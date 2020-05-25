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Потерянная эскадрилья возрастом 37 тысяч лет. Несостоятельность методик датировки по керну.

21:08. 25 мая 2020 281 просмотр 20 коммент. Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=u3plw3NdKqE

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20 Комментариев » Оставить комментарий


  • 975 835
    Александр 25 мая 2020 в 21:27

    Валерий клепает ролики, как горячие пирожки. Но даже модель самолёта не может правильно назвать – Р-38 (“Пэ-38″, а не “Эр-38″). Ладно, смотрим дальше.

    … “самолёты могли остаться неповрежденными под многометровым слоем льда”. Люди, вы понимаете, что вода при замерзании расширяется, и этот переход воды в твёрдое состояние – страшная сила, которая крушит любые изделия и материалы?

    … “Деревья со временем сгнили бы”. Автор ничего не слыхал про мореный дуб?

    … “извержение Везувия в 79 году н.э. должно оставить след во льдах Антарктиды”. А вот это уже полное незнание географии. ЕЖЕГОДНО происходят извержения вулканов. В том числе в более близкой Африке, Индонезии и Южной Асерике. В Антарктиде находится вулкан Эребус, один из самых активных на Земле. А Везувий известен лишь постольку, поскольку он оставил след в истории близкой нам Европы.

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    • 11787 10909
      жора шаповАлександр 25 мая 2020 в 21:57

      Примерно такие сюжеты и составляют тот самый смысл сайта ЯП.

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      • 975 835
        Александржора шапов 25 мая 2020 в 22:05

        Смысл в чем? Кто-то клепает ролик, через ЯП и другие сайты его “раскручивают”, Ютюб-канал становится популярным и автор зарабатывает на рекламе?
        И то, что содержимое не выдерживает никакой критики — уже неважно?

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        • 18061 1371
          РусофилАлександр 25 мая 2020 в 22:11

          Но глубина на которой оказались самолётики Вас ничуть не удивила?
          Самолетики кстати не пострадали особо.
          Вода ОДИН РАЗ замерзла и ничего не разрывала

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          • 975 835
            АлександрРусофил 25 мая 2020 в 22:26

            Авиакеросин замерзает при – 47 градусах. Корабль, замерзший во льду, будет со временем раздавлен. Ледник обладает ТЕКУЧЕСТЬЮ. Это на самом деле река, только очень медленная, и постепенно перемалывает все на своём пути.

            Слишком много ошибок в процессе описания теории. Буквально на каждом шагу. Это плохо.

            Про замерзшие самолёты поищу информацию на других ресурсах. Ролики Валерия не внушают доверия.

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          • 18061 1371
            РусофилАлександр 25 мая 2020 в 22:30

            Вот это ПРАВИЛЬНО.
            Уважаю.
            Всё надо проверять.
            Ролики Валерия популистские и часто ЛЖИВЫЕ.
            Но именно в этом есть интересные моменты.
            МОМЕНТЫ.
            Это как крупинка золота в куче ******.
            Крупинка ИСТИНЫ в куче инфомусора которого 99.99% в окружающем пространстве

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            2
        • 11787 10909
          жора шаповАлександр 25 мая 2020 в 22:15

          Смысл даже в таких, и таким образом задаваемых вопросах. Даже так. Фильтр худеет.

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  • 8462 7752
    Stelm 25 мая 2020 в 22:06

    На Земле очень много загадок. Вернее будет сказать,-вся планета сплошная загадка. И нынешняя официальная наука никак не может и не желает их разгадывать. Их и так все устраивает. Их зарплаты,диссертации,служебные дачи и прочее… Зачем какие-то новые версии? Этак дойдет и до того,что их бетонная платформа на которую они опирались будет давать трещины. А то и начнет разваливаться вообще). Не…не… Только не это:)

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    2
    • 582 254
      serjozaStelm 25 мая 2020 в 22:10

      загадка в неправильной датировке)))Фоменко -Носовский на это и указывает..что про него говорят )))умельцы от историии

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    • 975 835
      АлександрStelm 25 мая 2020 в 22:15

      Но есть другая проблема. Свято место пусто не бывает. На смену “Официальной науке” придёт “Ютюб-наука”. Вы не поверите, но там тоже зарабатывают деньги.

      А так хочется, что бы у людей было развито критическое мышление и они не позволяли обманывать себя.

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      • 11787 10909
        жора шаповАлександр 25 мая 2020 в 22:23

        Александр , если допустить , что фото и видео – не фотомонтаж – УЖЕ ВОПРОСЫ . А если Вы видели нечто своими глазами – то тем более. Мой хороший знакомый , альпинист и скалолаз , руководитель туристического клуба , показал мне одно фото на высоте прим. 4300 м. на Кавказе, где они, трое, стоят в каменных “воротах” (три стенки) , а 4-й снимает. Так вот , они стоят на россыпи каменных фиолетовых шаров. На фото (цифра) – как бильярдные , но размером с голову человека. Что это ?? Возможно там Вы с ним пересекались.

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      • 8462 7752
        StelmАлександр 25 мая 2020 в 22:54

        Значит пока наша ортодоксальная наука нужна. Ну а насчет “Ютуб-науки”…Можно придумать и два Ютуб наука,и три… и т д. Здесь дело видимо немного в другом. В том,что бы человек имел в голове мозг,а не в тыковке моск. Нормальный адекватный человек всегда отличит мух от котлет. Ну а если моск… Тогда Ютуб-наука ему в самый раз)

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  • 8694 6926
    Айва 25 мая 2020 в 22:35

    А не могли самолёты за эти годы потихоньку провалиться в более глубокие слои? Как металл взаимодействует со льдом? Он его режет, вообще-то. Или плавит, при плюсовой температуре. Какова температура самого ледника? Могу ошибаться, но считаю, что она близка к нулю. Это на поверхности морозы-жара. А глубина термоизолирована слоем того же льда. Металл самолётов мог прогреваться летом до таких температур, когда под силой тяжести он проплавлял лёд под собой. Возможно ли это? Или воздействие металла было обусловлено не только температурой? Роль играет плотность вещества. Металл имеет большую плотность, чем лёд. А у льда имеется незначительная текучесть, способность к деформации. Вот и провалились самолётики. Сначала быстро, за счёт положительных летних температур, потом помедленней, за счёт текучести льда.

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