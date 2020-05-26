Еще раз о втором гражданстве и внимании депутатов Госдумы к своим избирателям

Мы уже рассказывали нашим читателям о том, что движение «Патриоты Великого Отечества» начало акцию «Спроси своего депутата Госдумы, есть ли у него второе гражданство». Вопрос «есть ли ОНО или нет» вовсе не праздный – государственные руководители и народные представители не могут блюсти интересы государства российского и одновременно быть гражданами другого государства.

Конфликта интересов быть не должно.

Наши коллеги отправили письмо с вопросом каждому из депутатов Государственной Думы. Спросив, есть ли у него иностранное гражданство, вид на жительство либо иной документ, который позволяет постоянно проживать на территории другого государства.

Стоит отметить, что письма писали конкретные избиратели своему «конкретному» депутату. По закону народный избранник обязан поддерживать связь со своими избирателями, в данном случае – ответить на письмо избирателя в течение 30 дней.

На 25 мая 2020 года нами получено 162 ответа. Справедливо было бы отметить, что со времени последней публикации (22 марта 2020 года), ответов прибавилось незначительное количество.

Причиной тому – пандемия коронавируса? Конечно, избегание личных контактов с другими людьми — именно это нам всем сейчас рекомендуют делать. Самоизолироваться, дабы обезопасить себя и окружающих. Вот только для официального ответа своему избирателю, депутату не обязательно приходить к нему на чай, это можно и нужно сделать с помощью современных технологий – компьютера и интернета.

Акция «спроси своего депутата, есть ли у него второе гражданство» стала очень показательной. 37% депутатов Госдумы ответили своим избирателям на письмо. Только 37%. Это – менее половины.

И можно было бы списать «низкую явку» на коронавирус и большую занятость, на юридические моменты, на степень конфиденциальности запрашиваемой информации, но на самом деле причина молчания одна – безразличие к своему избирателю.

Список ответивших представлен ниже. Уважаемых депутатов можно разделить на четыре части:

1. Вообще не ответившие на вопрос, есть ли у него гражданство иного государства.

2. Ответившие официально на этот вопрос прямо, просто и ясно – «нет».

3. Ответившие так, что прямого ответа они не дали. Удалились «в дебри» законов и формулировок.

4. Ответившие «нет иного гражданства» в соцсетях, то есть так и не давшие официального ответа.

Из этого списка видно, кто из имеющихся сегодня 445 депутатов Государственной Думы четко и ясно ответил на поставленный вопрос: «у меня нет двойного гражданства».

Также видно тех, кто по какой-то причине не стал отвечать прямо, а полез в дебри законов и стал их цитировать в своем ответе.

Видна и принадлежность депутатов к фракциям.

Выводы каждый из избирателей может сделать сам…

№ избир. округа ФИО депутата Фракция Ответ Избирательный округ № 99 Авдеев А.А. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избран по федеральному списку Агаев В.А. КПРФ Ответ не получен Избран по федеральному списку Адучиев Б.К. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 105 Азимов Р.А. ЕР Ответ не по существу. Уход в дебри Законов Избирательный округ № 37 Аксаков А.Г. СР Ответ не получен Избирательный округ № 101 Алексеева Т.О. ЕР Ответ не получен Избрана по федеральному списку Алимова О.Н. КПРФ Ответ не получен Избирательный округ № 168 Альшевских А.Г. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избран по федеральному списку Ананских И.А. СР Ответ не получен Избран по федеральному списку Андрейченко А.В. ЛДПР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избирательный округ № 80 Аникеев Г.В. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 121 Антонова Л.Н. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избран по федеральному списку Антошкин Н.Т. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Арефьев Н.В. КПРФ Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избран по федеральному списку Аршба О.И. ЕР Ответ не получен Избрана по федеральному списку Аршинова А.И. ЕР Ответ не по существу. Уход в дебри Законов Избран по федеральному списку Аскендеров З.А. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избран по федеральному списку Афонин Ю.В. КПРФ Ответ не получен Избирательный округ № 184 Афонский В.И. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 7 Байгускаров З.З. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избирательный округ № 171 Балыбердин А.В. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Балыхин Г.А. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избран по федеральному списку Бальбек Р.И. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Бариев М.М. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избирательный округ № 189 Барышев А.В. ЕР Ответ не получен Избрана по федеральному списку Баталова Р.А. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 20 Бахарев К.М. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 192 Бахметьев В.В. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Белеков И.И. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избирательный округ № 219 Белик Д.А. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Белоусов В.В. СР Ответ не получен Избирательный округ № 207 Белых И.В. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избран по федеральному списку Березуцкий Ю.Н. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Берулава М.Н. КПРФ Ответ не получен Избрана по федеральному списку Беспалова М.П. ЕР Ответ не получен Избрана по федеральному списку Бессараб С.В. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избирательный округ № 39 Бессарабов Д.В. ЕР Ответ не по существу. Уход в дебри Законов Избирательный округ № 4 Бикбаев И.З. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Бифов А.Ж. КПРФ Ответ не получен Избран по федеральному списку Блоцкий В.Н. КПРФ Ответ не получен Избран по федеральному списку Бобрышев Ю.И. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Богодухов В.И. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избран по федеральному списку Богуславский И.Б. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 53 Боева Н.Д. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 75 Боженов С.А. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избирательный округ № 159 Бокк В.В. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 68 Бондаренко Е.В. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 116 Бондарь О.А. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избирательный округ № 216 Бортко В.В. КПРФ Ответ не получен Избирательный округ № 114 Борцов Н.И. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 16 Боташев Р.Б. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Боярский С.М. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избран по федеральному списку Брыкин Н.Г. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избран по федеральному списку Брыксин А.Ю. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Бугера М.Е. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Будуев Н.Р. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 34 Бузилов В.В. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 2 Букачаков Р.Д. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 132 Булавинов В.Е. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избирательный округ № 190 Бурматов В.В. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 59 Бурнашов А.Л. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Быков О.П. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 185 Валеев Э.А. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 106 Валенчук О.Д. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Валуев Н.С. ЕР Ответ не по существу. Уход в дебри Законов Избран по федеральному списку Василенко А.Б. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Васильев А.Н. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 128 Веллер А.Б. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избирательный округ № 180 Веремеенко С.А. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Ветлужских А.Л. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Власов В.М. ЛДПР Ответ не получен Избран по федеральному списку Водолацкий В.П. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Воевода А.И. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Волков Ю.Г. ЛДПР Ответ не получен Избран по федеральному списку Володин В.В. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избран по федеральному списку Воробьев А.В. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 109 Воронина Т.Е. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избирательный округ № 212 Вострецов С.А. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избрана по федеральному списку Вторыгина Е.А. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 210 Выборный А.Б. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избран по федеральному списку Вяткин Д.Ф. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избран по федеральному списку Гаврилов С.А. КПРФ Ответ не получен Избран по федеральному списку Гаджиев М.Т. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Гаджиев М.С. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Гадыльшин М.А. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избран по федеральному списку Газгиреев Ю.О. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Газзаев В.Г. СР Ответ не по существу. Уход в дебри Законов Избран по федеральному списку Ганзя В.А. КПРФ Ответ не получен Избран по федеральному списку Ганиев Ф.Г. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избран по федеральному списку Гартунг В.К. СР Ответ не получен Избран по федеральному списку Геккиев З.Д. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Герасименко Н.Ф. ЕР Ответ не получен Избрана по федеральному списку Германова О.М. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Гетта А.А. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избирательный округ № 27 Гильмутдинов И.И. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избирательный округ № 69 Гладких Б.М. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избирательный округ № 43 Говорин Н.В. ЕР Ответ не получен Избрана по федеральному списку Гоголева Т.С. ЕР Ответ не по существу. Уход в дебри Законов Избирательный округ № 141 Голушко А.И. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избирательный округ № 208 Гончар Н.Н. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избран по федеральному списку Гордеев А.В. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Горелкин А.В. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 195 Грешневиков А.Н. СР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избран по федеральному списку Гулевский М.В. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избирательный округ № 84 Гусева И.М. ЕР Ответ не по существу. Уход в дебри Законов Избран по федеральному списку Гутенев В.В. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 9 Дамдинов А.В. ЕР Ответ не получен Избрана по федеральному списку Данчикова Г.И. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избран по федеральному списку Дегтярев М.В. ЛДПР Ответ не получен Избирательный округ № 36 Делимханов А.С. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 48 Демченко И.И. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Деньгин В.Е. ЛДПР Ответ не получен Избирательный округ № 155 Дерябкин В.Е. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избирательный округ № 183 Дзюба В.В. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 211 Дивинский И.Б. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 181 Диденко А.Н. ЛДПР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избран по федеральному списку Догаев А.Ш. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Дорохин П.С. КПРФ Ответ не получен Избирательный округ № 214 Драпеко Е.Г. СР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избирательный округ № 111 Драчев В.П. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 203 Духанина Л.Н. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избирательный округ № 46 Евланов В.Л. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избран по федеральному списку Езерский Н.Н. КПРФ Ответ не получен Избирательный округ № 51 Езубов А.П. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Елыкомов В.А. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избирательный округ № 150 Емельянов М.В. ЕР Ответ не получен Избрана по федеральному списку Епифанова О.Н. СР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избирательный округ № 146 Есяков С.Я. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 23 Ефимов В.Б. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избирательный округ № 205 Жарков А.В. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избирательный округ № 204 Железняк С.В. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избирательный округ № 127 Жигарев С.А. ЛДПР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избран по федеральному списку Жириновский В.В. ЛДПР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избран по федеральному списку Жуков А.Д. ЕР Ответ не по существу. Уход в дебри Законов Избирательный округ № 178 Жупиков А.В. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 89 Журавлев А.А. Не входит во фракции Ответ не получен Избрана по федеральному списку Журова С.С. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избирательный округ № 222 Завальный П.Н. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 144 Заварзин В.М. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 33 Загребин А.Е. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Зайцев М.С. ЛДПР Ответ не получен Избирательный округ № 50 Затулин К.Ф. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Земцов Н.Г. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избран по федеральному списку Зиннуров И.Х. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избирательный округ № 40 Зобнев В.В. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 56 Зубарев В.В. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Зюганов Г.А. КПРФ Ответ не получен Избран по федеральному списку Иванов В.В. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 172 Иванов М.А. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избран по федеральному списку Иванов Н.Н. КПРФ Ответ не получен Избран по федеральному списку Иванов С.В. ЛДПР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избран по федеральному списку Иванюженков Б.В. КПРФ Ответ не получен Избирательный округ № 138 Игнатов В.А. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избирательный округ № 79 Игошин И.Н. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 8 Изотов А.Н. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 108 Ильтяков А.В. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Ионин Д.А. СР Ответ не получен Избран по федеральному списку Исаев А.К. ЕР Ответ не по существу. Уход в дебри Законов Избирательный округ № 102 Исламов Д.В. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избран по федеральному списку Ишсарин Р.Р. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избирательный округ № 66 Ищенко А.Н. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 123 Кабанова В.В. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избирательный округ № 133 Кавинов А.А. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 160 Казаков В.А. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 67 Казакова О.М. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 22 Казанков С.И. КПРФ Ответ не получен Избран по федеральному списку Калашников Л.И. КПРФ Ответ не получен Избирательный округ № 135 Каличенко А.В. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избран по федеральному списку Каминский А.В. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 86 Канаев А.В. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Каргинов С.Г. ЛДПР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избирательный округ № 137 Карелин А.А. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избирательный округ № 167 Карлов Г.А. ЕР Ответ не получен Изьирательный округ № 57 Кармазина Р.В. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Карпов А.Е. ЕР Ответ не получен Избрана по федеральному списку Касаева Т.В. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Катасонов С.М. ЛДПР Ответ не получен Избирательный округ № 215 Катенев В.И. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 3 Качкаев П.Р. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избран по федеральному списку Кашин В.И. КПРФ Ответ не по существу. Уход в дебри Законов Избирательный округ № 186 Квитка И.И. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Кидяев В.Б. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Клыканов А.Б. ЕР Ответ не по существу. Уход в дебри Законов Избирательный округ № 151 Кобзев Ю.В. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Кобилев А.Г. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 169 Ковпак Л.И. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 29 Когогина А.Г. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 19 Козенко А.Д. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 148 Козловский А.Н. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избирательный округ № 193 Колесников О.А. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Коломейцев Н.В. КПРФ Ответ не получен Избран по федеральному списку Кононов В.М. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Корниенко А.В. КПРФ Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избрана по федеральному списку Костенко Н.В. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избран по федеральному списку Косяненко Е.В. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 221 Коткин С.Н. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избран по федеральному списку Кравец А.А. КПРФ Ответ не получен Избран по федеральному списку Кравченко Д.Б. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избирательный округ № 94 Красноштанов А.Н. ЕР Ответ не по существу. Уход в дебри Законов Избирательный округ № 156 Красов А.Л. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избран по федеральному списку Крашенинников П.В. ЕР Ответ не получен Избрана по федеральному списку Кривенко Т.О. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Кривоносов С.В. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Крупенников В.А. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Крючек С.И. СР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избрана по федеральному списку Кувшинова Н.С. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избирательный округ № 81 Кувычко А.А. ЕР Ответ не по существу. Уход в дебри Законов Избирательный округ № 136 Кудрявцев М.Г. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избирательный округ № 19 Кузьмин А.А. ЛДПР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избирательный округ № 65 Кузьмин М.В. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 44 Кулиева В.В. ЛДПР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избран по федеральному списку Курбанов Р.Д. КПРФ Ответ не получен Избран по федеральному списку Курдюмов А.Б. ЛДПР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избирательный округ № 187 Куринный А.В. КПРФ Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избран по федеральному списку Лавриненко А.Ф. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Лавров О.Л. ЛДПР Ответ не по существу. Уход в дебри Законов Избирательный округ № 47 Ламейкин Д.В. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избран по федеральному списку Лебедев И.В. ЛДПР Ответ не по существу. Уход в дебри Законов Избран по федеральному списку Лебедев О.А. КПРФ Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избран по федеральному списку Левицкий Ю.А. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избирательный округ № 225 Ледков Г.П. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 191 Литовченко А.Г. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 42 Лоор И.И. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Луговой А.К. ЛДПР Ответ не получен Избирательный округ № 197 Лысаков В.И. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избран по федеральному списку Лященко А.В. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 12 Маграмов А.В. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Макаров А.М. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Макиев З.Г. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 104 Максимов А.А. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избирательный округ № 166 Максимов В.Ю. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избирательный округ № 35 Максимова Н.С. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 179 Максимова С.В. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Малов Н.В. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избран по федеральному списку Марданшин Р.М. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Маринин С.В. ЛДПР Ответ не получен Избирательный округ № 90 Марков А.П. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избран по федеральному списку Марков Е.В. ЛДПР Ответ не получен Избирательный округ № 213 Марченко Е.Е. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избрана по федеральному списку Марьяш И.Е. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избирательный округ № 18 Медведев И.В. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избран по федеральному списку Мельник В.И. ЕР Ответ не по существу. Уход в дебри Законов Избран по федеральному списку Мельников И.И. КПРФ Ответ не получен Избран по федеральному списку Менделевич Б.Д. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 218 Милонов В.В. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 31 Минкин И.С. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Миронов С.М. СР Ответ не получен Избирательный округ № 78 Миронова В.М. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 157 Митина Е.А. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 142 Мищеряков Ю.Н. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Моляков И.Ю. СР Ответ не получен Избран по федеральному списку Морозов А.Ю. ЛДПР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избирательный округ № 209 Морозов Д.А. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 130 Москвин Д.П. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Москвичев Е.С. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 15 Мукабенова М.А. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 173 Муцоев З.А. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избирательный округ № 131 Назарова Н.В. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Напсо Ю.А. ЛДПР Ответ не получен Избран по федеральному списку Натаров С.В. ЛДПР Ответ не получен Избирательный округ № 175 Неверов С.И. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Некрасов А.Н. КПРФ Ответ не получен Избран по федеральному списку Николаев Н.П. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 64 Николаева В.В. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Никонов В.А. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избран по федеральному списку Нилов О.А. СР Ответ не получен Избран по федеральному списку Нилов Я.Е. ЛДПР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избирательный округ № 63 Новиков В.М. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Новиков Д.Г. КПРФ Ответ не получен Избран по федеральному списку Носов А.А. ЕР Ответ не по существу. Уход в дебри Законов Избирательный округ № 74 Огуль Л.А. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избирательный округ № 176 Окунева О.В. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 126 Олейников Ю.П. ЕР Ответ не по существу. Уход в дебри Законов Избран по федеральному списку Омаров Г.Ж. СР Ответ не получен Избирательный округ № 206 Онищенко Г.Г. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избирательный округ № 32 Ооржак М.Д. ЕР Ответ не по существу. Уход в дебри Законов Избран по федеральному списку Осадчий Н.И. КПРФ Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избран по федеральному списку Осипов И.В. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избран по федеральному списку Павлова О.И. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 77 Пайкин Б.Р. ЛДПР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избирательный округ № 73 Палкин А.В. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 201 Панина Е.В. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 164 Панков Н.В. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Пантелеев С.М. КПРФ Ответ не получен Избирательный округ № 200 Парфенов Д.А. КПРФ Ответ не получен Избирательный округ № 125 Пахомов С.А. ЕР Ответ не по существу. Уход в дебри Законов Избран по федеральному списку Пашин В.Л. ЛДПР Ответ не получен Избран по федеральному списку Перминов Д.С. ЕР Ответ не по существу. Уход в дебри Законов Избран по федеральному списку Петров А.П. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Петров А.И. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 113 Петров С.В. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Петров Ю.А. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Петрунин Н.Ю. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избирательный округ № 17 Пивненко В.Н. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избирательный округ № 145 Пилипенко О.В. ЕР Ответ не получен Избрана по федеральному списку Пилюс Н.Н. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избирательный округ № 70 Пиляев И.С. ЛДПР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избирательный округ № 55 Пимашков П.И. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Пинский В.В. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Пирог Д.Ю. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Пискарев В.И. ЕР Ответ не по существу. Уход в дебри Законов Избрана по федеральному списку Плетнева Т.В. КПРФ Ответ не получен Избирательный округ № 83 Плотников В.Н. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Поздняков В.Г. КПРФ Ответ не получен Избрана по федеральному списку Поклонская Н.В. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 177 Поляков А.А. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 87 Пономарев А.Н. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Пономарёв А.А. КПРФ Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избирательный округ № 165 Примаков Е.А. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избирательный округ № 41 Прокопьев А.С. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Пушкарев В.А. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избирательный округ № 122 Пушкина О.В. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 97 Пятикоп А.И. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избирательный округ № 5 Рахматуллина З.Я. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избран по федеральному списку Рашкин В.Ф. КПРФ Ответ не получен Избран по федеральному списку Ревенко Е.В. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 1 Резник В.М. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Ремезков А.А. СР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избран по федеральному списку Ресин В.И. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 118 Роднина И.К. ЕР Ответ не по существу. Уход в дебри Законов Избран по федеральному списку Романенко Р.Ю. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 217 Романов М.В. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избирательный округ № 224 Рудченко В.В. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избран по федеральному списку Рыжак Н.И. СР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избирательный округ № 202 Саблин Д.В. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Савастьянова О.В. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Савельев Д.И. ЛДПР Ответ не получен Избрана по федеральному списку Савицкая С.Е. КПРФ Ответ не получен Избирательный округ № 21 Савченко С.Б. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 61 Сазонов Д.В. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Сайтиев Б.Х. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избрана по федеральному списку Санина Н.П. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Сапко И.В. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избрана по федеральному списку Сапрыкина Т.В. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Саралиев Ш.Ю. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Сафаралиев Г.К. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 129 Сватковский Д.В. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избран по федеральному списку Свинцов А.Н. ЛДПР Ответ не получен Избран по федеральному списку Свищев Д.А. ЛДПР Ответ не получен Избран по федеральному списку Селезнев В.С. ЛДПР Ответ не получен Избран по федеральному списку Селиверстов В.В. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избран по федеральному списку Селимханов М.С. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 119 Серова Е.О. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избирательный округ № 161 Серпер Е.А. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 26 Сибагатуллин Ф.С. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избирательный окург № 233 Сидоров А.Л. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Симановский Л.Я. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Синельщиков Ю.П. КПРФ Ответ не получен Избирательный округ № 49 Синяговский В.И. ЕР Ответ не получен избирательный округ № 107 Ситников А.В. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 100 Скляр Г.И. ЕР Ответ при отсутствии официального ответа (хамский звонок от помощника) Избирательный округ № 76 Скоч А.В. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 60 Скриванов Д.С. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избран по федеральному списку Скруг В.С. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Слуцкий Л.Э. ЛДПР Ответ не получен Избирательный округ № 45 Слыщенко К.Г. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 92 Смирнов Ю.В. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избирательный округ № 140 Смолин О.Н. КПРФ Ответ не получен Избран по федеральному списку Сокол С.М. ЕР Ответ не получен Избрана по федеральному списку Солнцева С.Ю. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 182 Соломатина Т.В. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 62 Сопчук С.А. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 162 Станкевич И.В. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Старовойтов А.С. ЛДПР Ответ не получен Избран по федеральному списку Старшинов М.Е. ЕР Ответ не получен Избрана по федеральному списку Строкова Е.В. ЛДПР Ответ не по существу. Уход в дебри Законов Избран по федеральному списку Суббот В.В. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 117 Сураев М.В. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Сухарев И.К. ЛДПР Ответ не получен Избирательный округ № 143 Сухарев И.Н. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 25 Таймазов А.Б. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Тайсаев К.К. КПРФ Ответ не получен Избирательный округ № 115 Тарасенко М.В. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избирательный округ № 95 Тен С.Ю. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избран по федеральному списку Терентьев А.В. СР Ответ не получен Избран по федеральному списку Терентьев М.Б. ЕР Ответ не получен Избрана по федеральному списку Терешкова В.В. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 196 Тетерин И.М. ЕР Ответ не по существу. Уход в дебри Законов Избрана по федеральному списку Тимофеева О.В. ЕР Ответ не по существу. Уход в дебри Законов Избирательный округ № 220 Тихомиров А.Ф. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избран по федеральному списку Ткачев А.Н. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 199 Толстой П.О. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избран по федеральному списку Торощин И.А. ЛДПР Ответ не получен Избирательный округ № 188 Третьяк В.А. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 24 Тумусов Ф.С. СР Ответ не получен Избран по федеральному списку Туров А.В. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 149 Тутова Л.Н. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избирательный округ № 10 Умаханов У.М. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Фаррахов А.З. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Федоров Е.А. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 103 Федяев П.М. ЕР Ответ не по существу. Уход в дебри Законов Избирательный округ № 124 Фетисов В.А. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избран по федеральному списку Фирюлин И.И. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Фокин А.И. ЕР Ответ не получен Избрана по федеральному списку Фролова Т.И. ЕР Ответ не по существу. Уход в дебри Законов Избирательный округ № 30 Хайров Р.Ш. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избирательный округ № 52 Харитонов Н.М. КПРФ Ответ не получен Избирательный округ № 13 Харсиев А.А. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Хасанов М.Р. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 158 Хинштейн А.Е. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 198 Хованская Г.П. СР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избран по федеральному списку Хор Г.Я. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 91 Хохлов А.А. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избран по федеральному списку Хуснулин Р.К. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 82 Цыбизова Т.И. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избран по федеральному списку Чайка В.В. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Чепа А.В. СР Ответ не получен Избирательный округ № 170 Чепиков С.В. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Черкасов К.И. ЛДПР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избирательный округ № 38 Черкесов Л.И. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 96 Чернышев А.В. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 152 Чернышев М.А. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избрана по федеральному списку Черняева Н.А. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избирательный округ № 88 Чижов С.В. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Чилингаров А.Н. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Чиндяскин С.В. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избирательный округ № 6 Шайхутдинов Р.Г. Не входит во фракции Ответ не получен Избирательный округ № 120 Шаккум М.Л. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Шаманов В.А. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избран по федеральному списку Шаргунов С.А. КПРФ Ответ не получен Избирательный округ № 54 Швыткин Ю.Н. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избран по федеральному списку Шеин О.В. СР Ответ не получен Избран по федеральному списку Шеремет М.С. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Шерин А.Н. ЛДПР Ответ не получен Избирательный округ № 174 Шипулин А.В. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Шишкоедов В.М. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избрана по федеральному списку Шойгу Л.К. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 153 Шолохов А.М. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Шперов П.В. ЛДПР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избирательный округ № 139 Шрейдер В.Ф. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 58 Шубин И.Н. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 85 Шулепов Е.Б. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Шурчанов В.С. КПРФ Ответ не получен Избирательный округ № 14 Шхагошев А.Л. ЕР Ответ не по существу. Уход в дебри Законов Избиратльный округ № 154 Щаблыкин М.И. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 93 Щапов М.В. КПРФ Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избирательный округ № 11 Эмиргамзаев А.Г. ЕР Ответ не получен Избрана по федеральному списку Юмашева И.А. ЕР Ответ при отсутствии официального ответа (переписка в фейсбуке) Избирательный округ № 72 Юрков Д.В. ЕР Ответ не получен Избран по федеральному списку Ющенко А.А. КПРФ Ответ не получен Избран по федеральному списку Якубовский А.В. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избрана по федеральному списку Ямпольская Е.А. ЕР Ответ не получен Избрана по федеральному списку Яровая И.А. ЕР Ответ по существу. Иностранного гражданства не имеет Избирательный округ № 98 Ярошук А.Г. ЕР Ответ не получен Избирательный округ № 112 Яхнюк С.В. ЕР Ответ не получен

Источник: https://nstarikov.ru/eshhe-raz-o-vtorom-grazhdanstve-i-vnimanii-deputatov-gosdumy-k-svoim-izbirateljam-115719