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Голос Мордора: Блокада Ленинграда до сих пор не дает покоя потомкам тех, кто её организовал

16:36. 25 мая 2020 174 просмотра Один комментарий Опубликовал:
Источник: news-front.info

23 мая 1945 года, президент Финляндской Республики маршал Маннергейм, направил Иосифу Сталину поздравление с Победой. Поздравление роскошное, полное красивых и пафосных слов, подкрепленное непременным желанием дружбы Финляндии со своим великим соседом.

Как будто бы и не было нескольких лет союзничества Финляндии с гитлеровской Германией. И как как будто бы финские войска не стояли в блокадном кольце вокруг Ленинграда, пока его жители умирали от холода и голода. Политика такая штука, которая не всегда хорошо пахнет. Финляндию и маршала Маннергейма тогда простили. За огромное количество смертей советских людей, за финские концлагеря для детей, за этнические чистки в Карелии. Маршал Маннергейм очень вовремя вышел из войны с Советским Союзом и финны даже успели немножко повоевать против Германии. Совсем немножко. Пример Финляндии в данном случае не уникален. Очень много стран- союзниц Гитлера поступали подобным образом, но только с одной разницей – режимы в этих странах менялись. В Финляндии обошлось без этого. Маршал Маннергейм остался президентом республики. Только благодаря Сталину, который посчитал, что в данном случае, прощение более целесообразно.

Спустя 75 лет после Великой Победы финский журналист Велли-Пекка Леплянен написал развёрнутый комментарий к одной британской книге о блокаде Ленинграда. Книга, надо сразу сказать, премерзкая. Полная передёргиваний и лжи. Ну, в общем, вполне в духе современного западного нарратива в том, что касается Великой Отечественной войны.

Финскому журналисту книга очень понравилась. Он охотно присоединяется к мнению автора книги, насчёт того, что в страшном положении, в котором оказались жители Ленинграда, виноваты не только германские войска, но и собственное руководство, которое «жировало», пока народ умирал от голода. Финский журналист даже не вспоминает, что одними из тех, кто обрёк огромную часть ленинградцев на голодную смерть были финские солдаты. А зачем такое вспоминать? Эта правда очень неудобна и неприятна. Гораздо проще тиражировать мифы и ложь, совершенно не углубляясь в правду о том, что происходило в Ленинграде на самом деле.

А на самом деле город жил. Вопреки германским и финским солдатам, которые пытались заморить его голодом. Вопреки бомбам и снарядам, которые падали на страдающий город, вопреки холодным заснеженным зимам. Люди не выживали, они именно жили. Они оставались людьми. Наверное, не стоит сейчас тут заниматься описанием всего, что происходило в блокадном Ленинграде, об этом написана масса книг, авторами которых являются люди, пережившие ту блокаду. Книги честные и откровенные. Наверное, потому, что человек, однажды в жизни перенёсший такое врать больше не сможет. Было и неприглядное. Но, оно было исключением, а не правилом.  Разумеется, в британской книге и комментарии финского журналиста, акцент сделан именно на неприглядном.

Финны после войны смогли построить процветающее государство. Никакого наказания за свои преступления во время войны Финляндия практически не понесла. Более того – от соседства и нормальных отношений с СССР финны всегда получали только выгоду. Да и своим рождением независимая Финляндия обязана именно России.

В составе Российской Империи финны тоже были на особом положении. Фактически независимое государство со своими органами самоуправления, имевшими очень приличные полномочия. Многие финны добивались больших успехов и на государственной службе в Российской Империи, как например тот же маршал Маннергейм. Но похоже в Финляндии это не особо вспоминают. Как не вспоминают и то, что творили финны на оккупированных территориях в годы Великой Отечественной. Речь даже не об участии в блокаде Ленинграда, чего стоят только концентрационные лагеря для русских детей в Карелии, которые были созданы с откровенным желанием большой этнической чистки, преступления, которому нет срока давности.

По-хорошему, финскому журналисту стоило бы написать правду именно об этих событиях, а не о блокаде Ленинграда. Одна только беда – это больно и жёстко, да и заплатят за неё наверняка меньше, чем за ложь о блокаде Ленинграда.

Голос Мордора, специально для News Front

Обложка: Маршал Карл Густав Маннергейм с генералами своего штаба смотрят в бинокли в сторону Ленинграда и Кронштадта. ФОТО: WARALBUM.RU

Источник: https://nstarikov.ru/golos-mordora-blokada-leningrada-do-sih-por-ne-daet-pokoja-potomkam-teh-kto-ejo-organizoval-115676

Метки: чит.клуб

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 18024 1358
    Русофил 25 мая 2020 в 16:46

    Ясенпень.
    Шило лезет из мешка.
    И каждый думающий уже понимает что если есть ПЕРЕПРАВА по Ладоге которая в деть ВЫВОЗИЛА из Ленинграда сотни тысяч тонн и техники и боеприпасов-продукцию ленинградских заводов а ЗАВОЗИЛА в Ленинград тысячи тонн и руды и стали чтоб они работали то какая это блокада?
    Поэтому ХОХЛЫ вырезавшие русских по ” Ленинрадскому делу” и прочие хохло-коммуниЗды переживают.
    Зря переживают.
    Им дадут спокойно умереть

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