Цивилизация пространства

Суть идеи России в наших факторах силы — в просторах и людях, в нашей армии и служивых людях, оберегающих и преумножающих Отечество на протяжении его тысячелетней истории. Отсюда и политическая — внутренняя и внешняя — стратегия: обеспечение суверенитета России, сохранение её земли и народа — защита нашего Русского мира в онтологическом понимании — в этом смысл существования государства Российского. Это трудно, но это великая историческая миссия.

Как писал русский философ И.А. Ильин «Русские национально мыслящие люди должны быть готовы генерировать эту идею применительно к новым условиям. Она должна быть государственно-исторической, государственно-национальной, государственно-патриотической… Эта идея должна говорить о главном в русских судьбах — и прошлого, и будущего, она должна светить целым поколениям русских людей, осмысливая их жизнь и вливая в них бодрость».

Одним из уроков коронакризиса должно стать пространственно-территориальное переосваивание страны, потому что в конце концов сбалансированное пространственное распределение населения — это элемент национальной безопасности России. 11 часовых поясов России, её леса и Покров Богородицы тысячи лет хранят нас! Наши пространства — возможность рассредоточиться, отойти «вглубь» от наступающей беды, перегруппироваться и наступать с новой силой — это то, что спасало нас веками, спасает и теперь в эпоху коронакризиса.

Коронавирус проявил острый кризис социальной и культурной идентичности крупнейших мировых постиндустриальных урбанизированных агломераций, создающих — как выяснилось на практике — условия для социально-политической нестабильности и деструкции. Если раньше, в том числе в начале 2000-х годов, источником дестабилизирующих социальных процессов была условная «деревня», то теперь деструктивные в социально-политическом плане тенденции формируются и реализуются в крупнейших городских агломерациях, утрачивающих социально-экономическую базу постиндустриальной экономики услуг и развлечений. Этот кризис агломераций не обошёл и нашу страну.

В этих условиях нужна новая стратегия пространственного развития России — как социальной империи с единым стандартом жизненного уклада на всей её территории, стандарта, базирующегося на трёх составляющих — безопасности, сбережении народа и показателях экономической эффективности. Это категорически усиливает запрос на суверенность, стратегичность и комплексность государственного управления, собирающего «в пучок» внутренние и внешние скрепы и факторы роста России!

После эпидемии коронавируса совершенно по-новому зазвучали аргументы в необходимости осваивания просторов за Уралом — Сибири и Дальнего Востока. Что это, как не проект сбора соотечественников?! Люди за границей на себе испытали, будь то ЕС, США или руинированные территории типа Украины, отсутствие защищённости и государственной безопасности в широком смысле этого слова — от здоровья и продовольствия до военно-силовых аспектов. А мы — Россия — это как раз можем обеспечить! Что называется, «горн трубит» о сборе Русского мира, наших соотечественников.

Пространственное измерение политики реализуется как на глобальном, так и на вполне местном уровне. Лишь два почти бытовых примера пространственных проблем.

Москва по разным — объективным и субъективным — причинам стала центром коронакризиса. Стало очевидно, что той — карнавально-велосипедной Москвы услуг в том объёме, в котором она была, уже не будет. «Dolce vita» заканчивается, приходит время «Vita razionale». В этой ситуации востребована иная пространственно-экономическая структура занятости и проживания. Москва должна стать агломерацией, развивающейся в одной пространственной логике с областью, где бюджет будет формироваться не столько от налогоплатящих резидентов, а из производства добавленной стоимости от науки, образования, культуры, инновационного производства, туризма, где жителям доступны лучшие в мире бесплатная медицина, фундаментальное образование и городская инфраструктура.

Второй пример московский, но не только — кризис «скученного» проживания, обострившийся при эпидемии коронавируса и самоизоляции населения, вернул к жизни, казалось, давно забытое решение, которое ещё вчера рассматривалось как некий рудимент и постсоветский пережиток, — дачи. Вдруг это опять стало элементом выживания в изоляции, элементом, подстраховывающим на случай вот таких, как эпидемия, экстремальных ситуаций. Отныне не должно быть «вдруг», а поддержка дач, индивидуального жилищного и малоэтажного строительства за пределами мегаполисов поднята на уровень государства, как решение по перераспределению людей в кризисной ситуации.

Россия — пространственная держава! Провинция и её ресурсы — опора страны! Целесообразно пересмотреть политику развития территорий — перейти от укрупнения и концентрации к разумному рассредоточению! А именно — поддерживать не развитие крупных сетей и гипермаркетов, мегабольниц и мегастадионов, недоступных для большинства, не культурно-досуговых центров, где концентрируются услуги и люди, а заниматься пространственным развитием, где в приоритете небольшие местные школы, детские сады, магазинчики, поликлиники, ФАПы, малый бизнес, спортзалы и дворовые площадки, то есть действовать в режиме обеспечения высокого социального стандарта «шаговой доступности». Можно сказать, что это и формирование своего рода «социальных убежищ» на случай кризиса.

Итак — политику «оптимизации/концентрации/укрупнения» из СООБРАЖЕНИЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ по итогам коронакризиса целесообразно пересмотреть заново. Рабочие места, школы, поликлиники, ФАПы, аптеки, магазины, дома культуры, дворовый спорт, досуг и другие — всё это должно быть восстановлено на местах, на их содержание должны тратиться государственные деньги, даже если, с точки зрения «радикального экономизма», которым мы руководствовались последние 30 лет, это невыгодно. Слово «невыгодно» должно быть убрано, как приоритет, из государственной политики России и заменено словом «безопасно». Звучит радикально, но решение где-то здесь!