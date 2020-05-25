Главная » История, Творчество

Лица Советской эпохи. Часть 425. «Облбытуправление г. Одесса. «День быта». 16-18 октября 1965 г.»

09:29. 25 мая 2020 120 просмотров Нет комментариев Опубликовал:



01. Открытие «Дня быта». 16 октября 1965


02. Заярный Л.А., председатель Одесского горсовета, открывает «День быта». 16 октября 1965


03. Предметы проката культурно-бытового назначения, представленные фабрикой «Побутпрокат». 16-18 октября 1965


04. Фабрика «Химчистка» производит выводку пятен. 16-18 октября 1965


05. Предметы проката хозяйственного обихода. 16-18 октября 1965


06. Павильон фабрики «Реммебель». 16-18 октября 1965


07. Демонстрация моделей одежды на выставке «День быта». 16-18 октября 1965


08. Посетители у павильона фабрики «Ремобувь». 16-18 октября 1965


09. Демонстрация моделей одежды на выставке «День быта». 16-18 октября 1965


10. Бюро добрых услуг фабрики «Трудпобут» рекламирует свои услуги. 16-18 октября 1965


11. Экспериментальный завод демонстрирует пневматический пресс для ремонта обуви. 16-18 октября 1965


12. Демонстрация моделей одежды на выставке «День быта». 16-18 октября 1965


13. Образцы верхней одежды, изготовленные учащимися учебно-производственного комбината. 16-18 октября 1965


14. Образцы полированной мебели, изготовленные фабрикой «Реммебель» по индивидуальным заказам. 16-18 октября 1965


15. У стенда фабрики «Разнопром». 16-18 октября 1965


16. Павильон фабрики «Ремточприбор». 16-18 октября 1965


17. Приём заказов в павильоне фабрики «Трудпобут». 16-18 октября 1965


18. Срочный ремонт обуви в присутствии заказчиков на выставке «День быта». 16-18 октября 1965


19. Фабрика «Металлремонт» показывает все виды услуг. 16-18 октября 1965


20. Закройщик верхней одежды фабрики «Индпошив» примеряет пальто. 16-18 октября 1965


21. В павильоне завода «Рембыттехника» осуществляется приём заказов на ремонт техники. 16-18 октября 1965


22. Павильон фабрики «Ремодяг». 16-18 октября 1965


23. Приём заказов на головные уборы в павильоне фабрики «Ремодяг». 16-18 октября 1965


24. Стенд с работами фотографов фабрики «Одесфото». 16-18 октября 1965


25. Приём заказов на трикотажные изделия в павильоне фабрики «Ремодяг». 16-18 октября 1965


26. Павильон фабрики «Индпошив». 16-18 октября 1965


27. «Учебно-производственный комбинат – кузница квалифицированных кадров». 16-18 октября 1965


28. Выступление участников художественной самодеятельности. 16-18 октября 1965


29. Выступление ансамбля «Глобус» учебно-производственного комбината. 16-18 октября 1965


30. Дом одежды «Белая акация» фабрики «Индпошив», открытый накануне «Дня быта». Начало октября 1965


Обложка

Источник: https://humus.livejournal.com/7233858.html

Метки: история, одесса, промышленность, Россия, фото

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Лица Советской эпохи. Часть 418. 1989-1993. Москвичи на снимках Андрея Константинова. Вып.3
Лица Советской эпохи. Часть 418. 1989-1993. Москвичи на снимках Андрея Константинова Лица Советской эпохи. Часть 418. 1989-1993...
Предсказания и пророчества о будущем России
...  «карлик  с  чёрным  лицом. Однажды  «Второй  Титан»  ...  снова  восстановится  бывший  Советский  Союз,  но  союз  уже...  самом  конце  нынешней  эпохи,  это  произойдёт  тогда,  когда...  на  большее  количество  частей». Предсказание  астролога  и  ясновидца...
Россия в сумерках
..., сформированный в аграрную эпоху, вынужден был всю свою...сказать, «социализм с человеческим лицом»(?) и, по глупости, «...и осуществлялся, по большей части, «пятой колонной», находившейся... уровне, даваемом человеку советской школой университетского типа, ...
Правда, которая переворачивает наше представление о ходе истории
...64). Вот оно, истинное лицо, всех руководителей США за ...не указанным в ленте лицом из Екатеринбурга, предположительно Белобородовым...часть этой главы книги В. Большакова рассказывает о том, как первое Советское...когда рассеян будешь по лицу всей земли, между ...
Как Горбачёв создал искусственный дефицит еды
... покупок населения. В догорбачевском Советском Союзе их было более 95... импортной продукции бросили золотой запас Советского Союза, - свидетельствует Михаил Полторанин, ...экспертным оценкам иностранцы через подставных лиц к 2013 году скупили около...
Куда делась из СССР американская техника после войны?
... океане. Такое обращение сильно коробило советских людей, которым для восстановления разоренной...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)