ясиноватой, Донецка, информагентства сообщают о жертвах среди мирного населения, — сообщил Сергей Миронов. — Среди пострадавших есть даже дети — сорок осколков извлекли медики у мальчишки, попавшего под огонь ВСУ в Саханке. По словам очевидцев, такой острой ситуации на Донбассе не было с 2015 года. В республиках объявлена мобилизация, и даже мирные жители выступили с просьбой раздать им оружие, чтобы самим защитить себя от обстрелов украинских вооружённых формирований».
По мнению парламентария, пока Зеленский продолжает обстрелы и не собирается выполнять свою часть Минских соглашений о предоставлении особого статуса республикам в составе Украины, этот статус им должна предоставить Россия.
«России необходимо взять ДНР и ЛНР под временный протекторат. Только введя особый статус для республик в составе РФ, Донбасс сможет вернуть мир на свою землю и преодолеть коронавирус, начать жить нормально. Такова наша историческая и нравственная задача», — заявил он.
Донбасс, живущий в глубоком экономическом кризисе и изоляции, где с 2014 года, по сути, война и не прекращалась, сегодня под усилившимися обстрелами и минометным огнем борется с эпидемией коронавируса, подчеркнул депутат.
«И это происходит здесь и сейчас, не в далекой Африке или Сирии, а всего лишь в тысяче километров от Москвы. С нашими людьми, с русскими, осознающими себя частью Русского мира, имеющими мужество заявлять об этом и бороться за право и честь быть русскими, говорить на русском языке, разделять нашу общую историю и веру», — подчеркнул он.
Прошел год с того момента, как Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик, напомнил он.
«В наше гражданство вошли 230 тыс. человек, и с каждым днем их становится все больше, — это люди, ставшие россиянами не только по духу, но и по букве закона, — сказал парламентарий. — Так что еще нужно нашей власти, чтобы встать на их защиту? «Справедливая Россия» вместе с республиками с 2014 года — мы первые из российских партий признали их независимость.
И сегодня я призываю власти страны встать на защиту наших братьев, наших граждан! Сегодня мы должны защитить наших соотечественников от войны и от вируса. Ситуация именно сейчас требует политической воли!»
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Сага о кpымcком патриоте
Мы нашли одного из тех, ко всеми силами приближал “кpымcкyю весну”
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