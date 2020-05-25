Нужно быть чужим для всех

“Мы идем тесной кучкой по обрывистому и трудному пути, крепко взявшись за руки. Мы окружены со всех сторон врагами, и нам приходится почти всегда идти под их ог­нем. Мы соединились, по свободно принятому решению, именно для того, чтобы бо­роться с врагами и не оступаться в соседнее болото, обитатели которого с самого нача­ла порицали нас за то, что мы выделились в особую группу и выбрали путь борьбы, а не путь примирения. И вот некоторые из нас принимаются кричать: пойдемте в это бо­лото! — а когда их начинают стыдить, они возражают: какие вы отсталые люди! и как вам не совестно отрицать за нами свободу звать вас на лучшую дорогу ! — Ода, госпо­да, вы свободны не только звать, но и идти куда вам угодно, хотя бы в болото; мы находим даже, что ваше настоящее место именно в болоте, и мы готовы оказать вам посильное содействие к вашему переселению туда. Но только оставьте тогда наши ру­ки, не хватайтесь за нас и не пачкайте великого слова свобода, потому что мы ведь то­же “свободны” идти, куда мы хотим, свободны бороться не только с болотом, но и с теми, кто поворачивает к болоту!”



В. И. Ленин





Полное видео:

https://www.youtube.com/watch?v=ff84D…





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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=oAyNtahnkZ8