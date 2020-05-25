Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

Нужно быть чужим для всех

21:02. 25 мая 2020 36 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

“Мы идем тесной кучкой по обрывистому и трудному пути, крепко взявшись за руки. Мы окружены со всех сторон врагами, и нам приходится почти всегда идти под их ог­нем. Мы соединились, по свободно принятому решению, именно для того, чтобы бо­роться с врагами и не оступаться в соседнее болото, обитатели которого с самого нача­ла порицали нас за то, что мы выделились в особую группу и выбрали путь борьбы, а не путь примирения. И вот некоторые из нас принимаются кричать: пойдемте в это бо­лото! — а когда их начинают стыдить, они возражают: какие вы отсталые люди! и как вам не совестно отрицать за нами свободу звать вас на лучшую дорогу ! — Ода, госпо­да, вы свободны не только звать, но и идти куда вам угодно, хотя бы в болото; мы находим даже, что ваше настоящее место именно в болоте, и мы готовы оказать вам посильное содействие к вашему переселению туда. Но только оставьте тогда наши ру­ки, не хватайтесь за нас и не пачкайте великого слова свобода, потому что мы ведь то­же “свободны” идти, куда мы хотим, свободны бороться не только с болотом, но и с теми, кто поворачивает к болоту!”

В. И. Ленин


Полное видео:
https://www.youtube.com/watch?v=ff84D…


Основной канал: https://www.youtube.com/channel/UC2qo…
Сайт Константина Сёмина: https://agitblog.ru
Константин Сёмин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Сёмин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Сёмин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Сёмин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Сёмин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/

#КонстантинСемин

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=oAyNtahnkZ8

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Какой должна быть языковая политика России
... мире — языка эсперанто. Одинаково чужой для всех, он не даст рыночного преимущества...сила, способная этим последствиям придать нужное направление. При провозглашённом многоязычии ...многие другие преимущества, которые могут быть выражены в деньгах. Европейцы ...
Технология визуализации для управления будущим и выбор образа будущего для всех
...осознаете, что не может быть счастливой семья (как ячейка ... концепции станет основной темой для всех, а именно: обеспечение ...сейчас. Если будут не нужны три из четырёх, вы...достаточно производительных сил; — для принципа «купить «чужой труд» дешевле», они ...
Афоризмотерапия. ...и "для": Самореализация
... работа – знать, она чужая, своя работа в тягости легка... бросит, тем лучше для него и для всех... Р. Стивенсон, ...застаивается. Чтобы действовать, нужно желать, а чтобы быть счастливым – действовать...., вторые – потому что чужие. Благоговения перед статуей нет ...
НЕОБХОДИМОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА РОССИИ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ – КАК ЕГО ФУНДАМЕНТ И ОСНОВА ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ НОВОЙ МИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ
...резидентов и субъектов чужого права. Это возможность...(хватит разрушительных революций, нужна эволюция!) перестроим финансово ...пользу США. Может быть, для одних компаний он...набора, максимально одинакового, для всех стран участников Глобального Клирингового...
Девиз Всемирной Имперской Победы трудовых ресурсов Мироздания, Империума Светлых сил семьи единого трудового братства созидателей и тружеников Цивилизации, Всемирной Империи Светлых сил «Золотой Век» Человечества: «Честь и Верность, Светлые силы мира, наше Отчество!»
... и лидеров партий чиновников, нужны возвратные средства в объеме от...человека, сделать "Равным" и быть "Равным", для всех мировых поработителей планеты, при ... сочетании с умственно – интеллектуальным), Чужими руками, Частное и индивидуальное, Недоказуемое...
Верещагин О.Н.: Советы для русских родителей
... его разум чист, и для него «чужая» уже сама внешность этих людей...решать и жить.4. Теперь – чужие. Чужие – это все остальные, кроме ...себя нужно, как с иными, и помнить, что они могут быть ...дол­жны были сварить кофе для всех. Оставшийся на дежурстве старший ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)