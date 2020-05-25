1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1987. Часть 4



01. Празднование Дня Победы на Пискаревском мемориальном кладбище



02. Бывшие сержанты, ветераны Великой Отечественной войны Елисей Вараксин и Рем Вальжак встречаются в День Победы в Измайловском парке



03. Режиссер Андрей Кончаловский и Настасья Кински на XV Московском международном кинофестивале



04. Никита Михалков и Настасья Кински. 15-й Московский Международный кинофестиваль. 13 июля



05. Режиссер Никита Михалков



06. Волгоград. Первый Заместитель Председателя Совета Министров СССР Гейдар Алиев осматривает центральный рынок города



07. Первый Заместитель Председателя Совета Министров СССР Гайдар Алиев посетил Волгоградскую область



08. Первый Заместитель Председателя Совета Министров СССР Гайдар Алиев прибыл в Волгоград. На трикотажной фабрике



09. Первый Заместитель Председателя Совета Министров СССР Гайдар Алиев в Волгограде. На трикотажной фабрике



10. Министр иностранных дел Таиланда Сиддхи Саветсила посещает курорт Дагомыс



11. Министр иностранных дел Таиланда Сиддхи Саветсила сажает дерево дружбы. Сочи



12. Заместитель председателя Советского фонда культуры Георгий Мясников и американский финансист Джордж Сорос подписывают соглашение о двустороннем сотрудничестве между Фондом культуры СССР и фондами открытого обществ



13. Александр Яковлев, член Политбюро Коммунистической партии Советского Союза, дает интервью испанскому журналисту Пилар Бонет



14. Строительство свердловского метрополитена. Геодезисты Игорь Крылов, Василий Семенов и Александр Земцов работают в тоннеле метро. 1 мая



15. Генеральный секретарь компартии Вьетнама Нгуен Ван Лин встречается с Генеральным секретарем Коммунистической партии Михаилом Горбачевым.



16. Генеральный секретарь ООН Перес де Куэльяр во время посещения Украинского музея народной архитектуры, быта и народного искусства



17. Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев с супругой посещает крейсер Аврора



18. Граждане приветствуют генерального секретаря СССР Михаила Горбачева после посещения крейсера Аврора



19. Начальник Усинской нефтеразведочной экспедиции Владимир Безрук (в центре) поздравляет работников нефтепромысла с выполнением плана



20. Празднование Дня Победы у Могилы Неизвестного солдата



21. Магнитогорский металлургический комбинат. Оператор доменной печи Евгений Борзенков и ученики 3 курса ПТУ № 13 Андрей Разин, Олег Савчук и Дмитрий Кишинев. 21 мая



22. Русские стоят на Красной площади в очереди к мавзолею Ленина



23. Супруга премьер-министра Исландии г-жа Гуодмундсдоттир позирует для групповой фотографии со студентами во время посещения Московской государственной академии хореографии



24. Строительство жилого дома. Узбекская ССР. 9 сентября



25. Семья Сахаровых в аэропорту



Источник: https://humus.livejournal.com/7234536.html