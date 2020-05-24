Заветная вакцина или “прогрессивная генетика” Билла Гейтса? Правда и вымысел. К. Черемных

С чего началась информационная волна о Билле Гейтсе, которая в искажённом и переиначенном виде докатилась до нас и нашла отражение, например, в недавней передаче “Бесогон” Никиты Михалкова. Какая деятельность Гейтса и его фондов ДЕЙСТВИТЕЛЬНО заслуживает пристального внимания, но совершенно не известна широкой публике. Когда и где на самом деле возник COVID-19 и почему официальная версия событий трещит по швам. Об этом и многом другом рассказывает на основе изучения большой массы иностранных открытых источников аналитик Константин Черемных.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3S8j9h6PUjk