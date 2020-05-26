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1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1987. Часть 5

09:32. 26 мая 2020 141 просмотр Нет комментариев Опубликовал:



01. Панк и старушка на московской улице


02. Группа панков на одной из московских улиц


03. Панки пьют вино и пиво в Москве


04. Дональд и Ивана Трамп посещают Дворцовую площадь в Санкт-Петербурге


05. Дональд и Ивана Трамп посещают Эрмитаж


06. Дональд и Ивана Трамп посещают Петродворец


07. В московском магазине. 1 апреля


08. Люди в очереди за мороженым в парке Горького


09. Уличная сцена в Москве


10. Автомобили на заправке


11. Человек заправляет бензином свой грузовик


12. Медикаментозное вмешательство. Москва


13. Мемориальная доска Юрию Андропову на украшенном цветами фасаде здания на Кутузовском проспекте. где он жил


14. Советские юмористы на пресс-конференции, проведенной в рамках семинара «Библиотека мирового юмора» в рамках встречи советских и американских юмористов


15. Советские юмористы на пресс-конференции, проведенной в рамках семинара «Библиотека мирового юмора» в рамках встречи советских и американских юмористов


16. Интерьер кафе с видом на проспект


17. Юные болельщики на трибунах


18. Форум советских профсоюзов состоялся в Кремлевском Дворце съездов.


19. Билли Джоэл в Москве


Источник: https://humus.livejournal.com/7236071.html

Метки: история, Москва, Россия, фото

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