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Два снаряда в одну воронку.хитрый артиллерист : Овчаров Георгий Иванович. военная история .

13:17. 26 мая 2020 230 просмотров 6 коммент. Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=OrsfF5BUCdQ

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6 Комментариев » Оставить комментарий


  • 10796 9462
    Руса 26 мая 2020 в 14:44

    Немецкая пропаганда рухнула с первых дней войны и особенно после
    разгрома войск вермахта в битве за Москву, советские воины оказались
    не такими, как их представляли нацисты.
    Противнику пришлось их уважать за отвагу, выносливость, смекалку и умение сражаться за свою Родину.
    Гитлеровцы впервые столкнулись с массовым героизмом
    красноармейцев не только в пехоте, но и среди танкистов, летчиков, артиллеристов и моряков.

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    2
    • 14350 10874
      SergeevРуса 26 мая 2020 в 16:53

      Да там не столько пропаганда рухнула, сколько надежды на победу.

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      • 18082 1384
        РусофилSergeev 26 мая 2020 в 17:17

        Да там ничего не рухнуло.
        Просто аХХренели от числа пленных…….
        Миллионы.
        Не знали что с ними делать.
        Ахренели что русские идут а атаку без выстрелов и снарядов и сотнями бросают исправную технику.
        Ахренели что наступают ПОЧТИ БЕЗ ПОТЕРЬ и с огромной скоростью.
        Много от чего аХХренели.

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  • 11794 10916
    жора шапов 26 мая 2020 в 15:26

    Две самки и самец нелюдей поджарили шашлычок на Вечном огне в Кронштадте. Что с ними будет ?

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    1

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