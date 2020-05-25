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Клим Жуков про боевой вертолёт Апач

22:48. 25 мая 2020 83 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=BLZp7gtrTxk

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