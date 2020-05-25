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Путин подписал закон о дистанционном голосовании

00:33. 25 мая 2020 24 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Источник: Пресс-служба Президента России

Закон позволяет использовать почту и электронное голосование на выборах всех уровней и референдумах. Также допускается возможность сбора подписей избирателей с использованием портала госуслуг.

Кроме того, разрешается отложить выборы губернатора в случае введения режима ЧС.

Госдума приняла закон 13 мая, Совет федерации — 20-го.

 

Мой комментарий:

Не касаясь обсуждения того обстоятельства, что Путин ОБЯЗАН подписывать ВСЕ указы, которые ему приносят на подпись, следует отметить другие факты, не вызывающие сомнений:

1. Информационное пространство принадлежит американцам.

2. Технические средства коммуникаций всего мира (ТВ и интернета) разработаны американцами под их собственные нужды и цели.

3. Программное обеспечение, обеспечивающие функционирование технических средств, разработано американцами под их собственные нужды цели и тотально контролируется ими же.

4. Россия в информационном пространстве веса не имеет и влиять на него не может, так как не имеет идеологии (запрещена ст.13, п.2 Конституции РФ), ради продвижения которой следовало бы это делать.

5. Любое голосование, проводимое заочно, может быть проведено только американскими техническими средствами, с помощью американского программного обеспечения и посредством американского интернета.

6. Россия и её президент влиять на ход заочного голосования и на его результаты не могут в принципе.

7. Президент это отлично понимает.

Источник: https://news.mail.ru/politics/41900627/

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