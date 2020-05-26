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Кто финансирует ВОЗ, Минздрав и биологический суверенитет

09:29. 26 мая 2020 Нет просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Изменение сути при сохранении названия – один из самых опасных способов незаметно поменять направление действия целых институтов человеческого общества. Яркий пример – образование. В СССР было образование, в РФ тоже образование, но какие они разные по своему смыслу, процессу и его результатам!

Точно также меняется и выхолащивается суть Медицины. В СССР была медицина, сейчас тоже. Правда – все более платная и все менее бесплатная. Но главное даже не это. Поменялось целеполагание! В СССР главным было, чтобы человек был здоров, мог трудиться на благо общества. Его здоровье – это отсутствие необходимости тратить общественные силы и средства и возможность производительного труда.

Сейчас главное – продать человеку лекарство. Оказать ему услугу – так ведь говорят о медицине, да и об образовании либералы? Кстати – в образовании они тоже говорят об услугах.

В ситуации сидения дома и массовых рассылок анонимных будоражащих общественность текстов, вопросы дистанционного обучения, работы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), принудительной вакцинации — стали куда больше беспокоить миллионы людей.

Мы попробовали разобраться во всем этом…

Хронометраж:
00:00 — будет ли образование полностью дистанционным
06:03 — могли ли США коррумпировать Минздрав в 90-ые
11:30 — зачем США атакуют ВОЗ
13:00 — кто финансирует ВОЗ в большей степени
17:04 — как Билл Гейтс решил стать «главным доктором» в мире
21:40 — о важности полного государственного суверенитета, включая биологический суверенитет

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Источник: https://nstarikov.ru/kto-finansiruet-voz-minzdrav-i-biologicheskii-suverenitet-115723

Метки: блог

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