Пророки и пророчества. Константин Сёмин // АгитПроп 25.05.2020
Любой кризис — время паникеров и кликуш. Дефицит пророков в отечестве сменяется их избытком. Кто-то гоняет по ютубу бесов, кто-то по старинке кричит “Держи вора”, кто-то наскоро клепает и продает брошюрки по любому горячему поводу. В целом нарастает шум, возбуждение, нервозность. Прежние авторитеты не работают, новых еще нет. Что происходит? Что будет дальше? Как правило, самые достоверные прогнозы в такой ситуации звучат тихо и остаются незамеченными.
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