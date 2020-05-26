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Еще раз о втором гражданстве и внимании депутатов Госдумы к своим избирателям

15:50. 26 мая 2020 95 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Источник: Патриоты Великого Отечества

Мы уже рассказывали нашим читателям о том, что движение «Патриоты Великого Отечества» начало акцию «Спроси своего депутата Госдумы, есть ли у него второе гражданство». Вопрос «есть ли ОНО или нет» вовсе не праздный – государственные руководители и народные представители не могут блюсти интересы государства российского и одновременно быть гражданами другого государства.
Конфликта интересов быть не должно.

Наши коллеги отправили письмо с вопросом каждому из депутатов Государственной Думы. Спросив, есть ли у него иностранное гражданство, вид на жительство либо иной документ, который позволяет постоянно проживать на территории другого государства.

Стоит отметить, что письма писали конкретные избиратели своему «конкретному» депутату. По закону народный избранник обязан поддерживать связь со своими избирателями, в данном случае – ответить на письмо избирателя в течение 30 дней.

На 25 мая 2020 года нами получено 162 ответа. Справедливо было бы отметить, что со времени последней публикации (22 марта 2020 года), ответов прибавилось незначительное количество.
Причиной тому – пандемия коронавируса? Конечно, избегание личных контактов с другими людьми — именно это нам всем сейчас рекомендуют делать. Самоизолироваться, дабы обезопасить себя и окружающих. Вот только для официального ответа своему избирателю, депутату не обязательно приходить к нему на чай, это можно и нужно сделать с помощью современных технологий – компьютера и интернета.
Акция «спроси своего депутата, есть ли у него второе гражданство» стала очень показательной. 37% депутатов Госдумы ответили своим избирателям на письмо. Только 37%. Это – менее половины.
И можно было бы списать «низкую явку» на коронавирус и большую занятость, на юридические моменты, на степень конфиденциальности запрашиваемой информации, но на самом деле причина молчания одна – безразличие к своему избирателю.

Список ответивших представлен ниже. Уважаемых депутатов можно разделить на четыре части:
1. Вообще не ответившие на вопрос, есть ли у него гражданство иного государства.
2. Ответившие официально на этот вопрос прямо, просто и ясно – «нет».
3. Ответившие так, что прямого ответа они не дали. Удалились «в дебри» законов и формулировок.
4. Ответившие «нет иного гражданства» в соцсетях, то есть так и не давшие официального ответа.

Из этого списка видно, кто из имеющихся сегодня 445 депутатов Государственной Думы четко и ясно ответил на поставленный вопрос: «у меня нет двойного гражданства».
Также видно тех, кто по какой-то причине не стал отвечать прямо, а полез в дебри законов и стал их цитировать в своем ответе.
Видна и принадлежность депутатов к фракциям.
Выводы каждый из избирателей может сделать сам…

№ избир. округаФИО депутатаФракцияОтвет
Избирательный округ № 99Авдеев А.А.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избран по федеральному спискуАгаев В.А.КПРФОтвет не получен
Избран по федеральному спискуАдучиев Б.К.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 105Азимов Р.А.ЕРОтвет не по существу. Уход в дебри Законов
Избирательный округ № 37Аксаков А.Г.СРОтвет не получен
Избирательный округ № 101Алексеева Т.О.ЕРОтвет не получен
Избрана по федеральному спискуАлимова О.Н.КПРФОтвет не получен
Избирательный округ № 168Альшевских А.Г.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избран по федеральному спискуАнанских И.А.СРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуАндрейченко А.В.ЛДПРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избирательный округ № 80Аникеев Г.В.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 121Антонова Л.Н.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избран по федеральному спискуАнтошкин Н.Т.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуАрефьев Н.В.КПРФОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избран по федеральному спискуАршба О.И.ЕРОтвет не получен
Избрана по федеральному спискуАршинова А.И.ЕРОтвет не по существу. Уход в дебри Законов
Избран по федеральному спискуАскендеров З.А.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избран по федеральному спискуАфонин Ю.В.КПРФОтвет не получен
Избирательный округ № 184Афонский В.И.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 7Байгускаров З.З.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избирательный округ № 171Балыбердин А.В.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуБалыхин Г.А.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избран по федеральному спискуБальбек Р.И.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуБариев М.М.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избирательный округ № 189Барышев А.В.ЕРОтвет не получен
Избрана по федеральному спискуБаталова Р.А.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 20Бахарев К.М.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 192Бахметьев В.В.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуБелеков И.И.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избирательный округ № 219Белик Д.А.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуБелоусов В.В.СРОтвет не получен
Избирательный округ № 207Белых И.В.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избран по федеральному спискуБерезуцкий Ю.Н.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуБерулава М.Н.КПРФОтвет не получен
Избрана по федеральному спискуБеспалова М.П.ЕРОтвет не получен
Избрана по федеральному спискуБессараб С.В.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избирательный округ № 39Бессарабов Д.В.ЕРОтвет не по существу. Уход в дебри Законов
Избирательный округ № 4Бикбаев И.З.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуБифов А.Ж.КПРФОтвет не получен
Избран по федеральному спискуБлоцкий В.Н.КПРФОтвет не получен
Избран по федеральному спискуБобрышев Ю.И.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуБогодухов В.И.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избран по федеральному спискуБогуславский И.Б.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 53Боева Н.Д.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 75Боженов С.А.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избирательный округ № 159Бокк В.В.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 68Бондаренко Е.В.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 116Бондарь О.А.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избирательный округ № 216Бортко В.В.КПРФОтвет не получен
Избирательный округ № 114Борцов Н.И.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 16Боташев Р.Б.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуБоярский С.М.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избран по федеральному спискуБрыкин Н.Г.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избран по федеральному спискуБрыксин А.Ю.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуБугера М.Е.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуБудуев Н.Р.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 34Бузилов В.В.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 2Букачаков Р.Д.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 132Булавинов В.Е.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избирательный округ № 190Бурматов В.В.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 59Бурнашов А.Л.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуБыков О.П.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 185Валеев Э.А.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 106Валенчук О.Д.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуВалуев Н.С.ЕРОтвет не по существу. Уход в дебри Законов
Избран по федеральному спискуВасиленко А.Б.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуВасильев А.Н.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 128Веллер А.Б.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избирательный округ № 180Веремеенко С.А.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуВетлужских А.Л.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуВласов В.М.ЛДПРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуВодолацкий В.П.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуВоевода А.И.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуВолков Ю.Г.ЛДПРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуВолодин В.В.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избран по федеральному спискуВоробьев А.В.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 109Воронина Т.Е.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избирательный округ № 212Вострецов С.А.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избрана по федеральному спискуВторыгина Е.А.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 210Выборный А.Б.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избран по федеральному спискуВяткин Д.Ф.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избран по федеральному спискуГаврилов С.А.КПРФОтвет не получен
Избран по федеральному спискуГаджиев М.Т.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуГаджиев М.С.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуГадыльшин М.А.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избран по федеральному спискуГазгиреев Ю.О.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуГаззаев В.Г.СРОтвет не по существу. Уход в дебри Законов
Избран по федеральному спискуГанзя В.А.КПРФОтвет не получен
Избран по федеральному спискуГаниев Ф.Г.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избран по федеральному спискуГартунг В.К.СРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуГеккиев З.Д.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуГерасименко Н.Ф.ЕРОтвет не получен
Избрана по федеральному спискуГерманова О.М.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуГетта А.А.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избирательный округ № 27Гильмутдинов И.И.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избирательный округ № 69Гладких Б.М.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избирательный округ № 43Говорин Н.В.ЕРОтвет не получен
Избрана по федеральному спискуГоголева Т.С.ЕРОтвет не по существу. Уход в дебри Законов
Избирательный округ № 141Голушко А.И.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избирательный округ № 208Гончар Н.Н.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избран по федеральному спискуГордеев А.В.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуГорелкин А.В.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 195Грешневиков А.Н.СРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избран по федеральному спискуГулевский М.В.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избирательный округ № 84Гусева И.М.ЕРОтвет не по существу. Уход в дебри Законов
Избран по федеральному спискуГутенев В.В.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 9Дамдинов А.В.ЕРОтвет не получен
Избрана по федеральному спискуДанчикова Г.И.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избран по федеральному спискуДегтярев М.В.ЛДПРОтвет не получен
Избирательный округ № 36Делимханов А.С.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 48Демченко И.И.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуДеньгин В.Е.ЛДПРОтвет не получен
Избирательный округ № 155Дерябкин В.Е.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избирательный округ № 183Дзюба В.В.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 211Дивинский И.Б.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 181Диденко А.Н.ЛДПРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избран по федеральному спискуДогаев А.Ш.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуДорохин П.С.КПРФОтвет не получен
Избирательный округ № 214Драпеко Е.Г.СРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избирательный округ № 111Драчев В.П.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 203Духанина Л.Н.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избирательный округ № 46Евланов В.Л.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избран по федеральному спискуЕзерский Н.Н.КПРФОтвет не получен
Избирательный округ № 51Езубов А.П.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуЕлыкомов В.А.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избирательный округ № 150Емельянов М.В.ЕРОтвет не получен
Избрана по федеральному спискуЕпифанова О.Н.СРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избирательный округ № 146Есяков С.Я.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 23Ефимов В.Б.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избирательный округ № 205Жарков А.В.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избирательный округ № 204Железняк С.В.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избирательный округ № 127Жигарев С.А.ЛДПРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избран по федеральному спискуЖириновский В.В.ЛДПРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избран по федеральному спискуЖуков А.Д.ЕРОтвет не по существу. Уход в дебри Законов
Избирательный округ № 178Жупиков А.В.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 89Журавлев А.А.Не входит во фракцииОтвет не получен
Избрана по федеральному спискуЖурова С.С.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избирательный округ № 222Завальный П.Н.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 144Заварзин В.М.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 33Загребин А.Е.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуЗайцев М.С.ЛДПРОтвет не получен
Избирательный округ № 50Затулин К.Ф.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуЗемцов Н.Г.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избран по федеральному спискуЗиннуров И.Х.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избирательный округ № 40Зобнев В.В.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 56Зубарев В.В.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуЗюганов Г.А.КПРФОтвет не получен
Избран по федеральному спискуИванов В.В.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 172Иванов М.А.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избран по федеральному спискуИванов Н.Н.КПРФОтвет не получен
Избран по федеральному спискуИванов С.В.ЛДПРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избран по федеральному спискуИванюженков Б.В.КПРФОтвет не получен
Избирательный округ № 138Игнатов В.А.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избирательный округ № 79Игошин И.Н.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 8Изотов А.Н.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 108Ильтяков А.В.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуИонин Д.А.СРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуИсаев А.К.ЕРОтвет не по существу. Уход в дебри Законов
Избирательный округ № 102Исламов Д.В.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избран по федеральному спискуИшсарин Р.Р.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избирательный округ № 66Ищенко А.Н.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 123Кабанова В.В.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избирательный округ № 133Кавинов А.А.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 160Казаков В.А.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 67Казакова О.М.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 22Казанков С.И.КПРФОтвет не получен
Избран по федеральному спискуКалашников Л.И.КПРФОтвет не получен
Избирательный округ № 135Каличенко А.В.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избран по федеральному спискуКаминский А.В.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 86Канаев А.В.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуКаргинов С.Г.ЛДПРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избирательный округ № 137Карелин А.А.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избирательный округ № 167Карлов Г.А.ЕРОтвет не получен
Изьирательный округ № 57Кармазина Р.В.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуКарпов А.Е.ЕРОтвет не получен
Избрана по федеральному спискуКасаева Т.В.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуКатасонов С.М.ЛДПРОтвет не получен
Избирательный округ № 215Катенев В.И.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 3Качкаев П.Р.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избран по федеральному спискуКашин В.И.КПРФОтвет не по существу. Уход в дебри Законов
Избирательный округ № 186Квитка И.И.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуКидяев В.Б.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуКлыканов А.Б.ЕРОтвет не по существу. Уход в дебри Законов
Избирательный округ № 151Кобзев Ю.В.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуКобилев А.Г.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 169Ковпак Л.И.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 29Когогина А.Г.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 19Козенко А.Д.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 148Козловский А.Н.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избирательный округ № 193Колесников О.А.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуКоломейцев Н.В.КПРФОтвет не получен
Избран по федеральному спискуКононов В.М.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуКорниенко А.В.КПРФОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избрана по федеральному спискуКостенко Н.В.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избран по федеральному спискуКосяненко Е.В.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 221Коткин С.Н.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избран по федеральному спискуКравец А.А.КПРФОтвет не получен
Избран по федеральному спискуКравченко Д.Б.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избирательный округ № 94Красноштанов А.Н.ЕРОтвет не по существу. Уход в дебри Законов
Избирательный округ № 156Красов А.Л.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избран по федеральному спискуКрашенинников П.В.ЕРОтвет не получен
Избрана по федеральному спискуКривенко Т.О.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуКривоносов С.В.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуКрупенников В.А.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуКрючек С.И.СРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избрана по федеральному спискуКувшинова Н.С.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избирательный округ № 81Кувычко А.А.ЕРОтвет не по существу. Уход в дебри Законов
Избирательный округ № 136Кудрявцев М.Г.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избирательный округ № 19Кузьмин А.А.ЛДПРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избирательный округ № 65Кузьмин М.В.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 44Кулиева В.В.ЛДПРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избран по федеральному спискуКурбанов Р.Д.КПРФОтвет не получен
Избран по федеральному спискуКурдюмов А.Б.ЛДПРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избирательный округ № 187Куринный А.В.КПРФОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избран по федеральному спискуЛавриненко А.Ф.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуЛавров О.Л.ЛДПРОтвет не по существу. Уход в дебри Законов
Избирательный округ № 47Ламейкин Д.В.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избран по федеральному спискуЛебедев И.В.ЛДПРОтвет не по существу. Уход в дебри Законов
Избран по федеральному спискуЛебедев О.А.КПРФОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избран по федеральному спискуЛевицкий Ю.А.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избирательный округ № 225Ледков Г.П.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 191Литовченко А.Г.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 42Лоор И.И.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуЛуговой А.К.ЛДПРОтвет не получен
Избирательный округ № 197Лысаков В.И.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избран по федеральному спискуЛященко А.В.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 12Маграмов А.В.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуМакаров А.М.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуМакиев З.Г.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 104Максимов А.А.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избирательный округ № 166Максимов В.Ю.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избирательный округ № 35Максимова Н.С.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 179Максимова С.В.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуМалов Н.В.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избран по федеральному спискуМарданшин Р.М.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуМаринин С.В.ЛДПРОтвет не получен
Избирательный округ № 90Марков А.П.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избран по федеральному спискуМарков Е.В.ЛДПРОтвет не получен
Избирательный округ № 213Марченко Е.Е.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избрана по федеральному спискуМарьяш И.Е.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избирательный округ № 18Медведев И.В.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избран по федеральному спискуМельник В.И.ЕРОтвет не по существу. Уход в дебри Законов
Избран по федеральному спискуМельников И.И.КПРФОтвет не получен
Избран по федеральному спискуМенделевич Б.Д.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 218Милонов В.В.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 31Минкин И.С.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуМиронов С.М.СРОтвет не получен
Избирательный округ № 78Миронова В.М.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 157Митина Е.А.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 142Мищеряков Ю.Н.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуМоляков И.Ю.СРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуМорозов А.Ю.ЛДПРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избирательный округ № 209Морозов Д.А.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 130Москвин Д.П.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуМосквичев Е.С.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 15Мукабенова М.А.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 173Муцоев З.А.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избирательный округ № 131Назарова Н.В.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуНапсо Ю.А.ЛДПРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуНатаров С.В.ЛДПРОтвет не получен
Избирательный округ № 175Неверов С.И.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуНекрасов А.Н.КПРФОтвет не получен
Избран по федеральному спискуНиколаев Н.П.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 64Николаева В.В.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуНиконов В.А.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избран по федеральному спискуНилов О.А.СРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуНилов Я.Е.ЛДПРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избирательный округ № 63Новиков В.М.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуНовиков Д.Г.КПРФОтвет не получен
Избран по федеральному спискуНосов А.А.ЕРОтвет не по существу. Уход в дебри Законов
Избирательный округ № 74Огуль Л.А.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избирательный округ № 176Окунева О.В.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 126Олейников Ю.П.ЕРОтвет не по существу. Уход в дебри Законов
Избран по федеральному спискуОмаров Г.Ж.СРОтвет не получен
Избирательный округ № 206Онищенко Г.Г.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избирательный округ № 32Ооржак М.Д.ЕРОтвет не по существу. Уход в дебри Законов
Избран по федеральному спискуОсадчий Н.И.КПРФОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избран по федеральному спискуОсипов И.В.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избран по федеральному спискуПавлова О.И.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 77Пайкин Б.Р.ЛДПРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избирательный округ № 73Палкин А.В.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 201Панина Е.В.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 164Панков Н.В.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуПантелеев С.М.КПРФОтвет не получен
Избирательный округ № 200Парфенов Д.А.КПРФОтвет не получен
Избирательный округ № 125Пахомов С.А.ЕРОтвет не по существу. Уход в дебри Законов
Избран по федеральному спискуПашин В.Л.ЛДПРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуПерминов Д.С.ЕРОтвет не по существу. Уход в дебри Законов
Избран по федеральному спискуПетров А.П.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуПетров А.И.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 113Петров С.В.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуПетров Ю.А.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуПетрунин Н.Ю.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избирательный округ № 17Пивненко В.Н.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избирательный округ № 145Пилипенко О.В.ЕРОтвет не получен
Избрана по федеральному спискуПилюс Н.Н.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избирательный округ № 70Пиляев И.С.ЛДПРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избирательный округ № 55Пимашков П.И.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуПинский В.В.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуПирог Д.Ю.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуПискарев В.И.ЕРОтвет не по существу. Уход в дебри Законов
Избрана по федеральному спискуПлетнева Т.В.КПРФОтвет не получен
Избирательный округ № 83Плотников В.Н.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуПоздняков В.Г.КПРФОтвет не получен
Избрана по федеральному спискуПоклонская Н.В.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 177Поляков А.А.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 87Пономарев А.Н.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуПономарёв А.А.КПРФОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избирательный округ № 165Примаков Е.А.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избирательный округ № 41Прокопьев А.С.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуПушкарев В.А.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избирательный округ № 122Пушкина О.В.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 97Пятикоп А.И.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избирательный округ № 5Рахматуллина З.Я.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избран по федеральному спискуРашкин В.Ф.КПРФОтвет не получен
Избран по федеральному спискуРевенко Е.В.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 1Резник В.М.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуРемезков А.А.СРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избран по федеральному спискуРесин В.И.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 118Роднина И.К.ЕРОтвет не по существу. Уход в дебри Законов
Избран по федеральному спискуРоманенко Р.Ю.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 217Романов М.В.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избирательный округ № 224Рудченко В.В.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избран по федеральному спискуРыжак Н.И.СРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избирательный округ № 202Саблин Д.В.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуСавастьянова О.В.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуСавельев Д.И.ЛДПРОтвет не получен
Избрана по федеральному спискуСавицкая С.Е.КПРФОтвет не получен
Избирательный округ № 21Савченко С.Б.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 61Сазонов Д.В.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуСайтиев Б.Х.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избрана по федеральному спискуСанина Н.П.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуСапко И.В.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избрана по федеральному спискуСапрыкина Т.В.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуСаралиев Ш.Ю.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуСафаралиев Г.К.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 129Сватковский Д.В.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избран по федеральному спискуСвинцов А.Н.ЛДПРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуСвищев Д.А.ЛДПРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуСелезнев В.С.ЛДПРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуСеливерстов В.В.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избран по федеральному спискуСелимханов М.С.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 119Серова Е.О.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избирательный округ № 161Серпер Е.А.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 26Сибагатуллин Ф.С.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избирательный окург № 233Сидоров А.Л.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуСимановский Л.Я.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуСинельщиков Ю.П.КПРФОтвет не получен
Избирательный округ № 49Синяговский В.И.ЕРОтвет не получен
избирательный округ № 107Ситников А.В.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 100Скляр Г.И.ЕРОтвет при отсутствии официального ответа (хамский звонок от помощника)
Избирательный округ № 76Скоч А.В.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 60Скриванов Д.С.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избран по федеральному спискуСкруг В.С.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуСлуцкий Л.Э.ЛДПРОтвет не получен
Избирательный округ № 45Слыщенко К.Г.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 92Смирнов Ю.В.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избирательный округ № 140Смолин О.Н.КПРФОтвет не получен
Избран по федеральному спискуСокол С.М.ЕРОтвет не получен
Избрана по федеральному спискуСолнцева С.Ю.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 182Соломатина Т.В.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 62Сопчук С.А.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 162Станкевич И.В.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуСтаровойтов А.С.ЛДПРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуСтаршинов М.Е.ЕРОтвет не получен
Избрана по федеральному спискуСтрокова Е.В.ЛДПРОтвет не по существу. Уход в дебри Законов
Избран по федеральному спискуСуббот В.В.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 117Сураев М.В.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуСухарев И.К.ЛДПРОтвет не получен
Избирательный округ № 143Сухарев И.Н.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 25Таймазов А.Б.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуТайсаев К.К.КПРФОтвет не получен
Избирательный округ № 115Тарасенко М.В.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избирательный округ № 95Тен С.Ю.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избран по федеральному спискуТерентьев А.В.СРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуТерентьев М.Б.ЕРОтвет не получен
Избрана по федеральному спискуТерешкова В.В.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 196Тетерин И.М.ЕРОтвет не по существу. Уход в дебри Законов
Избрана по федеральному спискуТимофеева О.В.ЕРОтвет не по существу. Уход в дебри Законов
Избирательный округ № 220Тихомиров А.Ф.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избран по федеральному спискуТкачев А.Н.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 199Толстой П.О.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избран по федеральному спискуТорощин И.А.ЛДПРОтвет не получен
Избирательный округ № 188Третьяк В.А.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 24Тумусов Ф.С.СРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуТуров А.В.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 149Тутова Л.Н.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избирательный округ № 10Умаханов У.М.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуФаррахов А.З.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуФедоров Е.А.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 103Федяев П.М.ЕРОтвет не по существу. Уход в дебри Законов
Избирательный округ № 124Фетисов В.А.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избран по федеральному спискуФирюлин И.И.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуФокин А.И.ЕРОтвет не получен
Избрана по федеральному спискуФролова Т.И.ЕРОтвет не по существу. Уход в дебри Законов
Избирательный округ № 30Хайров Р.Ш.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избирательный округ № 52Харитонов Н.М.КПРФОтвет не получен
Избирательный округ № 13Харсиев А.А.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуХасанов М.Р.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 158Хинштейн А.Е.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 198Хованская Г.П.СРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избран по федеральному спискуХор Г.Я.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 91Хохлов А.А.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избран по федеральному спискуХуснулин Р.К.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 82Цыбизова Т.И.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избран по федеральному спискуЧайка В.В.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуЧепа А.В.СРОтвет не получен
Избирательный округ № 170Чепиков С.В.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуЧеркасов К.И.ЛДПРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избирательный округ № 38Черкесов Л.И.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 96Чернышев А.В.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 152Чернышев М.А.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избрана по федеральному спискуЧерняева Н.А.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избирательный округ № 88Чижов С.В.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуЧилингаров А.Н.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуЧиндяскин С.В.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избирательный округ № 6Шайхутдинов Р.Г.Не входит во фракцииОтвет не получен
Избирательный округ № 120Шаккум М.Л.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуШаманов В.А.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избран по федеральному спискуШаргунов С.А.КПРФОтвет не получен
Избирательный округ № 54Швыткин Ю.Н.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избран по федеральному спискуШеин О.В.СРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуШеремет М.С.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуШерин А.Н.ЛДПРОтвет не получен
Избирательный округ № 174Шипулин А.В.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуШишкоедов В.М.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избрана по федеральному спискуШойгу Л.К.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 153Шолохов А.М.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуШперов П.В.ЛДПРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избирательный округ № 139Шрейдер В.Ф.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 58Шубин И.Н.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 85Шулепов Е.Б.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуШурчанов В.С.КПРФОтвет не получен
Избирательный округ № 14Шхагошев А.Л.ЕРОтвет не по существу. Уход в дебри Законов
Избиратльный округ № 154Щаблыкин М.И.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 93Щапов М.В.КПРФОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избирательный округ № 11Эмиргамзаев А.Г.ЕРОтвет не получен
Избрана по федеральному спискуЮмашева И.А.ЕРОтвет при отсутствии официального ответа (переписка в фейсбуке)
Избирательный округ № 72Юрков Д.В.ЕРОтвет не получен
Избран по федеральному спискуЮщенко А.А.КПРФОтвет не получен
Избран по федеральному спискуЯкубовский А.В.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избрана по федеральному спискуЯмпольская Е.А.ЕРОтвет не получен
Избрана по федеральному спискуЯровая И.А.ЕРОтвет по существу. Иностранного гражданства не имеет
Избирательный округ № 98Ярошук А.Г.ЕРОтвет не получен
Избирательный округ № 112Яхнюк С.В.ЕРОтвет не получен

Источник: https://nstarikov.ru/eshhe-raz-o-vtorom-grazhdanstve-i-vnimanii-deputatov-gosdumy-k-svoim-izbirateljam-115719

Метки: блог

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