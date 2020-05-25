Пророки и пророчества. Константин Сёмин // АгитПроп 25.05.2020

Любой кризис — время паникеров и кликуш. Дефицит пророков в отечестве сменяется их избытком. Кто-то гоняет по ютубу бесов, кто-то по старинке кричит “Держи вора”, кто-то наскоро клепает и продает брошюрки по любому горячему поводу. В целом нарастает шум, возбуждение, нервозность. Прежние авторитеты не работают, новых еще нет. Что происходит? Что будет дальше? Как правило, самые достоверные прогнозы в такой ситуации звучат тихо и остаются незамеченными.





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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=C2R539xJ928