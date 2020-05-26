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Александр Дугин. Тайна “Твин Пикс”. Что стоит за сюрреализмом фильмов Дэвида Линча

23:45. 26 мая 2020 95 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Философ Александр Дугин рассказывает о главных секретах фильмов Дэвида Линча. Как известный режиссер проходит по грани, чтобы сказать о сегодняшней реальности. Почему в настоящее время сериал “Твин Пикс” воспринимается, как сельская утопия Америки. В чём главное отличие третьего сезона сериала. В каком направлении движется мир. Что открывается на нижних этажах.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=uxmI5N-XpY4

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