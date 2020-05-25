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В Пенсионном фонде рассказали, кто может рассчитывать на новые выплаты с 1 июня

10:52. 25 мая 2020 72 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Новые меры поддержки россиян вступят в силу с 1 июня. В Пенсионном фонде России (ПФР) напомнили, что семьям с детьми будет оказана материальная поддержка в размере 10 тыс. рублей, однако при назначении выплат будет учитываться возраст ребенка.

pixabay.com

Единовременное пособие будет выделено всем семьям, которые имеют детей в возрасте от 3 до 16 лет. Выплата в размере 10 тыс. рублей будет выделяться на каждого ребенка. В случае, если ребенку исполнилось 16 лет до 11 мая, то есть до даты вступления в силу указа президента о доплатах, семья право на получение средств не имеет.

Деньги будут предоставляться исключительно тем семьям, которые проживают на территории РФ. Чтобы их получить, необходимо заполнить заявку на сайте госуслуг, отмечает Федеральное агентство новостей.

Накануне Правительство России выделило 197 млрд рублей на единовременные выплаты семьям с детьми от 3 до 16 лет. Помимо этого, кабмин выделил дополнительно почти 25 млрд рублей на ежемесячные выплаты по 5 тыс. рублей на первого ребенка, родившегося с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020-го.

Владимир Гусев

Источник: http://voicesevas.ru/news/52012-v-pensionnom-fonde-rasskazali-kto-mozhet-rasschityvat-na-novye-vyplaty-s-1-iyunya.html

Метки: новости / россия

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