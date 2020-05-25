Лица Советской эпохи. Часть 425. «Облбытуправление г. Одесса. «День быта». 16-18 октября 1965 г.»
09:29. 25 мая 2020 120 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
01. Открытие «Дня быта». 16 октября 1965
02. Заярный Л.А., председатель Одесского горсовета, открывает «День быта». 16 октября 1965
03. Предметы проката культурно-бытового назначения, представленные фабрикой «Побутпрокат». 16-18 октября 1965
04. Фабрика «Химчистка» производит выводку пятен. 16-18 октября 1965
05. Предметы проката хозяйственного обихода. 16-18 октября 1965
06. Павильон фабрики «Реммебель». 16-18 октября 1965
07. Демонстрация моделей одежды на выставке «День быта». 16-18 октября 1965
08. Посетители у павильона фабрики «Ремобувь». 16-18 октября 1965
09. Демонстрация моделей одежды на выставке «День быта». 16-18 октября 1965
10. Бюро добрых услуг фабрики «Трудпобут» рекламирует свои услуги. 16-18 октября 1965
11. Экспериментальный завод демонстрирует пневматический пресс для ремонта обуви. 16-18 октября 1965
12. Демонстрация моделей одежды на выставке «День быта». 16-18 октября 1965
13. Образцы верхней одежды, изготовленные учащимися учебно-производственного комбината. 16-18 октября 1965
14. Образцы полированной мебели, изготовленные фабрикой «Реммебель» по индивидуальным заказам. 16-18 октября 1965
15. У стенда фабрики «Разнопром». 16-18 октября 1965
16. Павильон фабрики «Ремточприбор». 16-18 октября 1965
17. Приём заказов в павильоне фабрики «Трудпобут». 16-18 октября 1965
18. Срочный ремонт обуви в присутствии заказчиков на выставке «День быта». 16-18 октября 1965
19. Фабрика «Металлремонт» показывает все виды услуг. 16-18 октября 1965
20. Закройщик верхней одежды фабрики «Индпошив» примеряет пальто. 16-18 октября 1965
21. В павильоне завода «Рембыттехника» осуществляется приём заказов на ремонт техники. 16-18 октября 1965
22. Павильон фабрики «Ремодяг». 16-18 октября 1965
23. Приём заказов на головные уборы в павильоне фабрики «Ремодяг». 16-18 октября 1965
24. Стенд с работами фотографов фабрики «Одесфото». 16-18 октября 1965
25. Приём заказов на трикотажные изделия в павильоне фабрики «Ремодяг». 16-18 октября 1965
26. Павильон фабрики «Индпошив». 16-18 октября 1965
27. «Учебно-производственный комбинат – кузница квалифицированных кадров». 16-18 октября 1965
28. Выступление участников художественной самодеятельности. 16-18 октября 1965
29. Выступление ансамбля «Глобус» учебно-производственного комбината. 16-18 октября 1965
30. Дом одежды «Белая акация» фабрики «Индпошив», открытый накануне «Дня быта». Начало октября 1965
Обложка