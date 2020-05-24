«Жидкий свет» приблизил Россию к технологическому доминированию

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Российский физик Алексей Кавокин стал первым в истории страны обладателем престижной международной премии за разработку квантовых устройств, которые способны обеспечить России технологическое лидерство. Как это связано с американо-китайской технологической войной, блокировкой популярных российских YouTube-каналов и другими важными событиями – расскажем в этом выпуске.





Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_NAMMz_wMJ8