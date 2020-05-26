Новости Украины и Новороссии 26 мая 2020

В современных реалиях практически ничего не удается скрыть от человека. Прогресс достигнут практически в каждом направлении. Это позволяет узнавать много нового. Утаить что-либо, соврать становится все сложнее. Скрыть правду о причинах крушения малайзийского Boeing 777, совершавшего рейс MH17, не выйдет.

Ученые и специалисты продолжают опровергать информацию о том, что самолет был сбит российской ракетой, запущенной с «Бука». Очередные исследования подтвердили это. Независимый технический эксперт Юрий Антипов использовал один из новейших микроскопов в мире и сделал удивительные выводы.

Рассматривая многократно увеличенные частицы осыпи с обгоревших конструкций авиалайнера, Антипов увидел множества фрагментов шестиугольной формы, напоминающие пчелиные соты. Эксперт определил, что это был за материал в конструкции Boeing, но не стал раскрывать все секреты.

Эксперт лишь указал, что уровень повреждения исследуемой структуры подтверждает, что основной удар пришелся не на кабину пилота, а по центральной части самолета. То есть, опровергает версию об ударе по самолету «Буком».

«Но что же за соты были обнаружены? Вернее, их разрушенные огнём остатки? Сразу скажу — всё мною определено, но пока не время рассказывать об этом. Добавлю лишь одно — не только диаметр воздуховода 200 мм говорит о том, что этот воздуховод был расположен ещё дальше от кабины пилотов и ближе к центральной части самолёта. Но и эта сожжённая дотла сотовая структура, которая изначально находится в центральной части фюзеляжа, также подтверждает этот вывод», — пояснил Юрий Антипов.

Есть все основания полагать, что уже в ближайшее время появятся новые данные о том, кто же все-таки сбил малайзийский Boeing. Бывшему президенту Петру Порошенко и его окружению стоит задуматься. Их провокацию могут раскрыть.

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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»