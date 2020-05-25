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КНДР будет укреплять свой ракетно-ядерный потенциал

09:43. 25 мая 2020 56 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


"Покойный" Ким Чен Ын объявил о том, что КНДР будет развивать и укреплять свой ракетно-ядерный потенциал.
Фактически, КНДР подтверждает, что от ядерного статуса она не только не откажется, но и будет его укреплять, что означает доработку существующих образцов ядерного оружия и средств доставки, включая межконтинентальные баллистические ракеты.
Переговоры о денуклеаризации Корейского полуострова в этих реалиях будут формальностью, тем более, что существующая система контроля над вооружениями, да и вообще, вся архитектура международной безопасности стремительно разрушаются, прежде всего усилиями США.
В таких условиях, только безумец будет в одностороннем порядке отказываться от одной из лучших гарантий безопасности. Помимо ракетно-ядерного оружия, КНДР будет заниматься и укреплением обычных вооружений, с акцентом на развитие артиллерийских систем, которые могут быть использованы в ходе конфликта с Южной Кореей, в частности, для нанесения артиллерийских ударов по Сеулу. Разумеется, первой на кого-то нападать КНДР не собирается, но посылается ясные сигналы США и их сателлитам, что если на КНДР полезут, ответный удар будет максимально болезненным для тех, кто полезет.

А помните, сколько было разговоров, когда начались переговоры Ким Чен Ына и Трампа по поводу денуклеаризации. Что младшим Ким "сольет ядерное оружие за американские печеньки". Прошли годы, КНДР стала фактической ядерной державой и отказываться от этого статуса не собирается. И это при том, что Белый Дом неоднократно заявлял, что не откажется от давления на КНДР, если та не откажется от ядерного оружия. Еще один достаточно наглядный пример того, что "руки" у гегемона оказались коротковаты. КНДР же, за годы переговоров, смогла приучить мир к тому, что ядерное оружие у нее было, есть и будет, и существенных изменений в этом вопросе в обозримой перспективе не произойдет.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5893854.html

Метки: ким чен ын, кндр, северная корея, США, ядерное оружие

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