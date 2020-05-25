Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 25 мая 2020
- 06:09 Российские военные заблокировали конвой армии США в Сирии (ФОТО, ВИДЕО).
- 00:13 Ложный отход.
- Вчера 21:39 СРОЧНО: Военные России увидели преступление армии США и помогли сирийцам (ВИДЕО).
Российские военные заблокировали конвой армии США в Сирии (ФОТО, ВИДЕО)
В Сирии военнослужащие российской армии заблокировали движение конвоя американского спецназа в районе города Тель-Тамр в провинции Хасеке.
Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник, предоставивший кадры с места событий.
Командование США не согласовало маршрут движения своего военного патруля, таким образом они нарушили протокол о деконфликтации, заключенный между Москвой и Вашингтоном.
В итоге бронемашины Oshkosh M-ATV были остановлены военной полицией Минобороны России, заблокировавшими проезд по трассе «Тайфунами» и «Тиграми».
После того как американским спецназовцам объяснили причину запрета проезда, они были вынуждены съехать на другую трассу и ретироваться.
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Ложный отход
Хуситы выложили свежее видое из восточных районов провинции Аль-Джавф.
Фабула там такова – после более чем двух месяцев отступления, саудиты решили попробовать перехватить инициативу.
21-22 мая началось контрнаступление саудовских сил, хадистов и союзных им местных племен.
Как заявляют хуситы, они имитировали отступление, вытянули силы интервентов с их позиций в пустыню и в ходе ответных ударов нанесли им большие потери в людях и технике. Убегающих потом преследовали по пустыне.
Чтобы предотвратить очередное поражение саудиты нанесли более 40 авиаударов, но хуситы заявляют, что большая часть "ушла в молоко".
Как оценивает хуситское командование, причиной очередного поражения стали ошибки саудовского командования, которое не смогло вскрыть замысел хуситов.
Судя по кадрам, били в основном хадистов и племенное ополчение из Мариба, хотя техника очевидно из Саудовской Аравии.
Ничего необычного в подобных поражений саудитов и их марионеток конечно же нет. Саудовское командование и ранее большой сообразительностью не отличалось.
С переговорами Саудовской Аравии пока что очевидно не складывается. Глава иракской "Катаиб Хезбалла", кооторая тесно сотрудничает с КСИР, призвал начать джихад на территории Саудовской Аравии.
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СРОЧНО: Военные России увидели преступление армии США и помогли сирийцам (ВИДЕО)
Последние несколько дней во многих СМИ и интернет-ресурсах распространяется информация о массовых поджогах сельскохозяйственных угодий местных жителей на востоке Сирии. Эти сведения получили подтверждение, их свидетелями стали российские и сирийские военные.
Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник, предоставивший кадры с места событий.
Причиной пожаров стали бомбардировки зажигательными боеприпасами полей силами Международной антитеррористической коалиции по борьбе с ИГИЛ*, возглавляемой США. Таким образом американцы желают вынудить работать на оккупированных ими нефтяных полях местное арабское население. Конечно же, американцы прикрывают свои действия борьбой с боевиками. Хотя, по заверениям местных жителей, террористов в их районах не было уже несколько лет.
Армия России спешит на помощь
В воскресенье, 24 мая, подобная практика продолжилась. Американский военный патруль в районе населенного пункта Аль-Манажир осуществил преднамеренный пуск сигнальной/зажигательной ракеты в строну сельскохозяйственных угодий, принадлежащих арабскому фермеру.
В результате этой диверсии на северо-западе провинции Хасека одно из полей загорелось. К счастью местных жителей, инцидент произошел вблизи поста правительственных войск, также рядом находился российский военный патруль. Сирийские и российские военнослужащие бросились на поле и подручными средствами потушили возникший пожар.
Благодаря оперативной и слаженной совместной работе сирийских и российских военнослужащих удалось предотвратить распространение огня на соседние поля и фермы. Сами же военнослужащие армии США после поджога полей быстро покинули место совершенного ими преступления.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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