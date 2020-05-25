Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 25 мая 2020

В Сирии военнослужащие российской армии заблокировали движение конвоя американского спецназа в районе города Тель-Тамр в провинции Хасеке.

Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник, предоставивший кадры с места событий.

Командование США не согласовало маршрут движения своего военного патруля, таким образом они нарушили протокол о деконфликтации, заключенный между Москвой и Вашингтоном.

В итоге бронемашины Oshkosh M-ATV были остановлены военной полицией Минобороны России, заблокировавшими проезд по трассе «Тайфунами» и «Тиграми».

После того как американским спецназовцам объяснили причину запрета проезда, они были вынуждены съехать на другую трассу и ретироваться.

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