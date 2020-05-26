Два снаряда в одну воронку.хитрый артиллерист : Овчаров Георгий Иванович. военная история .

...высотки в болоте, приходилось хитрить, ибо дорога, по ... Немцы обычно обстреливали сначала одну сторону, потом наоборот, ...частенько приходилось отсиживаться в воронке или ровике на нейтральной... подготовка, снаряды били по переднему краю немцев два часа, ...
... мэрии Первомайска, характер воронок, оставленных на месте ...два жилых дома, два мирных жителя получили тяжелые ранения, одна... и мантрами про хитрые планы.О страшной...Донецкий использовали запрещенные фосфорные снаряды. Видеоматериал — прямое доказательство...
...«Голь на выдумки хитра», — повторил он. — ...обугленными трубами, воронки на улицах маленького...насчитал около 40 одних лишь танков и...упали, скошенные разорвавшимися рядом снарядами. — Кульвинский! — Тут ... два гаубичных полка, два полка реактивной артиллерии, два...
.... Обследуя в момент беседы воронки от снарядов в одном из дворов поселка, глава... конечно хунта таким образом не хитрит усыпляя бдительность, то судя по... ополчения, техники, складов, блокпостов. Но два дня назад на деревню легли...
...результате прямых попаданий снарядов были полностью разрушены два дома. Все жильцы...обстрела на дороге образовалась воронка диаметром в 10 метров,... На связь вышли бойцы одного из подразделений, которые решили...И всё. Вот и весь «хитрый план». «На авось», короче...
Если и существуют случаи, когда выбранная работа не приносит человеку удовлетворения, то виноват сам человек, а не работа. Работа сама по себе не делает человека нужным и незаменимым; она лишь предоставляет ему возможность стать таковым.
Немецкая пропаганда рухнула с первых дней войны и особенно после
разгрома войск вермахта в битве за Москву, советские воины оказались
не такими, как их представляли нацисты.
Противнику пришлось их уважать за отвагу, выносливость, смекалку и умение сражаться за свою Родину.
Гитлеровцы впервые столкнулись с массовым героизмом
красноармейцев не только в пехоте, но и среди танкистов, летчиков, артиллеристов и моряков.
Да там не столько пропаганда рухнула, сколько надежды на победу.
Да там ничего не рухнуло.
Просто аХХренели от числа пленных…….
Миллионы.
Не знали что с ними делать.
Ахренели что русские идут а атаку без выстрелов и снарядов и сотнями бросают исправную технику.
Ахренели что наступают ПОЧТИ БЕЗ ПОТЕРЬ и с огромной скоростью.
Много от чего аХХренели.
Две самки и самец нелюдей поджарили шашлычок на Вечном огне в Кронштадте. Что с ними будет ?
Странно а как они туда попали, Кронштадт вроде город закрытый.
Если не идиоты и ЗА ДЕНЬГИ о купят себе по квартирке в Питере.