Кто финансирует ВОЗ, Минздрав и биологический суверенитет

Изменение сути при сохранении названия – один из самых опасных способов незаметно поменять направление действия целых институтов человеческого общества. Яркий пример – образование. В СССР было образование, в РФ тоже образование, но какие они разные по своему смыслу, процессу и его результатам!

Точно также меняется и выхолащивается суть Медицины. В СССР была медицина, сейчас тоже. Правда – все более платная и все менее бесплатная. Но главное даже не это. Поменялось целеполагание! В СССР главным было, чтобы человек был здоров, мог трудиться на благо общества. Его здоровье – это отсутствие необходимости тратить общественные силы и средства и возможность производительного труда.

Сейчас главное – продать человеку лекарство. Оказать ему услугу – так ведь говорят о медицине, да и об образовании либералы? Кстати – в образовании они тоже говорят об услугах.

В ситуации сидения дома и массовых рассылок анонимных будоражащих общественность текстов, вопросы дистанционного обучения, работы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), принудительной вакцинации — стали куда больше беспокоить миллионы людей.

Мы попробовали разобраться во всем этом…

Хронометраж:

00:00 — будет ли образование полностью дистанционным

06:03 — могли ли США коррумпировать Минздрав в 90-ые

11:30 — зачем США атакуют ВОЗ

13:00 — кто финансирует ВОЗ в большей степени

17:04 — как Билл Гейтс решил стать «главным доктором» в мире

21:40 — о важности полного государственного суверенитета, включая биологический суверенитет

Скачать аудио

Если у вас есть вопросы для обсуждения в видеоблоге, присылайте их на электронный адрес vlog@nstarikov.ru с пометкой «Вопросы для видеоблога». Если вы хотите всегда быть первым в курсе новых видео с моим участием, подписывайтесь на мой YouTube-канал.

P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:

Источник: https://nstarikov.ru/kto-finansiruet-voz-minzdrav-i-biologicheskii-suverenitet-115723